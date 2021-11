Dietikon Ihr gehört ein Viertel der Stadt Dietikon – das ist die Holzkorporation Die Holzkorporation Dietikon feiert nächstes Jahr ihren 175. Geburtstag. Sie dürfte damit eine der ältesten Institutionen in der Stadt sein. Im jüngsten Neujahrsblatt wird ihre Geschichte erzählt. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 10.11.2021, 04.30 Uhr

Die Holzkorporation Dietikon bewirtschaftet im Honeret, im Röhrenmoos und im Guggenbühl rund 220 Hektaren Wald. Erich Berchtold

Der Dietiker Wald hat schon einiges erlebt. Er war auch immer wieder Gegenstand von Streitigkeiten. Etwa um das Jahr 1649, als es dem Kloster Wettingen, zu dessen Grundbesitz der Dietiker Wald gehörte, zu bunt wurde. Mehrfach hatten sich Einheimische und Fremde über die damals geltenden Jagdrechte hinweggesetzt und Tiere erlegt, ohne den Abt um Erlaubnis zu fragen. Dieser sah sich deshalb gezwungen, den Landvogt von Baden um Hilfe zu bitten. Am 17. September 1649 wurde schliesslich ein Gesetz erlassen, welches das Tragen von «Feuerbüchsen» in allen Wäldern innerhalb des Amtes Dietikon untersagte. Zuwiderhandlungen wurden mit einer Busse von 50 Pfund geahndet.

Diese und weitere Episoden aus der bewegten Geschichte der Dietiker Wälder Guggenbühl, Honeret und Röhrenmoos sind im jüngsten Neujahrsblatt des Stadtvereins versammelt. Den meisten Platz widmen die Autoren aber der Holzkorporation Dietikon, die nächstes Jahr ihren 175. Geburtstag feiert. Sie dürfte damit eine der ältesten Institutionen in Dietikon sein. Auch das Korporationsrecht ist eine alte, und bis heute gebräuchliche, Rechtsform. In Dietikon stehen dahinter 77 Besitzanteile, die sogenannten Teilrechte, die auf rund 120 Besitzerinnen und Besitzer aufgeteilt sind. Ihnen gehören rund 220 Hektaren Wald, was etwa einem Viertel der Fläche von Dietikon entspricht.

Der Ursprung der Holzkorporation reicht bis zur Zeit der Alemannen

Als offizielles Gründungsdatum der Holzkorporation gilt der 27. Oktober 1847. Doch ihr Ursprung reicht wesentlich weiter zurück. Vermutlich bis in die Zeit der Alemannen, wie der Dietiker Historiker Sven Wahrenberger in seinen Beiträgen nachzeichnet. Das Römische Reich war untergegangen und mit ihr eine funktionierende Staatsverwaltung in Westeuropa. Ab dem ausgehenden Frühmittelalter schlossen sich die Menschen daher zu Verbänden zusammen, die über die Familie oder Sippe hinausreichten. Es entstanden Dorfgenossenschaften, eine Vorform der politischen Gemeinde.

Hinter der Holzkorporation Dietikon stehen seit 1880 77 Teilrechte. Im Bild ist Alois Grendelmeier sen., Fuhrmeseppi, beim Holzschleiken zu sehen. Holzkorporation

Die Mitglieder dieser Dorfgemeinden waren auch immer Teilhaber an der sogenannten Dorfgerechtigkeit, quasi am Bürgerrecht jener Zeit. Allerdings war dieses damals wesentlich weiter gefasst als heute. Aus ihm erwuchsen nicht nur das Recht zur politischen Teilhabe, sondern auch gewisse Nutzungsrechte an den allgemeinen Gemeindegütern. Unter anderem auch am Wald. Gebunden war die Dorfgerechtigkeit jedoch nicht an eine Person, sondern an ein Haus oder einen Hof.

Im Jahr 1661 gab es in Dietikon 64 Gerechtigkeiten, in Niederurdorf fünf

In Dietikon lässt sich der Begriff Dorfgerechtigkeit laut Wahrenberger erstmals 1534 nachweisen. Über deren Anzahl schweigt sich der Lehenbrief allerdings aus. Die Gesamtzahl der Gerechtigkeiten in Dietikon wird zum ersten Mal 1661 erwähnt. Damals stritten sich das Kloster Wettingen und das Chorherrenstift Zürich um die Nutzung des Honeretwaldes. Demnach gab es in Dietikon 64 Gerechtigkeiten und in Niederurdorf deren fünf.

Die Holzkorporation Dietikon Hinter der Holzkorporation Dietikon stehen 77 Teilrechte, die auf rund 120 Besitzerinnen und Besitzer aufgeteilt sind. Sie bilden zusammen die Korporationsversammlung. Die von ihr gewählte Vorsteherschaft verwaltet und bewirtschaftet das Korporationsgut. Dieses umfasst im Wesentlichen die Waldungen Guggenbühl, Honeret und Röhrenmoos. Sie machen zusammen rund 220 Hektaren aus, also rund ein Viertel der Fläche von Dietikon. Sie bilden zusammen mit den restlichen, wenige Hektaren grossen Waldflächen das Forstrevier Dietikon. Präsident der Holzkorporation ist Mike Grendelmeier, Revierförster Felix Holenstein.

Geregelt war das Rechtsverhältnis zwischen Grundherrn und Eigenleuten in den Dorfoffnungen, einer Art Gemeindeverfassung. Das Dorf Dietikon war von 1259 bis 1841 in Besitz des Klosters Wettingen. Aus einer Offnung, die um das Jahr 1560 entstanden ist, geht hervor, dass das Kloster «den Dorfgenossen schon von alters her den mehr oder weniger freien Nutzen des Waldes» gestattete, wie Wahrenberger schreibt. So heisst es dort, dass jeder Nutzungsberechtigte «je nach Notturfft» seinen Bedarf an Brenn- und Nutzholz decken können sollte. Wer ein Haus bauen wollte, der durfte das dazu benötigte Holz selber fällen, musste aber den Abt beziehungsweise den Dorfvorsteher um Erlaubnis bitten. Verstösse gegen diese Regeln, etwa, wenn jemand zu viel Holz schlug, wurden mit einer Busse geahndet.

Die Waldpflege wird zum Thema

Nebst dem Holzschlag war es den Dietiker Dorfgenossen auch erlaubt, ihre Schweine in den Wald zu treiben, wo sich diese von nahrhaften Nüssen ernähren konnten. Auch die Jagd in den Waldungen war geregelt. Lange unbekannt war hingegen die Waldpflege. 1752 wurde vom Landvogt von Baden eine Holzordnung in Kraft gesetzt.

Mit dem Wachstum der Bevölkerung seit dem 16. Jahrhundert nahm auch die Waldrodungstätigkeit zu. Im Limmattal wurde Mitte des 18. Jahrhunderts mit einem Forstgesetz versucht, Gegensteuer zu geben. Erich Berchtold

«Das Hauptanliegen dieses Forstgesetzes war zwar in der Tat das Prinzip der Nachhaltigkeit – sie hatte aber wenig mit modernem Waldbau zu tun, sondern diente einzig dem Interesse der schnellen Holzproduktion»,

schreibt Wahrenberger. Denn seit dem 16. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung rasch an. Dieses Wachstum ging in der gesamten Grafschaft Baden mit einer zunehmenden Waldrodungstätigkeit einher.

Die Holzordnung sah deshalb unter anderem vor, dass fortan im Wald nicht mehr hier und dort Holz geschlagen werden durfte, sondern nur noch in klar definierten Zonen. Waren diese gerodet, wurden dort junge Tannen angepflanzt. Bis die neuen Bäume gross genug waren für den nächsten Hau, durfte das Gebiet nicht betreten werden. Auch das Weiden des Viehs war dort untersagt.

Die Franzosen setzten dem Dietiker Wald zu

Es sollte allerdings nicht lange dauern, bis der Dietiker Wald erheblichen Schaden nahm. Denn die Ereignisse rund um die Revolution von 1798 setzten sowohl der Bevölkerung als auch der Natur zu. Gegen 2500 französische Soldaten waren in den Monaten vor der Zweiten Schlacht bei Zürich am 25. September 1799 in Dietikon stationiert. So zeigen Fuhrlisten, wie die Bevölkerung von den Franzosen unter anderem für den Transport von Holz rekrutiert wurde.

«Es ist anzunehmen, dass die Franzosen mit dem geförderten Holz Teile ihrer Pontonbrücke bauen und den Limmatübergang vom 25. September vorbereiten wollten»,

schreibt Wahrenberger. Sicher ist, dass sich die Besatzer in Dietikon äusserst rücksichtslos benahmen.

Eine andere Entwicklung, die mit dem Bevölkerungsanstieg ab dem 16. Jahrhundert einherging, betraf die Dorfgerechtigkeit. Ihr festes Gefüge verlor sich immer mehr. Mit der Zeit wurden gar einzelne Teile davon gehandelt oder beim Verkauf eines Hauses vorbehalten. Für den neuen Besitzer bedeutete das, dass er zusehen musste, wie er auf anderem Weg eine Gerechtigkeit dazugewinnen konnte. Das führte schliesslich dazu, dass sich aus der umfassenden Dorfgerechtigkeit einzelne Gerechtigkeiten, etwa die Holzgerechtigkeit, herausbildeten. «Mit dem Zerfall der Dorfgerechtigkeit wurde somit der Wald nur noch für die entsprechenden Gerechtigkeitsbesitzer oder Holzgenossen nutzbar», schreibt Wahrenberger.

Ein Vertrag wird zur Gründungsurkunde

Hinzu kam, dass nach 1798 immer mehr Gemeindegüter verteilt wurden. In Dietikon gingen so die einzelnen Parzellen der Allmend in privaten Besitz über. Eine andere Entwicklung zeichnete sich beim Wald ab. Dieser durfte weiterhin Gerechtigkeitsgut bleiben. Allerdings wurde der Wald in Dietikon nun von der Bürgergemeinde und nicht mehr von den Holzgenossen verwaltet.

1833 erliess der Kanton Zürich schliesslich ein Gesetz, das die Ausscheidung zwischen Bürgergut und Korporationsgut vorsah. In Dietikon gab es damals noch 79 Holzgerechtigkeiten, deren Anteile sich auf 161 Besitzer verteilten. Weil die Diskussionen um die materielle und die finanzielle Trennung viel Zeit in Anspruch nahmen, wurde der Ausscheidungsvertrag zwischen der Bürgergemeinde Dietikon und der Korporationsgenossenschaft erst am 3. Mai 1847 abgeschlossen.

Die Holzkorporation ging bei ihrer Gründung gegenüber der Gemeinde verschiedene Verpflichtungen ein. Das Bild zeigt Förster Baumann mit drei Holzhauern. Holzkorporation

Laut Vertrag wurde der Bürgergemeinde das gesamte liquide Vermögen über 10'368 Gulden, 32 Schilling und sechs Heller zugesprochen. Die Korporationsgenossenschaft erhielt im Gegenzug die Wälder Honeret, Guggenbühl und Röhrenmoos. Deren Wert wurde auf 53'405 Gulden festgelegt. Die Holzkorporation ging mit dem Vertrag aber auch Verpflichtungen ein. So mussten die Gerechtigkeitsbesitzer der Gemeinde unter anderem unentgeltlich Bau- und Brennholz etwa für den Unterhalt der öffentlichen Gebäude oder die Beheizung der Schulstuben abgeben. Auch die Instandhaltung der öffentlichen Dorfbrunnen war Aufgabe der Holzkorporation.

Am 27. Oktober 1847 genehmigte der Regierungsrat schliesslich den Kontrakt. Die Holzkorporation Dietikon war gegründet.

Das Neujahrsblatt 2022 wird am Samstag, 13. November, um 10.30 Uhr der Öffentlichkeit an einer Vernissage im Gemeinderatssaal im Stadthaus Dietikon präsentiert. Vor dem Stadthaus wird der Künstler Toni Flückiger ab 8 Uhr seine Arbeit aufnehmen und aus drei grossen Baumstämmen eine Skulptur fertigen.