Gedenkfeier für Bruno Weber zum zehnten Todestag

Dietikon «Ihm hätte die Gedenkfeier sicher gut gefallen»: Freunde und Weggefährte erinnerten sich an Bruno Weber Zum zehnten Todestag des Dietiker Künstlers Bruno Weber versammelten sich geladene Gäste im Park über dem Limmattal. Mitten in seinem Gesamtkunstwerk würdigten sie sein Schaffen in Form von Texten, Musik und Filmen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 26.10.2021, 03.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Sonntag fand die Gedenkfeier für den genau vor 10 Jahren verstorbenen Künstler Bruno Weber in seinem Skulpturenpark statt. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Maria Anna Weber begrüsste die Gäste auf dem Theaterplatz beim Eingang und stiess mit allen zusammen auf ihren verstorbenen Mann an. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Sie habe so viele schöne Begegnungen erlebt und gute Gespräche geführt, sagte Maria Anna Weber nach dem Fest. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Der Spreitenbacher Gemeindepräsident Markus Mötteli (Mitte) betonte den guten Bezug der Gemeinde zum Park. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung «Als Mensch war Bruno Weber zugänglich und liebenswürdig», sagte der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Viele Gäste waren sich einig, dass Bruno Weber an der Feier selbst viel Freude gehabt hätte. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Rebecca Zumsteg, seit Kurzem Geschäftsführerin im Park, hatte die Gedenkfeier organisiert. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Die grosse Eule wacht über den Theaterplatz. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Auch zwei Drachengeschichten las Franz Hohler für «Drachenfreund» Bruno Weber vor. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Pfuri Baldenweg (links) und Bassist Rainer «Yemen» Suter zogen das Publikum mit ihrem verspielten Blues in ihren Bann. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Viele Gäste wohnen den künstlerischen Beiträgen im Wassergartensaal bei. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Filmemacher Willi Waser (rechts) präsentierte einen neuen Kurzfilm über den Park. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Auch nachts wirkt der farbenfrohe Bruno-Weber-Park magisch. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

«Ich habe immer an ihm bewundert, dass er seine eigene Gegenwelt mit diesem Park in die wirkliche Welt stellen konnte», sagte Franz Hohler am Sonntagabend im Wassergartensaal des Bruno-Weber-Parks. Zu Ehren seines Freundes Bruno Weber las der Schriftsteller Kurzgeschichten vor, die besonders zum Künstler passten oder ihm gut gefallen hatten. «Es freut mich, dass so viele Leute gekommen sind», sagte Hohler zum Publikum im gut gefüllten Saal. Sie alle waren zu Webers zehntem Todestag in den Park eingeladen worden, um dem am 24. Oktober 2011 verstorbenen Künstler gemeinsam zu gedenken.

«Er war ein liebenswürdiger Eigenbrötler, der beharrlich seine Ideen verfolgte und sich nie davon abbringen liess»,

sagte Hohler, bevor er dem Drachenfreund zwei Geschichten über die Fabelwesen widmete. Auch seine spitzfindige Beschreibung des mit Skulpturen gesäumten Bruno-Weber-Wegs vom Bahnhof Dietikon hoch zum Park gab Hohler lebhaft zum Besten. Diese hatte er ursprünglich für das 2011 zu Webers 80. Geburtstag erschienene Buch «Bruno Weber: Die Kraft der Fantasie – ein Lebenswerk» verfasst. «Dem Kind in sich selbst ist er immer treu geblieben», sagte Hohler anerkennend.

Auch musikalische und filmische Würdigungen

Bruno Weber war nicht nur selbst ein vielfältiger Künstler, sondern auch vielseitig interessiert. «Bruno liebte es, wenn wir gespielt haben», erzählte Musiker Pfuri Baldenweg. Schon in den Anfangszeiten des Parks sei er mit seiner damaligen Band Pfuri, Gorps & Kniri hier oben über dem Limmattal aufgetreten und über die Jahre immer wieder für Auftritte und grosse Feste in die Traumwelt zurückgekehrt. Am Sonntagabend spielte Pfuri gemeinsam mit Bassist Rainer «Yemen» Suter im Wassergartensaal ein verspieltes Blueskonzert, das Weber sicher Freude bereitet hätte.

Anschliessend präsentierte Filmemacher Willi Waser einen neuen Kurzfilm, in dem Bruno Webers Witwe Maria Anna die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise durch das abenteuerliche Wohnhaus nimmt – bis ganz nach oben auf das Dach mit der atemberaubenden Aussicht.

Zu Beginn der Gedenkfeier begrüsste Maria Anna Weber die Gäste auf dem Theaterplatz beim Parkeingang und stiess mit allen auf ihren verstorbenen Mann an. Sie blicke dank des Urheberpersönlichkeitsrechts optimistisch in die Zukunft des Parks. Dieses schütze das Werk eines verstorbenen Künstlers bis zu 70 Jahre nach seinem Tod und sei im Gegensatz zum Urheberrecht nicht übertragbar, sondern könne nur vererbt werden. Auch was eine mögliche Unterschutzstellung angeht, hoffe sie bald auf Fortschritt: «Die Denkmalpflege war schon hier und war begeistert», sagte sie.

Anschliessend erinnerten sich die obersten Politiker von Spreitenbach und Dietikon in kurzen Ansprachen an Bruno Weber. Denn der Park des Dietiker Künstlers auf Spreitenbacher Boden verbindet beide Gemeinden – passenderweise führen aus beiden Ortschaften Skulpturenwege hoch zur Märchenwelt am Waldrand. Der Spreitenbacher Gemeindepräsident Markus Mötteli (Mitte) betonte das gute Verhältnis zum Park und sagte:

«Mit seinen vielen farbigen Skulpturen im Park, aber auch unten im Tal, hat er immer wieder Licht in den grauen Alltag gebracht.»

Bruno Weber sei nicht konform gewesen und oft angeeckt, aber er habe sich nie aufhalten lassen und unermüdlich an seinem Werk weitergebaut, sagte der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Sein visionäres Gesamtkunstwerk suche in der Schweiz seinesgleichen. Früher sei unten im Tal teilweise sehr skeptisch beäugt worden, was oben am Waldrand passierte. «Aber auch die kritischen Geister von damals haben mit ihm Frieden geschlossen und sind wohl insgeheim stolz auf das Werk», sagte Bachmann. Dieses Werk lebe weiter in all den Menschen, die den Park weiterführen, erhalten und besuchen.

«Bruno hätte sich gefreut, dass wir zusammen fröhlich sind»

«Als Mensch war Bruno Weber zugänglich und liebenswürdig», fuhr er fort. Den grossen Rummel habe er nie gemocht, sondern lieber direkte Begegnungen mit Freunden und Gästen. Entsprechend baute er im Park auch immer wieder Orte, die ein geselliges Zusammensein ermöglichen. «Ihm hätte die heutige Gedenkfeier sicher gut gefallen», so Bachmann.

«Ich durfte Bruno Weber vor über 40 Jahren als Viertklässlerin an einer Schulexkursion kennen lernen», sagte Rebekka Zumsteg. Die in der Fahrweid aufgewachsene Betriebsökonomin ist seit Sommer neue Geschäftsführerin des Parks und hatte die Gedenkfeier mitorganisiert. Der Bruno-Weber-Park sei ein Herzensprojekt von ihr und sie wolle mithelfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Nach dem offiziellen Programm luden Glühwein und Marroni dazu ein, das Fest gemütlich ausklingen zu lassen. In der Dunkelheit führte zudem ein mit Kerzen beleuchteter Weg zur Skulptur Stierenpaar, in dessen Glaskuppel Webers Mausoleum eingerichtet ist. So konnten sich alle Gäste nach Wunsch auch persönlich mit dem Künstler austauschen oder sich an ihn erinnern.

«Die Feier war enorm stimmig und berührend», sagte Maria Anna Weber anschliessend. Sie habe so viele schöne Begegnungen und gute Gespräche erlebt. Auch von den künstlerischen Beiträgen zeigte sie sich beeindruckt. Abschied nehmen gehöre auch zum Leben, sagte Weber: «Bruno hätte sich gefreut, dass wir zusammen fröhlich sind, wenn wir an ihn denken.»