Er liebt das Wallis: Dietiker lernt nach Pensionierung Alphorn

DIETIKON «Ich bekomme Hühnerhaut»: Warum dieser Senior erst im hohen Alter Alphornspielen gelernt hat Peter Zollinger aus Dietikon spielt erst seit 2019 Alphorn. Zurückgeworfen wurde er seither durch Corona und eine Operation. Dennoch würde er sein Hobby nicht mehr eintauschen – besonders gerne übt er es in den Bergen aus. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Dietiker Peter Zollinger verbringt gerne Zeit mit seinem Alphorn – noch lieber aber ist er in den Walliser Bergen. Sandra Ardizzone

Eigentlich hätte Peter Zollinger als Kind gerne Trompete oder Klavier gespielt. Dazu kam es aber nie. Erst 60 Jahre später erfüllte er sich seinen Traum vom eigenen Instrument. Seit seiner Pensionierung nimmt Zollinger nun Alphornunterricht an der Musikschule Dietikon.

«Das Alphorn hat mich seit meiner Kindheit fasziniert», sagt Zollinger. Besonders dessen Klang in der Natur finde er wunderbar, das sei einmalig. Gelegenheit, bereits früher ein Instrument zu erlernen, hatte er nie. So fehlte seinen Eltern das Geld. Und irgendwann kamen Schule, Beruf und Familie dazwischen. «Ich hatte einfach zu wenig Zeit», sagt der 69-Jährige, der lange für die SBB gearbeitet hat.

Musiker und ihr Instrument Einen Monat lang stellt die «Limmattaler Zeitung »jede Woche ein spezielles Instrument und die Menschen dahinter vor. Diese Woche dreht sich alles um das Alphorn. Weitere Informationen über das Instrument und den Unterricht an der Musikschule Dietikon gibt es hier.

Dass er seinen Traum doch noch verwirklichen konnte, hat er seiner Schwester zu verdanken. Diese schenkte ihm zum 65. Geburtstag einen Gutschein für den Unterricht. «Ohne diesen hätte ich vielleicht nie angefangen», sagt Zollinger. Seither nimmt er einmal pro Monat Stunden. Dazu kommt das Selbststudium. Denn: «Das Notenlesen ist nicht so einfach, wenn man zuvor nie ein Instrument gespielt hat», sagt Zollinger.

Auch die richtige Technik musste zuerst einmal erlernt werden. Anfänglich habe er kaum einen Ton herausgebracht. Also mussten zuerst Trockentrainings her. Mit einem lauten «Pfft» macht Zollinger an seinem Esstisch vor, wie sich die Lippen zu bewegen haben. Diese Übungen habe er irgendwann unbewusst während des Auto- oder Zugfahrens gemacht – bis die anderen Passagiere ihn schräg angeschaut hätten, sagt Zollinger und lacht.

Ein neues Alphorn kostet um die 3000 Franken

Abgesehen davon habe es ihm keine Mühe bereitet, im Alter einen musikalisches Abenteuer zu wagen. «Wenn mir etwas gefällt, dann fällt es mir auch leicht», sagt Zollinger. Auch habe er mit Cornelia Spissu eine gute Lehrerin gefunden. Gleichzeitig kommt ihm zugute, dass er früher im Turner-Chörli gesungen hat. Ein guter Alphornspieler oder eine gute Alphornspielerin müsse denn auch ein Gespür für Musik und Freude mitbringen. Das helfe ungemein. «Mehr braucht es nicht. Alles andere kann man lernen», sagt Zollinger.

Längst ist er im Besitz eines eigenen Alphorns. Ein neues Instrument kostet um die 3000 Franken. Glücklicherweise konnte Zollinger sein Exemplar Occasion kaufen. Bemalen lassen hat er dieses mit dem Walliser-Wappen. Obwohl er in Dietikon aufgewachsen ist, fühlt sich Zollinger mit der Gegend im Südwesten der Schweiz verbunden. Unter anderem steht dort sein Ferienhaus – und sein zweites Alphorn.

Mit dem Wallis verbunden: Das Wappen liess Zollinger auf seinem Alphorn anbringen. Sandra Ardizzone

Wie er auf das Wallis gekommen ist? «Mit dem Zug», sagt Zollinger und lacht über seinen Witz – nur um dann nachzuschieben, dass ein Turnverein-Kollege bei ihm die Liebe zum Bergkanton erweckt habe. So besass dieser in der Gegend ein Ferienhaus und lud den Ski-Fan Zollinger dorthin ein. Vor Ort sei ihm schnell klar geworden, dass er hier ebenfalls etwas eigenes haben möchte. Mittlerweile verbringe er über die Hälfte des Jahres in Tschingeren.

«Ich habe mich dort von Anfang an wohlgefühlt», sagt Zollinger. Er wischt über seinen Handybildschirm, um Bilder von der Kapelle und der Landschaft zu zeigen. Wenn er mitten auf dem Berg spiele, komme das Echo zurück, sagt Zollinger. Irrsinnig klinge das.

Peter Zollinger inmitten der Walliser Berglandschaft. zvg

«Ich bekomme gleich Hühnerhaut», sagt Zollinger und fährt sich mit den Händen über die Arme. Ab und zu komme es auch vor, dass Wanderer anhalten und das Instrument ausprobieren wollen. Draussen Alphorn zu spielen, vermittle ihm ein Gefühl von Freiheit: «Dann schwebt man beinahe.»

«Wenn man zurückgeworfen wird, tut das schon weh»

Obwohl Zollinger den Unterricht gerne besucht, musste er bereits zweimal pausieren. Zum einen kam Corona dazwischen, zum anderen eine Rückenoperation. Danach fehlte Zollinger zum Teil der «Pfuus», wie er sagt. Dies sei frustrierend. «Wenn man Fortschritte macht und zurückgeworfen wird, tut das schon weh», sagt er.

Seit Januar aber ist er wieder voll dabei. Nun soll am Sonntag sein erster Auftritt im kleinen familiären Kreis folgen. Noch spielt Zollinger vor allem für sich. Kontakt zu einem anderen Alphornspieler hat er aber. Dabei handelt es sich um einen 80-jährigen Zürcher, mit dem er ab und an musiziert. Dieser hat ihm denn auch sein neues Lieblingslied komponiert, das passenderweise den Titel «De Peter vo Tschingeren» trägt.

Auch wenn Zollinger gerne schon früher musiziert hätte, trauert er der verpassten Möglichkeit nicht nach. Die Abwechslung kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt. So würden ihm andere sportliche Hobbys nicht mehr so leicht von der Hand gehen. «Der Körper wird älter. Und das merkt man», sagt Zollinger. Das Alphorn aber verschafft ihm Ruhe: «Für mich gibt es nun kein Klavier und keine Trompete mehr.»

Alphorn zu spielen, ist nicht ganz einfach: Zollinger musste die richtige Technik erst noch üben. Sandra Ardizzone

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen