Musiker Samuel Mittag tritt mit dem Streichorchester Dietikon auf

Dietikon «Ich freue mich, wieder in meiner Heimat zu spielen»: Samuel Mittag tritt am Dietiker Streichorchesterkonzert mit seiner Bratsche auf Am Sonntag lädt das Dietiker Streichorchester zum Konzert in die reformierte Kirche. Der diesjährige Solist ist der mittlerweile 25-jährige aus Dietikon stammende Bratschenspieler Samuel Mittag, der derzeit beim Radio-Symphonieorchester des ORF in Wien engagiert ist. Muriel Daasch 07.04.2022, 05.00 Uhr

Der Dietiker Musiker Samuel Mittag lebt nun seit fast fünf Jahren in Wien. Alexander Rausch

Das diesjährige Konzert des Streichorchesters Dietikon wartet mit einem besonderen Gast auf. Der 25-jährige Bratschenspieler Samuel Mittag wird am Sonntag als Solist in seiner alten Heimat auftreten. Bereits beim ersten Konzert des Dietiker Streichorchesters im Jahr 2013 wurde der damals 16-jährige Mittag als Solist engagiert. Seitdem hat sich im Leben des in Wien lebenden Musikers vieles geändert. Nach seinem mit bereits 20 Jahren abgeschlossenen Bachelor- und Masterstudium in Musik und in Musikpädagogik in Bern beendete er letztes Jahr sein Zweitstudium an der Universität Wien.

Während des Studiums war Mittag Mitglied der Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker, mit denen er auch einige Konzertreisen antreten durfte. Im Oktober 2019 begleitete er sie beispielsweise auf eine Asientournee und erst vor einer Woche spielte er in Budapest ein Konzert mit ihnen. «Es wäre auch eine New-York-Reise geplant gewesen, diese wurde dann aber coronabedingt abgesagt», erzählt Samuel Mittag im Gespräch. Vor allem im ersten Lockdown hätten sehr viele Konzerte nicht stattfinden können.

Das Orchester existiert seit 2012

Auch das Dietiker Streichorchester, das zum Ziel hat, Jungtalente zu fördern, bekam Corona zu spüren und musste sein Konzert im Frühling 2021 absagen. Gegründet wurde das Orchester im Jahr 2012 von Christa und Max Jordi. Dieses Jahr ist die Freude bei Präsidentin Jordi besonders gross, da dieses Mal der damalige erste Solist Samuel Mittag wieder auftreten wird.

Szene aus dem Konzert des Dietiker Streichorchesters in der reformierten Kirche Dietikon im Jahr 2018. zvg

Die Proben für das Streichorchesterkonzert hätten zwar wegen der Coronaverschärfungen erst Anfang Januar beginnen können, zeitlich habe nun aber trotzdem alles gut gereicht, sagt Jordi. Neben der alleinigen Organisation der Veranstaltung spielt Jordi auch selbst mit ihrer Viola – umgangssprachlich Bratsche genannt – im 22-köpfigen Orchester.

Stattfinden wird das Konzert dieses Jahr lediglich an einem Wochenende in der reformierten Kirche in Dietikon und nicht wie in den Jahren zuvor auch noch an einem zweiten Wochenende in Berikon. «Das hat organisatorische wie auch finanzielle Gründe. Für mich würde es auf jeden Fall den doppelten Aufwand bedeuten», erklärt Präsidentin Jordi.

Zu Besuch bei den Grosseltern

Die Idee für den Soloauftritt von Samuel Mittag am diesjährigen Streichorchesterkonzert ist Jordi erst kürzlich bei einem zufälligen Telefonat mit ihm gekommen. «Da der ursprünglich geplante Solist ausfällt, musste ich kurzfristig jemand anderen finden», sagt sie.

Da Mittag nun seit fast fünf Jahren in Wien wohnt, ist es für ihn ein spezielles Gefühl, in seiner Heimatgemeinde aufzutreten: «Ich werde viele Leute wiedersehen, die ich schon sehr lange kenne.» Den Besuch in der Schweiz nutzt er auch, um Zeit mit seinen Grosseltern zu verbringen, bei denen er aufgewachsen ist.

Samuel Mittag mit seiner Viola (umgangssprachlich Bratsche) im Funkhaus in Wien, wo die Proben sowie auch die CD-Aufnahmen des ORF-Radio-Symphonieorchesters stattfinden. Anna Jagenbrein

Seit letztem Oktober befindet sich Mittag in einem Probejahr beim Radio-Symphonieorchester des ORF in Wien. Wenn alles klappt, erhält er Ende September eine Festanstellung. Da es sich um ein Radio-Symphonieorchester handelt, spielen sie öfter als gewöhnlich im Radio und produzieren auch regelmässig CDs. Ausserdem liegt der Schwerpunkt stärker bei zeitgenössischen Stücken, was für Mittag manchmal eine Herausforderung ist. «Abgesehen davon sind wir aber ein ganz normales Symphonieorchester: Wir haben etwa 24 Opernvorstellungen im Jahr und nehmen auch hin und wieder Mozart und andere Klassiker hervor», sagt Mittag.

Konzertreisen statt Prüfungsstress

Sein Leben nach dem Studium würde Mittag nicht wirklich als ruhiger bezeichnen, eher als «positiv aufregend». Der Lernstress fällt weg, dafür gehören wieder vermehrt Konzertreisen zu seinem Alltag. Zurzeit versucht er, sich voll und ganz auf sein Probejahr beim ORF zu fokussieren. Auch in Zukunft will Mittag seine Musikkarriere weiterführen: «Ich habe mein Hobby oder sogar meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, deshalb würde ich gerne daran festhalten.»

Eine Rückkehr in die Schweiz ist für den 25-jährigen Musiker nicht ausgeschlossen. Alexander Rausch

Wo es ihn mit seiner Viola in Zukunft noch hinziehen wird, ist aber offen. Auch eine komplette Rückkehr in die Schweiz ist für den 25-Jährigen nicht ausgeschlossen. Es hänge ganz vom Stellenangebot ab. «In Wien habe ich mich aber gut eingelebt und bin glücklich mit der momentanen Situation», sagt Mittag zufrieden.

Das Konzert des Streichorchesters Dietikon findet nächsten Sonntag, 10. April, um 17 Uhr in der reformierten Kirche Dietikon statt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Streichorchesters Dietikon.