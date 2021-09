Audrey Haenni spielt mit dem Streichorchester Dietikon

Dietikon/Uitikon «Ich kann mir gar kein Leben ohne die Musik vorstellen»: Die Uitiker Violinistin Audrey Haenni tritt mit dem Dietiker Streichorchester auf Am 26. September findet ein Konzert in der Reformierten Kirche Dietikon statt. Die Musikerinnen und Musiker spielen Boccherini, Mozart und Haydn. Die Solistin hatte schon mit drei Jahren angefangen, Violine zu spielen. Virginia Kamm 13.09.2021, 04.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 20-jährige Violinistin Audrey Haenni aus Uitikon spielt am 26. September mit dem Streichorchester Dietikon in der reformierten Kirche. Alex Spichale Um ihr Ziel – eine Profikarriere – zu erreichen, verbringt sie täglich viele Stunden in der Zürcher Hochschule der Künste. Alex Spichale «Die Musik ist ein Teil meiner Identität», sagt Haenni, die zurzeit im Bachelor Violine studiert. Alex Spichale

Die nächsten Konzerte des Streichorchesters Dietikon stehen vor der Tür: Am Sonntag, 26. September, treten die Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Günther Stückle und der 20-jährigen Uitiker Violinistin Audrey Haenni in der Reformierten Kirche Dietikon auf. Eine Woche früher findet das Konzert in der Katholischen Kirche Berikon statt. Gespielt werden eine Sinfonie von Luigi Boccherini, Mozarts viertes Violinkonzert und eine Sinfonie von Joseph Haydn.

Audrey Haenni begann schon im Alter von drei Jahren Geige zu spielen. «Ich kann mir gar kein Leben ohne die Musik vorstellen», sagt sie, «sie ist ein Teil meiner Identität.» Dass sie mit dem Streichorchester Dietikon auftreten wird, stehe schon seit eineinhalb Jahren fest. Wegen der Coronapandemie wurde das Konzert mehrmals verschoben. «Ich habe das Stück immer wieder geübt und dann konnte das Konzert doch nicht stattfinden», sagt sie. Daher hoffe sie, dass es dieses Mal auch wirklich durchgeführt werden könne. «Ich freue mich über jede Auftrittsmöglichkeit, besonders, wenn ich als Solistin mit einem Orchester spielen darf.»

Sie spielte das Violinkonzert schon als kleines Mädchen

Für Haenni, die zurzeit im Bachelor an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) Violine studiert, ist es der erste Auftritt mit dem Streichorchester und auch der erste überhaupt in Dietikon. Das Stück, das sie mit dem Orchester spielen wird, ist für sie allerdings nicht neu: «Ich kenne das Violinkonzert schon seit ich ein kleines Mädchen war», erzählt sie. «Es war eines der ersten, die ich von Mozart gespielt habe.» An seinem vierten Violinkonzert gefalle ihr besonders das Frische und Jugendliche, das es an sich habe.

«Ich wollte schon immer Musikerin werden», erzählt Haenni. Sie wüsste gar nicht, was sie sonst machen würde. «Es ist toll, wenn man seine Leidenschaft zu seinem täglichen Beruf machen kann», sagt sie. Um ihr Ziel zu erreichen, verbringt sie jeden Tag viele Stunden mit Üben an der ZHdK. Wie viele Stunden sie pro Tag mit ihrem Instrument verbringt, kann sie gar nicht sagen: «Das kommt immer darauf an, ob ich zum Beispiel noch Proben und Unterricht habe oder nicht.» Unterrichtet wird Haenni an der Hochschule von Professor Ilya Gringolts.

Am Musikstudium gefalle ihr vor allem, dass sie gleichgesinnte Leute kennen lerne, sagt Haenni.

«Während meiner Schulzeit war ich manchmal die einzige in der Klasse, die Geige spielte. Meine Mitschüler haben nicht immer verstanden, wieso ich so oft fehlte.»

Neue Leute kennen zu lernen sei zwar wegen Corona lange etwas schwierig gewesen: «Das gemeinsame Musizieren fiel weg, der Unterricht fand über Zoom statt und weil man keine Auftritte hatte, fehlte auch ein konkretes Ziel», sagt sie. Jetzt habe sich die Situation aber etwas normalisiert.

«Mein Ziel ist es, mein Studium erfolgreich abzuschliessen und nach dem Bachelor ins Ausland zu gehen», sagt Haenni. Danach will sie von der Musik leben können und möglichst viele Konzerte in grossen Sälen auf der ganzen Welt spielen, egal ob als Solistin, in einem Ensemble oder Orchester. «Mein Traum ist es natürlich schon, viel als Solistin auftreten zu können», sagt sie. Sich darauf zu versteifen, sei aber etwas riskant. Sie sagt:

«Vor allem möchte ich mein Leben lang die Freude an der Musik behalten und inspiriert bleiben.»

Dabei seien vor allem die Leute wichtig, mit denen man zusammenarbeite.

Die bisherige Zusammenarbeit mit dem Streichorchester Dietikon habe Spass gemacht, sagt Haenni. «Ich finde es schön, wenn Menschen unterschiedlichen Alters zusammenkommen und gemeinsam musizieren können.» Die Vorfreude auf die beiden Konzerte sei gross. Bis es so weit ist, stehen aber noch einige gemeinsame Proben an. Die Konzerte in Berikon und Dietikon beginnen jeweils um 17 Uhr und der Eintritt ist frei, wobei um eine grosszügige Kollekte gebeten wird.

Das Streichorchester Dietikon mit Solistin Audrey Haenni und Dirigent Günther Stückle tritt am Sonntag, 19. September, um 17 Uhr in der katholischen Kirche Berikon und am Sonntag, 26. September, um 17 Uhr in der reformierten Kirche Dietikon auf. Eintritt frei, Kollekte.