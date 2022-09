Dietikon «Ich wollte niemanden bescheissen»: Bezirksgericht verurteilt 38-Jährigen, der die Arbeitslosenkasse betrogen hat Ein 38-jähriger Italiener musste sich vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Nur knapp entkam er dem Landesverweis. Der Mann hatte sich Arbeitslosengeld erschlichen. Und da er die Alimente für seine Tochter nicht zahlt, hat er einen riesigen Schuldenberg angehäuft. Martin Rupf Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Der Italiener hat einen Schuldenberg von rund 200'000 Franken angehäuft. Nun musste er sich vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Severin Bigler

Als Gerichtsreporter ist man zu Objektivität angehalten. Und doch empfindet man den einen Angeklagten gegenüber eher Abscheu, während man anderen Beschuldigten fast schon Mitleid entgegenbringt. Letzteres war auch am Montag bei Cesare (Name von der Redaktion geändert) der Fall, der sich vor dem Dietiker Bezirksgericht wegen Betrug verantworten musste.

Der 38-Jährige soll sich vor gut einem Jahr unrechtmässig bereichert haben, indem er der Arbeitslosenkasse insgesamt fünfmal falsche Angaben gemacht hat. So soll er dem Amt für Wirtschaft von Juni bis Oktober 2021 diverse Einkünfte verschwiegen und so unrechtmässige Beiträge in Höhe von gut 110'00 Franken erhalten haben. «Bei seinem Tun handelte der Beschuldigte in der Absicht, sich einen ihm nicht zustehenden Vermögensvorteil im Umfang der ihm zu hoch ausbezahlten Arbeitslosenentschädigung zur Bestreitung seines Lebensunterhalts zu verschaffen», heisst es in der Anklage.

«Ich will meinen Platz im Leben finden»

Ob Cesare etwas zur Anklageschrift zu ergänzen habe, wollte Bezirksrichter Benedikt Hoffmann eingangs der Verhandlung wissen. «Es war eine schwierige Phase in meinem Leben», so der Beschuldigte. Aus Dummheit und Routine habe er auf dem Formular das Feld «kein Verdienst» angekreuzt. Cesare beteuerte:

«Ich wollte damit niemanden bescheissen.»

Richter Hoffmann insistierte: «Sie haben es schon früher eher leger genommen mit Eigentumsansprüchen, enthält ihre Akte doch Diebstahl und die Vernachlässigung von Unterhaltspflichten.» Das sei alles auf die Trennung und Scheidung von seiner Frau, mit der er zusammen eine Tochter hat, zurückzuführen, sagte Cesare. Er könne aber versichern, dass er im Leben wieder Fuss gefasst und erst jüngst die Probezeit als Umzugsfachmann bestanden habe und seit Mai zu 80 Prozent angestellt sei. «Ich spiele sogar mit dem Gedanken, jetzt noch das Lastwagen-Billett zu machen. Ich will meinen Platz im Leben finden.»

Ein Schuldenberg von rund 200'000 Franken

Ob er denn Alimente für seine Tochter zahle, wollte Hoffmann wissen? «Nein», so die knappe Antwort. Tatsächlich: Über die letzten Jahre hat Cesare einen Schuldenberg von rund 200'000 Franken wegen ausstehender Alimentenzahlungen angehäuft. Das Verhältnis zur Mutter seiner Tochter und auch zur Tochter, die er alle zwei Monate sieht, sei aber gut.

Weiter wollte der Richter wissen, weshalb Cesare, obwohl er in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist, nie die Schweizer Staatsbürgerschaft erlangt habe. «Einmal wollte ich das tatsächlich, ich habe es dann aber wegen der Kosten nicht gemacht, zumal meine Frau und somit auch meine Tochter den Schweizer Pass haben.»

Staatsanwaltschaft forderte fünf Jahre Landesverweis

Da die Staatsanwaltschaft nebst Geldstrafe und Busse auch einen fünfjährigen Landesverweis forderte, wollte Hoffmann zuletzt wissen, was es für Cesare bedeuten würde, wenn er nach Italien ausgewiesen werden würde. «Ich kenne Italien nur aus den Ferien. Das wäre das Ende für mich – vor allem wegen meiner Tochter.» Hoffmann entgegnet trocken: «Wegen der Tochter, für die sie seit Jahren keine Alimente zahlen? Also auf mich wirkt das nicht gerade wie eine ideale Familie.»

Für Cesares Verteidiger war klar, dass sein Klient freizusprechen sei. Von Betrug könne mangels Arglist keine Rede sein. Und von einem Landesverweis sei sowieso abzusehen, da sein Mandant in Italien keinerlei Wurzeln habe. Zudem habe sein Klient Fuss gefasst in der Arbeitswelt und sogar sein Chef sei sehr zufrieden mit ihm. «Eine Wiedereingliederung in den italienischen Arbeitsmarkt wäre sehr schwer.» Sein Mandant werde dank seiner neuen Arbeit alles daransetzen, seine Schulden abzuzahlen, so der Verteidiger. «Ein Landesverweis wäre absolut unverhältnismässig.»

Fünfmal aktiv gelogen und dann aufgeflogen

Nach knapp zweistündiger Beratung sprach das Gericht Cesare des Betrugs schuldig. «Die Falschdeklaration ist unbestritten.» Und der Beschuldigte habe sehr wohl arglistig gehandelt, weil er davon ausgegangen sei, dass seine Angaben nicht überprüft werden, so Hoffmann. «Fünfmal haben sie aktiv gelogen und sie haben wohl nur deshalb damit aufgehört, weil sie nach dem fünften Mal aufgeflogen sind.»

Das Gericht sprach eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 55 Franken und eine Busse von 275 Franken aus. «Zu diesem Entscheid kamen wir relativ schnell. 90 Prozent unserer Beratungszeit widmeten wir dem Entscheid für oder gegen einen Landesverweis und wir entschieden uns schliesslich für Letzteres. Sie sehen es meinem Gesicht an, ich bin nicht wirklich glücklich darüber», sagte Hoffmann mit leicht angesäuerter Miene.

Alleine die Tatsache, dass der Beschuldigte in der Schweiz geboren ist, hätte dabei nicht als Grund gegen einen Landesverweis gereicht. «Sie sind zwar eine Art Schweizer, aber eigentlich wollen sie gar kein Schweizer sein. Und auch an einer intakten Beziehung des Beschuldigten zu seiner Tochter hegt der Richter seine Zweifel. «Sie haben als Vater Sachen durchgegeben, die so einfach nicht gehen.»

Ein Landesverweis wäre auch deshalb in Frage gekommen, weil sich Cesares Wurzeln in Norditalien befinden. «Wir sprechen hier nicht von einem Gebiet mit Krieg oder Ebola. Und auch die Ausübung des Besuchsrechts wäre von dort aus möglich gewesen», hielt Hoffmann fest.

Bezirksgericht hofft auf ­nachhaltigen Schockeffekt

«Und doch haben Sie eine letzte Chance verdient. Es wäre unverantwortlich, Sie jetzt aus Ihrem Umfeld in der Schweiz zu reissen. Damit wäre niemandem gedient.» Vielmehr gebe es Anzeichen, dass der Beschuldigte sein Leben jetzt wieder auf die Reihe kriegen wolle.

«Ein nächstes Mal mag es nicht leiden. Ich sag’s ihnen jetzt ganz direkt: Sie müssen den Finger rausnehmen.»

Er könne nur hoffen, dass der Prozess einen nachhaltigen Schockeffekt habe. «Wenn nicht, werden Sie Italien nächstes Mal nicht in den Ferien kennen lernen», so seine deutliche Botschaft. Der Getadelte nickte reumütig zu den Worten des Richters und verliess den Gerichtssaal mit gesenkten Schultern. Wahrscheinlich dachte er dasselbe, was Hoffmann kurz zuvor gesagt hatte: «Hoffentlich sehen wir uns nicht wieder.»

