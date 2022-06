Der Zivilschutz Region Dietikon führt einen besonderen WK durch

Dietikon «Ich sehe, dass ihr parat seid»: Bei einem WK-Besuch verabschiedete sich Heinz Illi von seinen Zivilschützern An drei Standorten findet diese Woche der Wiederholungskurs des Zivilschutzes der Region Dietikon statt. Beim Besuch der verschiedenen Einsatzübungen am Donnerstagmorgen wurde der Dietiker Sicherheitsvorsteher Heinz Illi (EVP) vom Zivilschutz verabschiedet. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 09.06.2022, 18.05 Uhr

Es ist ein Wiederholungskurs (WK) der besonderen Art, den die rund 145 Zivilschutzleistenden aus der Region Dietikon diese Woche absolvieren. Auf drei Standorte verteilt, bereiten sie sich auf verschiedene Katastrophenfälle vor.

Am Donnerstagmorgen statteten der für den Zivilschutz zuständige Dietiker Stadtrat Heinz Illi (EVP), Michael Weber, Leiter der Sicherheits- und Gesundheitsabteilung der Stadt Dietikon, sowie Zivilschutzkommandant Fulvio Cimino den Zivilschützern einen Besuch ab. Für Illi, der nach 16 Jahren im Stadtrat nicht mehr zu den Wahlen im Frühjahr antrat, war es der letzte Zivilschutzanlass in offizieller Funktion.

In der Kommandozentrale laufen alle Informationen zusammen

Erster Halt war das Dietiker Ortsmuseum, wo die Gruppe des Kulturgüterschutzes zurzeit ihren WK absolviert. Sie hat während der vier Tage unter anderem die Aufgabe, handgeschriebene Manuskripte aus dem 19. Jahrhundert zu digitalisieren. Ausserdem erarbeitet sie Strategien, um kulturrelevante Gegenstände wie etwa solche aus der Kirche St.Agatha im Brandfall evakuieren zu können.

Ganz in der Nähe, in der Zivilschutzanlage Luberzen, befindet sich der Kommandoposten Rück. In der geräumigen Anlage sind einige Material- und Geräteräume untergebracht. Im hinteren Teil, in der Kommandozentrale, laufen alle Informationen auf grossen Bildschirmen zusammen. «Bei grösseren Ereignissen oder Katastrophen würden die ganze Kommunikation und der Informationsaustausch von hier aus stattfinden. Wir haben auch die Übersicht darüber, wo welche Fahrzeuge gerade unterwegs sind», sagte Tobias Forster, Chef der Führungsunterstützung.

Die Reise ging weiter zum dritten und grössten Standort des diesjährigen Wiederholungskurses: dem Zivilschutzausbildungszentrum in Eiken im Fricktal. Auf der Fahrt erzählte Illi, dass es ihm in all den Jahren immer ein Anliegen gewesen sei, dass die Leute im Zivilschutz etwas Sinnvolles machen und es auch einen Lerneffekt gibt. «Wir hatten zwar in den letzten Jahren nicht viele Katastrophenereignisse, aber trotzdem ist und bleibt der Zivilschutz wichtig», sagte Illi.

Mit möglichst einfachen Mitteln zum Ziel

Im Ausbildungszentrum in Eiken ist der Grossteil der WK-Teilnehmer stationiert. An verschiedenen Orten im Gelände bereiten sie sich auf den Ernstfall vor. Bei der Hochwassereinsatzübung wurden am Donnerstag am meisten Leute gebraucht: In einer offenen Tiefgarage stand Wasser. Mit Sandsäcken sowie Holzbrettern wurde es gestaut und mit Schläuchen abgepumpt.

Ein Teil der Übung bestand auch darin, einige Personen mit einer Trage aus der Tiefgarage herauszutransportieren. An einem anderen Ort bauten Teilnehmende aus langen Holzstämmen eine Rampe, um Material hoch- und runterzuschieben. Im hinteren Teil der Anlage schoben andere Steintrümmer beiseite und sicherten das Trümmerfeld. Weitere Zivilschützer waren unter anderem für die Eingangskontrolle oder die Kommunikation mit der Kommandozentrale zuständig.

«Wir versuchen im Zivilschutz immer, mit möglichst einfachen Mitteln eine Situation unter Kontrolle zu bringen, weil im Ernstfall teilweise auch nur beschränkte Mittel zur Verfügung stehen», sagte Kommandant Fulvio Cimino.

Zum Schluss des WK-Besuches hielt Illi vor versammelter Mannschaft eine kleine Abschiedsrede. Als gelernter Förster hätten ihm die Holzkonstruktionen imponiert, sagte er. «In den letzten 16 Jahren durfte ich vieles miterleben und eine durchaus positive Entwicklung im Zivilschutz mitmachen», sagte er. «Ich bin stolz auf euch und ich sehe, dass ihr parat seid für die Zukunft. Es wird euch brauchen, da bin ich mir sicher.»

