Dietikon Im Baklava-Himmel: Das neue Café Damaskus lockt mit arabischem Kaffee und orientalischen Süssigkeiten Nach mehrjährigen Bauarbeiten eröffnete im Oktober ein neues Café an der Badenerstrasse. Besonders die speziell hergestellten Baklavas begeistern seither die Kundschaft. Celia Büchi Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir sind eine Big Family»: Ghamkin Saleh, Newal Lopez, Rim Nuvalldin, Muhamed Barakat und Rekan Ibrahim. Severin Bigler

Hauchdünner Blätterteig kombiniert mit verschiedenen Nussfüllungen: Wer vor der Theke des neuen Café Damaskus an der Badenerstrasse in Dietikon steht, dem läuft das Wasser im Mund zusammen. Die freundliche Bedienung hilft mit Probierhäppchen bei der Entscheidung zwischen den vielen verschiedenen Baklava-Sorten. Diese sind nicht wie vielerorts üblich in Zuckersirup getränkt. Denn mit Zucker anstatt Zuckersirup sind sie leckerer und verträglicher, da sind sich die drei Inhaber des Cafés einig.

Dieser Meinung ist scheinbar auch die Kundschaft:

«Einige Kunden kommen extra von Zürich und letztens habe ich sogar ein Päckchen ins Tessin verschickt»,

sagt Newal Lopez, die das Café führt. Es könne natürlich noch besser laufen, momentan würden die meisten die Backwaren mitnehmen und nicht im Café verweilen. Aber: «Es ist halt Coronazeit.» Zurzeit sei das neue Angebot noch am Herumsprechen. «Vor allem am Samstagnachmittag entdecken uns viele Spaziergänger. Sie kommen herein, trinken etwas und viele nehmen auch einige Süssigkeiten mit nach Hause», sagt die gebürtige Algerierin. Die näheren Anwohner freue es wiederum, dass sie nun am Sonntag nicht mehr bis zum Bahnhof gehen müssen, wenn sie einen Kaffee trinken wollen.

Die verschiedenen Baklava haben traditionelle Namen: Assab’a, Baluriya, Baja, Ish el-Bulbul (Vogelnest) und Swar Set (im Uhrzeigersinn, beginnend oben in der Mitte) sind nur ein Teil des Angebots im Café Damaskus. Severin Bigler Der Name dieses Gebäcks ist Warbat Fustuk. Severin Bigler Nicht nur die Spezialitäten und die Einrichtung sind orientalisch, auch das Geschirr passt. Severin Bigler

Die gemeinsamen Erlebnisse schweissen zusammen

Die angebotenen Süssigkeiten werden nach Rezepten aus dem Nahen Osten hergestellt, sagt Rekan Ibrahim, einer der drei Inhaber des Cafés. Neben Baklavas werden auch Geburtstagstorten sowie Brot und belegte Brötchen verkauft. Zum Trinken gibt es arabischen Kaffee und Tee. «Ein Hauptbestandteil der Backwaren sind Pistazien und andere Nüsse», sagt Ibrahim. Ghamkin Saleh, ebenfalls einer der Inhaber, betont: «Wir verwenden hochqualitative Zutaten.» Der grösste Teil davon komme aus der Türkei.

Rekan Ibrahim und Ghamkin Saleh kennen sich seit 28 Jahren. Ibrahim flüchtete 1994 aus dem Irak in die Schweiz, etwa zur gleichen Zeit wie Saleh aus Syrien. Im Asylzentrum in Kreuzlingen trafen sich die beiden zum ersten Mal. Danach seien sie an den gleichen Ort in Zürich verlegt worden und hätten 1995 etwa zur gleichen Zeit ihren ersten Job in der Schweiz gefunden, wie Ibrahim erzählt. Über die Jahre seien sie enge Freunde geworden. Nun haben sie zusammen mit Mjwel al-Saleh, Ghamkin Salehs Bruder, das Café Damaskus eröffnet.

Die Inneneinrichtung wählten die drei Inhaber gemeinsam aus. Severin Bigler Bevor die Räumlichkeiten für das Café Damaskus umgebaut wurden, befand sich hier unter anderem die «DVD Factory». Severin Bigler

Für die Familie wurde er zum Multiunternehmer

Für Ghamkin Saleh ist es nicht das erste gegründete Unternehmen. Er begann mit einem Coiffeursalon an der Josefstrasse in Zürich. Mittlerweile hat der Unternehmer 16 weitere Coiffeursalons, zwei Restaurants und eine Schneiderei eröffnet. Die meisten Unternehmen werden von Familienmitgliedern Salehs geführt, die ihm nach und nach aus Syrien in die Schweiz gefolgt sind. So betreibt beispielsweise sein Bruder Barjas al-Saleh den Coiffeursalon neben dem Café Damaskus. Seinen zahlreichen Familienmitgliedern Arbeitsplätze in der Schweiz zu verschaffen, das sei sein Antrieb für die Gründung der vielen Unternehmen gewesen, sagt Ghamkin Saleh. Geld zu verdienen und reich zu werden, sei nie das Ziel gewesen. Vielmehr habe er schon immer davon geträumt, Filme zu machen. Deshalb habe er zwischen 2003 und 2008 an der «F + F Schule für Kunst und Design» Film studiert und 2010 seine eigene Filmproduktionsfirma gegründet.

Auf die Frage, wie sie alle auf die Idee gekommen sind, ein Café mit orientalischen Süssigkeiten zu eröffnen, sagt Ghamkin Saleh:

«Ich habe Coiffeursalons, da kann ich Haare schneiden, Restaurants, da kann ich essen, eine Schneiderei für die Kleidung, eine Filmproduktion, was braucht es noch? Etwas Süsses!»

«Vor dreieinhalb Jahren haben wir mit der Bauplanung begonnen», sagt Ibrahim. Bis zur Eröffnung des Cafés im Oktober des vergangenen Jahres sei es ein teilweise holpriger Weg gewesen.

«Corona hat uns immer wieder einen Schritt zurück geworfen.»

So hätten sich beispielsweise Warenlieferungen mehrfach verzögert, sagt er. Im Oktober war es dann endlich so weit: Der grosszügige, helle Raum mit dem mit Ornamenten verzierten Boden und gepolsterten Sitzgelegenheiten war bereit für die ersten Gäste. Seither werden die Kundinnen und Kunden von orientalischen Lampen sowie Geschirr und manchmal auch mit der dazu passenden Musik für kurze Zeit in eine andere Welt entführt.

Es wird eine Sommerterrasse geben

«Wir stehen noch immer am Anfang», sagt Ibrahim. So will das Trio beispielsweise noch verschiedene Produkte in sein Sortiment aufnehmen. Im Sommer würden sie Glace anbieten und vor dem Café eine Terrasse aufmachen. «Die Bewilligung haben wir schon», fügt Ghamkin Saleh an. Ausserdem, sagt Ibrahim, wollten sie mehr produzieren, um noch mehr Geschäfte beliefern zu können. Und: «Vielleicht werden wir in Zukunft nicht nur Geschäfte beliefern, sondern auch mit einem Lieferdienst wie ‹Just Eat› zusammenarbeiten», so Saleh.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen