Landesverweis für kranken Messerstecher

Dietikon «Ich konnte sie nicht einfach gehen lassen»: Kranker Messerstecher wird des Landes verwiesen Zuerst den Wodka in den Magen, dann das Messer in die Brust – das Bezirksgericht Dietikon verurteilt einen Serben, der auf seine Lebenspartnerin einstach. Martin Rupf und David Egger Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seine Partnerin wollte zu ihrem neuen Freund gehen; er griff zum Messer. Im Dietiker Gericht wurde der Serbe nun verurteilt und des Landes verwiesen. Bild: zvg / Kanton Zürich

Einer der spannendsten Momente jeder Gerichtsverhandlung ist der, wenn der Beschuldigte den Saal betritt. Was erscheint da wohl für ein Mensch? Das fragte sich der Gerichtsreporter auch beim Fall, der Mitte Juni vor dem Bezirksgericht Dietikon verhandelt wurde. Der 49-jährige Serbe Bojan (alle Namen geändert) war angeklagt, seine Lebenspartnerin Rebeca mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt zu haben. Aber kein kräftiger und brutal aussehender Mann betrat den Gerichtssaal, sondern ein schmächtiges, gebückt gehendes Männchen. Dieser Mann soll in der Lage gewesen sein, eine Frau beinahe umgebracht zu haben?

Genau dies hatte die Klägerin zuvor in der Befragung – ihr Ex-Partner sass da noch in einem separaten Raum – so geschildert. Rebeca antwortete gefasst und ruhig auf die Fragen von Gerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei. Wie bei Bojan hatte das Leben auch bei Rebeca offensichtlich tiefe Spuren hinterlassen. Kein Wunder, lebten doch beide eine Zeit lang auf der Gasse, Alkohol und Drogen waren ihre häufigen Begleiter.

«Wir waren in Bojans Wohnung und haben Wodka getrunken», begann die 50-Jährige ihre Erzählungen. Dann sei es zum Streit gekommen. «Worüber?», wollte die Gerichtspräsidentin wissen.

«Ich habe einen anderen Mann kennen gelernt. Bojan war eifersüchtig.»

Sie habe duschen und sich bereit machen wollen, um diesen Bekannten zu besuchen. «Dann kam es auf dem Bett zum Handgemenge. Bojan hat mich aufs Bett gedrückt und mit der offenen Handfläche geschlagen.» Doch damit nicht genug: Bojan sei dann in die Küche gegangen, habe dort ein grosses Messer aus der Schublade geholt und damit im Brustbereich auf die Geschädigte eingestochen. Laut Anklageschrift hat Bojan dabei in Kauf genommen, dass der Messerstich zu einer lebensgefährlichen Verletzung führt.

«Ich konnte dann ins Badezimmer flüchten und die Türe hinter mir verschliessen», erinnerte sich Rebeca. Ihr Bekannter habe dann die Polizei angerufen, die zum Glück auch sehr schnell auf Platz gewesen sei.

Dann der Auftritt von Bojan. Ob er denn die Anklageschrift gelesen habe, wollte die Richterin wissen. Mit brüchiger, schwacher Stimme antwortete Bojan: «Ja, die habe ich sicher einmal gelesen.» Nebst des offensichtlich nicht sehr zuträglichen Lebenswandels machen Bojan auch eine Epilepsie und eine HIV-Erkrankung zu schaffen. Ohne Medikamente wäre er nicht mehr überlebensfähig.

«Ich habe in meinem Leben nicht viel Liebe erfahren»

«Die Monate in der Untersuchungshaft waren sehr belastend.» Als Bojan erzählte, wurde schnell deutlich, dass er auf ein schwieriges Leben zurückblickt. «Ich habe einen heute erwachsenen Sohn, den ich aber vor rund 20 Jahren letztmals gesehen habe. Überhaupt habe ich in meinem Leben nicht viel Liebe erfahren», sagte er.

Was sich denn aus seiner Sicht zugetragen habe, wollte die Richterin wissen. «Ich kam nach Hause, da waren Rebecas Kleider schon gepackt.» Irgendwann sei es zum Streit gekommen. Rebeca habe angefangen, sich zu beklagen, er würde sie nicht mehr attraktiv finden.

«Ich wollte Rebeca beruhigen, und dann kam es zum Gerangel. Bei diesem muss sie auf das Messer zu liegen gekommen sein, welches auf dem Bett lag.»

Er sei zu ihr immer liebevoll gewesen und habe auch auf der Gasse mit ihr zusammen viel durchgemacht. Und nicht zuletzt sei sie es gewesen, die ihn mit HIV angesteckt habe. «Ich konnte sie nicht einfach gehen lassen. Ich war der Meinung, dass sie mir nach elf Jahren Beziehung wenigstens ein Gespräch schuldet», so Bojan.

Die Plädoyers der Staatsanwaltschaft wie auch der Verteidigung sind schnell zusammengefasst. Ersterer plädierte auf schuldig und beantragte eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten, Zweiterer bestritt den von der Klägerin geschilderten Sachverhalt vollumfänglich.

Wichtiger Beweis taucht in letzter Minute auf

Die Staatsanwaltschaft präsentierte der Richterin bei der Gerichtsverhandlung Mitte Juni im letzten Moment ein Handy. Das Gericht liess dieses als Beweismittel zu. Da die Auswertung Zeit beanspruchte, fiel das Urteil erst letzten Donnerstag, einen Monat nach der Verhandlung.

Das Handy barg interessantes Audiomaterial. Während des Vorfalls, der sich in einer Gemeinde rechts der Limmat ereignete, schickten sich die Frau und ihr neuer Freund Whats­app-Sprachnachrichten. Das Gericht hat sich diese angehört.

«Jetzt geht er weg», sagt die Frau in einer der Nachrichten, ehe zu hören ist, wie eine Schublade geöffnet wird. «Er hat ein Messer! Er hat ein Messer!» Dann ist ein Schrei zu hören und die Aufnahme bricht ab.

Eine nächste Nachricht schickte dann der Täter dem neuen Freund der Frau. Er müsse sich keine Sorgen machen, sie sei halt betrunken. Doch im Hintergrund ist für das Gericht klar zu hören, wie die Geschädigte hysterisch schreit. Sie war im Badezimmer. Dort, wo sie danach auch die Polizei fand. Während der Verteidiger argumentierte, diese Nachrichten seien gefälscht, ist für das Gericht klar, dass sie echt sind. Denn um sie im Nachhinein so zu verändern, dass die Metadaten eine andere Uhrzeit und einen anderen Ort anzeigen, bräuchte es Fähigkeiten, die weder die Frau noch ihr Freund haben.

Wunde war drei Zentimeter tief

Hinzu kommt, dass es aus Sicht des Gerichts sehr lebensfremd ist, dass das Messer schon auf dem Bett lag und dann zufällig, als sich die Frau wegrollte, gerade in die Brust stach – zwei Zentimeter lang und drei Zentimeter tief war die Wunde.

Ebenso sprachen die Polizeifotos vom Tatort und das Gutachten zu den Verletzungen des Opfers gegen die Version des Verteidigers. Auch eine Notwehrsituation liege nicht vor, so das Gericht. Zwar habe die Frau dem Mann Vorwürfe gemacht, aber sie habe ihn nicht bedroht.

«Sie wollte zu ihrem neuen Freund gehen und er hat sie nicht gehen lassen»,

erklärte die Richterin. Hätte er sie gehen lassen, wäre nichts passiert.

So verurteilte das Gericht den Mann wegen des Messerstichs und weil er die Frau mehrfach geschlagen hat. Die Schläge hatte der Mann zugegeben. Ein Würgen, das ebenfalls angeklagt war, lässt sich aus Sicht des Gerichts nicht beweisen. Zwar wies die Frau Würgemerkmale auf, doch waren diese nicht frisch. Zudem kam die Frau vor Gericht selber nicht darauf zu sprechen.

So verurteilte das Bezirksgericht den Serben wegen einfacher Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Zudem sprach es einen Landesverweis für fünf Jahre aus, der für die Schweiz und den gesamten Schengenraum gilt.

Nur vermindert schuldfähig, auch wegen Demenz

Für einen Messerstich im Brustbereich sind 14 Monate Freiheitsstrafe auf den ersten Blick sehr wenig. Doch der Mann war laut eines Gutachtens vermindert schuldfähig. Nicht nur war er stark alkoholisiert, er hatte auch noch Methadon und anderes intus. Das verstärkte die Wirkung des Alkohols. Zudem leidet er bereits an einer Form von Demenz. Das schwer verminderte Steuerungsvermögen des Mannes führte dazu, dass das Gericht die Einsatzstrafe für die schwere Körperverletzung bei einem Jahr statt fünf Jahren ansetzte. Davon wurde dann ein Monat abgezogen, weil es nur beim Versuch blieb. Zwei Monate obendrauf gab es wegen der einfachen Körperverletzung. Wegen seiner zahlreichen ­Vorstrafen gab es nochmals einen Monat obendrauf, deshalb landete das Gericht dann bei 14 Monaten. Das Gericht berücksichtigte die Lebensgeschichte des Mannes. Er geriet schon als Jugendlicher in den Drogensumpf.

Der Landesverweis war für das Gericht eine klare Sache. Denn der Mann hat eine sogenannte Katalogtat begangen, zudem ist er seit vielen Jahren Sozialhilfeempfänger und hat keine Kontakte hier, auch nicht mit seiner Familie. Auch seine gesundheitliche Situation stellt keinen Härtefall dar: Er kann laut Gericht auch in Serbien behandelt werden. Der Mann hat unter anderem eine chronische Lungenkrankheit, braucht HIV-Prophylaxe und ist methadonabhängig. Er spricht Serbisch, kam als Kind in die Schweiz, hat eine Serbin geheiratet und diese hierhergeholt. Er hat darüber hinaus in Serbien zwei Jahre Militär absolviert. Will heissen: Er kann sich dort integrieren.

Nach 304 Tagen U-Haft befand sich der Mann zuletzt rund 320 Tage im vorzeitigen Massnahmenvollzug für Suchtkranke. Total war er also 203 Tage zu lang ein unfreier Mann – allerdings eben nicht im Gefängnis, sondern im vorzeitigen Massnahmenvollzug für Suchtkranke. 2030 Franken Genugtuung erhält er dafür. Es wurde also mit einem tiefen Tagessatz gerechnet. Das Gericht sieht nämlich nicht, dass er in seiner Persönlichkeit besonders verletzt worden sei, schliesslich hat er ja Unterstützung in Bezug auf seine Suchtkrankheit erhalten. Zudem hatte er auch keine Persönlichkeitsverletzung oder einen Erwerbsausfall geltend gemacht.

Seiner Ex ist der Mann 2000 Franken Genugtuung plus Zinsen schuldig. Zudem wird ihm die Gerichtsgebühr von 4500 Franken auferlegt. Die Kosten der Verteidigung und des Anwalts der Frau gehen vorerst auf die Staatskasse. Eine Massnahme für Suchtkranke wird dem Mann mit dem Urteil keine auferlegt, da er dies selber gar nicht will und Therapiewilligkeit dafür eine Voraussetzung wäre.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen