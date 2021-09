Letztes Verfahren zur Villa Simon ist abgeschlossen

2016 wurde die Villa Simon in Dietikon abgerissen, obwohl die Stadt noch am Abklären war, ob sie die Villa in ihr kommunales Schutzinventar aufnehmen will. Nun ist auch das letzte Verfahren in dieser Sache abgeschlossen – jenes gegen den heutigen Stadtrat und Grundeigentümer Lucas Neff (Grüne).

David Egger 15.09.2021, 08.04 Uhr