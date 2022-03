Dietikon Im Dienste der Heimat: Er vertritt die Interessen von 220'000 Italienern in der Schweiz Mario Pingitore aus Dietikon wurde ins Gremium des italienischen Konsularbezirks Zürich gewählt, um für die Anliegen seiner Landsleute einzustehen und die italienische Kultur zu fördern. Als Vorbild dient dem 69-Jährigen der Dietiker Verein Circolo Culturale Sandro Pertini, den er seit knapp 30 Jahren präsidiert. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Mario Pingitore ist der Präsident des italienischen Vereins Circolo Culturale Sandro Pertini in Dietikon. Neu kümmert er sich der italienischen Kultur im Kanton Zürich vom italienischen Staat gewählt. Valentin Hehli / LTA

Über dem Sofa hängt ein Gemälde des kalabrischen Städtchens Pedivigliano. «Dort bin ich geboren und aufgewachsen», sagt Mario Pingitore beim Gespräch in seinem Zuhause an der Austrasse in Dietikon. Der 69-Jährige verliess seine Heimat vor 50 Jahren und liess sich in der Schweiz nieder. Seither schlagen zwei Herzen in seiner Brust, eines für Italien und eines für seinen Wohnort Dietikon, dem er seit seiner Ankunft 1972 treu geblieben ist.

Im Bezirkshauptort machte sich Pingitore einen Namen als Präsident des 1993 gegründeten italienischen Vereins Circolo Culturale Sandro Pertini. Seit fast dreissig Jahren veranstalten er und seine Vorstandskollegen kulturelle Anlässe, klassische Konzerte sowie Reisen und fördern den Austausch zwischen Italienern und Schweizern in der Region. Für seine Bemühungen wurde Pingitore 2004 sogar vom damaligen italienischen Staatspräsidenten Carlo Azeglio Ciampi zum «Cavaliere», also zum Ritter, ernannt. Die Auszeichnung thront in einem goldenen Rahmen über der Kommode im Wohnzimmer. «Auch Silvio Berlusconi hat einen solchen Orden erhalten, jedoch nicht für kulturelle Verdienste, sondern für seinen Einsatz in der Arbeitswelt», bemerkt Pingitore mit einem Schmunzeln.

Bei diesem Orden und dem Einsatz für den Circolo Culturale Sandro Pertini belässt es der Dietiker jedoch nicht. Am 3. Dezember wurde Pingitore ins Gremium des italienischen Konsularbezirks Zürich gewählt, um für die Anliegen seiner italienischen Landsleute einzustehen und die Kultur der Heimat und die italienische Gemeinschaft in der Schweiz zu pflegen. «Ich habe mich sehr über die Wahl gefreut. Die meisten Stimmen kamen aus Dietikon und dem Limmattal», sagt Pingitore.

Die Gremien heissen Comites und bestehen je nach Anzahl der im Konsularbezirk ansässigen italienischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus 12 oder 18 Mitgliedern. Pingitore ist für fünf Jahre gewählt und gehört dem 18-köpfigen Comites Zürich an. Dieses umfasst die Kantone Zürich, Luzern, Zug, Schaffhausen, Schwyz, Glarus, Uri, Obwalden und Nidwalden. Pingitore und seine Kolleginnen und Kollegen vertreten 220'000 Italienerinnen und Italiener.

Vom italienischen Staat zum Ritter geschlagen: Für seine kulturellen Verdienste als Präsident des Dietiker Vereins Circolo Culturale Sandro Pertini erhielt Mario Pingitore 2004 eine Auszeichnung. Sie hängt prominent in seinem Wohnzimmer. Valentin Hehli

«Unsere Aufgabe besteht darin, für die Bedürfnisse der italienischen Bürger in der Schweiz gegenüber dem Generalkonsulat in Zürich einzustehen», erklärt Pingitore. Überdies fördert das Gremium Initiativen, die das soziale Leben, Kultur, Bildung, Berufsbildung, Sozialhilfe, Erholung und Freizeit betreffen. Als Präsident des Circolo Culturale Sandro Pertini hat Pingitore sich ein grosses Netzwerk aufgebaut. Auf das will er nun zurückgreifen. Im Gremium ist er verantwortlich für das Thema Kultur. «Mein Ziel ist es, in ähnlichem Rahmen Konzerte und Events zu organisieren. In Dietikon haben wir grossen Erfolg, darum bin ich überzeugt, dass solche Spektakel auch in den anderen Kantonen Gefallen finden werden.»

Was Pingitore antreibt, ist die Begeisterung der Menschen. «Für mich ist es das Schönste, wenn ich ihnen mit den Anlässen eine Freude bereiten kann.» Doch nicht nur kulturelle Veranstaltungen liegen Pingitore am Herzen. «Es ist mir wichtig, dass Nachkommen italienischer Einwanderer wissen, woher sie kommen. Daher möchte ich ein Projekt auf die Beine stellen, das zweiten, dritten oder gar vierten Generationen hilft, ihre Wurzeln kennen zu lernen und ihre Heimatdörfer zu besuchen.» Pingitore denkt dabei etwa an die rund 4000 in Dietikon und Umgebung wohnhaften Italiener, die aus den kalabrischen Dörfchen San Pietro a Maida, San Giovanni in Fiore und Tarsia stammen.

Ein anderes Ziel: Den Mitarbeiterengpass auf dem italienischen Konsulat in Zürich bekämpfen. «Es reisst sich in Italien selten jemand darum, in Zürich zu arbeiten. Die Entfernung zur Familie und die teuren Lebenskosten schrecken ab. Es sollte auch möglich sein, dass Italiener in der Schweiz sich um diese Posten bewerben können. Sie hätten eine bessere Kenntnis der deutschen Sprache und Schweizer Kultur. Zudem sprechen nicht mehr alle Italiener in der Schweiz die italienische Sprache», so Pingitore. Damit die Muttersprache nicht ganz vergessen geht, will er ein besonderes Augenmerk auf Sprach- und Kulturkurse für Kinder richten. «Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Angebote bestehen bleiben und es keine finanziellen Kürzungen gibt.» Und auch im Fernsehen will Pingitore den Italienerinnen und Italienern eine Plattform verschaffen. «Ich werde mich bei der Radiotelevisione Svizzera erkundigen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Italianità mehr ins Zentrum zu stellen.»

Ein weiteres Anliegen ist Pingitore überdies, den Tourismus in seinem Heimatland anzukurbeln. «Dazu braucht es mehr italienische Tourismusbüros in der Schweiz. Wichtig ist nicht nur, dass wir die italienische Kultur und Gemeinschaft hierzulande fördern, sondern auch, dass Schweizerinnen und Schweizer diese im Ursprungsland erleben können.»

