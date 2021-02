Dietikon Pionierin in der Kommunalpolitik: «Ich habe mich den Kämpferinnen fürs Frauenstimmrecht verpflichtet gefühlt» Theres Frech war die erste Gemeinderätin und die erste Präsidentin des Dietiker Parlaments. Als erste Frau vertrat sie das Limmattal im Kantonsrat. Im Interview blickt sie 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz auf ihre Karriere zurück und sagt, was noch geschehen muss, dass Frau und Mann tatsächlich gleichgestellt sind. Sibylle Egloff 06.02.2021, 05.30 Uhr

Theres Frech ist eine Pionierin der Limmattaler Politik. Seit der Einführung des Frauenstimmrechts habe sich vieles verbessert, sagt die 82-Jährige. Unzufrieden ist die erste Dietiker Gemeinderätin und Gemeinderatspräsidentin mit der nach wie vor herrschenden Lohnungleichheit zwischen Frau und Mann. Bild: Sandra Ardizzone

Der Ordner, auf dem das Dietiker Wappen klebt, ist prall gefüllt. Theres Frech blättert in der Vergangenheit. Fotos in vergilbten Zeitungsartikeln bilden die 82-jährige Dietikerin in jungen Jahren ab. Frech steht im getupften Kleid und mit toupierten Haaren an einem Rednerpult. «Zum ersten Mal eine Frau», heisst es im dazugehörigen Bericht. «Das war 1981, als ich zur Präsidentin des Dietiker Gemeinderats gewählt wurde», erinnert sich Frech. In diesem Jahr sei sie von allen Vereinen der Stadt zu ihren Jahresversammlungen eingeladen worden. Die zahlreichen Karten und Briefe im Ordner zeugen davon. «Ich habe erst zu dieser Zeit begonnen, die Artikel und Schreiben zu sammeln.» Die politische Karriere von Frech startete nämlich bereits elf Jahre zuvor.

Sie wurden 1970 als erste Frau ins Dietiker Parlament gewählt, noch bevor das Frauenstimmrecht auf nationaler Ebene am 7. Februar 1971 beschlossen wurde. Wie hat sich das angefühlt?

Theres Frech: Das Frauenstimm- und -wahlrecht wurde im Kanton Zürich bereits 1970 eingeführt. Für die Erneuerungswahlen des Gemeindeparlaments konnten erstmals Frauen kandidieren. Alle Parteien setzten deshalb Frauen auf ihre Wahllisten. Jedoch dienten sie eher als Garnitur und Dekoration. Bei mir war es jedoch anders, ich wurde auf der Liste direkt hinter den Bisherigen berücksichtigt. Deshalb erstaunte es mich auch nicht, als ich gewählt wurde. Man kannte mich. Ich arbeitete bereits seit einigen Jahren als Primarlehrerin in Dietikon. Mein Vater war zudem vielen als Personalchef der Strickapparat-Firma Madag in Dietikon ein Begriff. Ich habe mich sehr über die Wahl gefreut.

Was hat Sie an der Politik gereizt?

Ich habe mich den Kämpferinnen für das Frauenstimmrecht verpflichtet gefühlt und deshalb für den Gemeinderat kandidiert. Ich war das diesen Frauen schuldig. Jahrzehnte lang engagierten sie sich für uns, damit wir mehr Rechte erhalten. Ich habe davon profitiert. Als das Ziel schliesslich erreicht war, wollte ich meinen Beitrag leisten und von dem hart erkämpften Recht Gebrauch machen.

Das bedeutet, dass Sie sich persönlich nicht aktiv für das Frauenstimmrecht eingesetzt hatten?

Das stimmt. Ich hatte schlicht nicht die Möglichkeiten dazu. Erstens konnte ich es mir finanziell nicht leisten, wiederholt mit dem Zug nach Bern oder nach Zürich zu reisen, um an Demonstrationen teilzunehmen. Zweitens hatte ich damals in Bergdietikon wohnhaft, nur ganz schlechte und wenige Verbindungen mit dem öffentlichen Verkehr. Ein Bus von Dietikon nach Bergdietikon fehlte. Mein Vater holte meine Schwester und mich jeweils abends am Bahnhof Dietikon ab, wenn wir von kulturellen Anlässen in Zürich zurückkamen, und begleitete uns nach Hause. Ich wollte ihm nicht noch zusätzlich weitere Mühe bereiten. Das einzige Mal, dass ich mich für das Frauenstimmrecht starkmachte, war Ende der 1960er-Jahre, als ich in Dietikon Unterschriften für eine Petition sammelte. Es ging um eine leichte sprachliche Anpassungen in einem Artikel der Bundesverfassung, der es Frauen ermöglicht hätte zu wählen und abzustimmen.

1981 wurde Theres Frech zur ersten Präsidentin des Dietiker Gemeinderats gewählt. Der «Limmattaler» sprach damals von einer «historischen Stunde». Bild: Sandra Ardizzone

Sie vertraten im Dietiker Gemeinderat und später im Zürcher Kantonsrat den Landesring der Unabhängigen (LdU), der unter anderem von Migros-Vater Gottlieb Duttweiler als Vereinigung mitbegründet wurde. Die Frechs waren der SP zugetan. Ihr Grossvater war Gewerkschafter, ihr Onkel Edwin Frech amtete als SP-Stadtrat der Stadt Zürich. Wieso brachen Sie mit der Familientradition?

Mir leuchtete der von der Partei geprägte Begriff «das soziale Kapital» ein. Gottlieb Duttweiler und den anderen Gründern ging es darum, das Kapital und die Arbeit in der sozialen Marktwirtschaft zu versöhnen. Dem Arbeiter kann es nur gutgehen, wenn es auch dem Unternehmen gutgeht, war dabei das Credo. Diese Haltung überzeugte mich. Die SP hingegen forderte bessere Bedingungen für die Arbeiter, egal wie es finanziell um die Unternehmen stand. Ich glaube die GLP kommt den Ideen des Landesrings heute am nächsten. Ich wurde oft gefragt, ob es meinen Onkel nicht störe, dass ich kein SP-Mitglied bin. Ihm machte das nichts aus, weil er unsere Standpunkte nachvollziehen konnte. Zudem war er auch kein richtiger Genosse mehr, weil er als Stadtrat im Gremium seine Partei-Ansichten mässigen musste, um überhaupt etwas zu erreichen.

Erlebten Sie als erste Frau in der Dietiker Politik nie Ablehnung?

Sowohl im Gemeinderat als auch später im Kantonsrat wurde ich von meinen männlichen Kollegen gut aufgenommen. Sie nahmen mich als Frau ernst. Mit Limmattaler Kantonsratskollegen wie Heiri Weber, Markus Hüni und Hans Wiederkehr fuhr ich am Montag immer von Dietikon nach Zürich an die Kantonsratssitzung. Nur ein einziges Mal gab es eine sexistische Bemerkung eines frisch gewählten Gemeinderats. Ich hatte im Parlament einen Antrag gestellt, der abgelehnt wurde. Der neue Gemeinderat kommentierte daraufhin, dass dieser Antrag meiner charmanten Naivität zu verdanken sei. Ich war empört darüber, dass ein Neuer so mit mir redet. Und nicht nur ich, seine Partei pfiff ihn sofort zurück und wies ihn zurecht. Er und ich wurden im Verlaufe der Zeit sogar gute Freunde.

Zur Person Die erste Frau in der Dietiker Politik Theres Frech wurde 1938 in Winterthur geboren und wuchs in Schwerzenbach auf. Sie besuchte die Töchterschule und das Oberseminar. 1955 zog sie mit ihrer Familie nach Bergdietikon. 1959 begann Frech als Primarlehrerin in Dietikon zu unterrichten. Nach Auslandaufenthalten 1964 und 1965 in New York und Paris, übernahm sie für ein Schuljahr eine Oberengstringer Primarklasse. Ab 1967 engagierte sie sich als Lehrperson bis zu ihrer Pensionierung für die Primarschule Oetwil-Geroldswil und unterrichtete Kinder in der Fahrweid. 1970 wurde Frech als Vertreterin des Landesrings der Unabhängigen (LdU) und als erste Frau in den Dietiker Gemeinderat gewählt, den sie in den Jahren 1981 und 1982 als erste Frau präsidierte. Von 1983 bis 1991 vertrat sie das Limmattal im Kantonsrat. Frech hat einen Sohn und drei Enkelkinder. Sie lebt in Dietikon.

Welche Themen lagen Ihnen im Parlament am Herzen?

Im Gemeinderat ging es vor allem um Sachpolitik und manchmal auch um Banalitäten. Auf kommunaler Ebene konnte ich wenig bewirken. Einzig in den Kommissionen hatte man mehr Möglichkeiten, persönlich Einfluss zu nehmen. Ich setzte mich in einer Kommission zum Beispiel für einen Kinderhütedienst in Dietikon ein. Die reformierte Kirche unterstützte das Projekt finanziell, die katholische Kirche stellte das Kirchgemeindehaus als Ort dafür zur Verfügung. Die Frage drehte sich schliesslich darum, in welcher Pfanne wir den Tee, den wir dabei anbieten wollten, zubereiten. Eine Aluminiumpfanne wurde vorgeschlagen. Ich wehrte mich dagegen, weil ich aus Erfahrung wusste, dass diese unzweckmässig sein würde und empfahl, eine Chromstahlpfanne anzuschaffen. Gut, dass ich in dieser Kommission bin, ein männlicher Vertreter hätte das vermutlich nicht berücksichtigt, dachte ich mir damals.

Hatten Sie im Kantonsrat mehr Möglichkeiten?

Im Kantonsrat war ich wegen meiner Arbeit als Lehrerin zeitlich leider eingeschränkt. Um an den Sitzungen teilnehmen zu können, musste ich mir den ganzen Montag freinehmen, für eine Stellvertretung sorgen und diese auch bezahlen. Sozialleistungen und Kinderzulagen wurden mir für diesen Tag gestrichen. Meine Tätigkeit als Kantonsrätin war finanziell ein Verlustgeschäft oder wie mein Sohn zu pflegen sagte: ein teures Hobby. Weil ich nicht so viel Zeit hatte, habe ich mich vornehmlich in Kommissionen eingesetzt, die sich mit dem Thema Schule oder dem Limmattal befassten. Unterstützt habe ich zum Beispiel den Bau der Autobahn N4 im Raum Birmensdorf und Knonaueramt. Gewehrt habe ich mich gegen die Reduzierung der Strassenkapazitäten im Limmattal. Ein grüner Kantonsrat forderte dies einst im Zusammenhang mit der Gubrist-Umfahrung. Für mein Engagement im Kantonsrat wurde ich aber von einigen Eltern, vor allem Vätern, meiner Schülerinnen und Schüler kritisiert. In bösen Leserbriefen im «Limmattaler» wurde mir vorgeworfen, dass ich meine persönlichen Interessen vor das Wohl meiner Klasse stelle, weil ich sie am Montag einer Stellvertretung überlasse.

Als Kantonsrätin haben Sie die finanziellen Einbussen, Einschränkungen und Kritik in Kauf nehmen müssen. Warum taten Sie das?

Für mich war diese Arbeit ein persönlicher Gewinn und eine Bereicherung. Als Primarlehrerin war es für mich schön, nicht nur ständig von Kindern, sondern auch hin und wieder von Erwachsenen umgeben zu sein.

Vor 50 Jahren erfolgte mit der Einführung des Frauenstimmrechts ein wichtiger Schritt Richtung Gleichstellung. Was hat sich seitdem positiv für die Frau verändert?

Es freut mich, dass die Frauen heute im Gegensatz zu meiner Zeit stark in der Politik vertreten sind. Im Nationalrat machen sie mit 42 Prozent beinahe die Hälfte aus. Zeitweise hatten wir sogar mehr Bundesrätinnen als Bundesräte. Generell sieht man heutzutage mehr Frauen in der Chefetage. Grosse Fortschritte gab es auch bei der ausserschulischen Kinderbetreuung.

Von einer vollständigen Gleichstellung in der Schweiz kann aber immer noch nicht die Rede sein. Was muss noch alles passieren?

Es ist einiges gegangen, doch die 100-prozentige Gleichstellung existiert noch nicht. Frauen müssen weiterhin kämpfen. Ich finde es beschämend, dass Frauen noch immer weniger verdienen als Männer.

Der Weg zur Gleichstellung ist also noch nicht zu Ende. Was geben Sie Frauen für einen Rat, damit sie in den nächsten 50 Jahren feministische Anliegen vorantreiben können?

Sie sollen sich interessieren, sich engagieren und sich an der Politik und der Gesellschaft beteiligen. Unsere direkte Demokratie ist ein Räderwerk. Sie lebt von Aktivität und Engagement. Nur so können wir etwas bewegen.