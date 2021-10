Führung zeigt Erbe vom Dietiker Künstler Bruno Weber

Dietikon «Hier sieht man seine Liebe für Beton»: Eine aussergewöhnliche Führung zeigt das Erbe Bruno Webers Bald jährt sich der Tod Bruno Webers zum zehnten Mal. Zum Gedenken an den Dietiker Künstler lud der Stadtverein Dietikon am Samstag zu einem Spaziergang, der in einer Führung von Maria Anna Weber durch das wunderliche Wohnhaus gipfelte. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 10.10.2021, 18.16 Uhr

Beim markanten Hirsch von Bruno Weber startete der vom Stadtverein Dietikon organisierte Spaziergang entlang des Bruno-Weber-Wegs. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Beim Kirchplatz im Zentrum zeigt der Kakadu mit seinem Schnabel den Weg weiter in Richtung Kronenareal, dem alten Dorfkern Dietikons. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Die Doppelgüggel standen lange vor der Kronenhalle, mussten aber auf die andere Strassenseite zur Reppisch weichen. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Beim Färberhüsli warten die Schnecken, die mit ihren Gesichtern verschiedene Emotionen ausdrücken. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Auf der gegenüberliegenden Seite des Färberhüsli steht das Geburtshaus von Bruno Weber, wie an einigen Details unschwer zu erkennen ist. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Stadtführerin Catherine Peer zeigte auch diverse Bilder aus der Geschichte Dietikon. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Wo sich früher die Dietiker Industrie entlang der Reppisch ansiedelte, führt heute der Künstlerweg entlang. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Auch der Frosch zeigt mit einem Wasserstrahl, wo der Weg weitergeht. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Vor dem Schulhaus Steinmürli ist der Kakadujunge versteckt. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Die Eule hat auf beiden Seiten ein Gesicht, weil sie nach vorne und zurückblickt, wie die Stadtführerinnen Catherine Peer und Elfie Rabenbauer erklären. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Bald ist man im Park: Im Hintergrund des Seepferdes bei der Stadthalle wird bereits das Wohnhaus durch die Bäume sichtbar. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Ankunft im Bruno-Weber-Park über Dietikon. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Bis heute wohnt Witwe Anna Maria Weber, die 1969 zu ihrem Mann Bruno in den Park gezogen war, im Wohnhaus. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Als Höhepunkt der Führung lud Weber in ihr Reich ein und erzählte von der gemeinsamen Vergangenheit. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Aus den Nasenlöchern des Ofens kommt warme Luft raus. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Ein Porträt des Künstlers, der heute 90 Jahre alt wär, hängt an der Wand. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Ein Selbstporträt des jugendlichen Künstlers, der zunächst die Malerei für sich entdeckt hatte. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Die opulente Badewanne benutzt Maria Anna Weber nicht mehr, weil sie zu viel Wasser verbrauche und der Betrieb zu aufwendig sei. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Das Schlafzimmer ist verziert mit feingliedrigen Betonelementen, die an die Natur erinnern. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Auch das Sternenzimmer im Turm konnten die Teilnehmenden besichtigen. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Nachts bringen viele kleine Lampen an der Decke das Sternenzimmer zum Erleuchten. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Kunst und Konsum: Vom Sternenzimmer sieht man die Grossbaustelle beim Shoppi Tivoli gut. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Der Wassergarten mit dem begehbaren Flügelhung wurde 2012 nach Bruno Webers Tod offiziell eingeweiht. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Spiegelungen und interessante Fluchtlinien liefern immer wieder spannende Perspektiven. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Überall im Park stechen die satten Farben hervor. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Das Mausoleum: In der Glaskuppel über dem Stierenpaar ruhen die sterblichen Überreste von Bruno Weber in einer Urne. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Auch an unerwarteten Stellen werden Farbtupfer sichtbar. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung»

«Die Glocke hat den Tag hinausgeläutet. Der Duft der Blüten läutet nach»: Ein japanisches Gedicht steht in Bruno Webers Handschrift auf dem Stierenpaar am Rand seines Skulpturenparks geschrieben. In der Glaskuppel über dem Sockel der Skulptur ruhen die sterblichen Überreste des Künstlers in einer Urne. Hier hat Maria Anna Weber nach dem Tod ihres Ehemannes ein Mausoleum eingerichtet. «Bruno hat sich oft dorthin zurückgezogen, wenn am Wochenende viele Gäste in den Park kamen», erzählte Maria Anna Weber im Wohnhaus des Parks. Früher hätten sie auch immer wieder Gäste zum Grillieren in die Kuppel eingeladen.

Am 24. Oktober jährt sich der Tod des Dietiker Künstlers zum zehnten Mal. Würde er noch leben, würde er dann 90 Jahre alt werden, In Gedenken an Bruno Weber organisierte der Stadtverein Dietikon am Samstag einen geführten Spaziergang entlang des Bruno-Weber-Wegs, der vom Bahnhof zum Park führt. Ganz oben empfing Maria Anna Weber die knapp 30 Teilnehmenden für einen mit Anekdoten gespickten Einblick in ihr Wohnhaus, das im Park über dem Limmattal thront.

1962 begann Bruno Weber auf dem Land an der Grenze zu Dietikon, das seine Familie zehn Jahre zuvor erworben hatte, mit dem Bau eines Ateliers. Für dieses habe er, obwohl in der Landwirtschaftszone, sogar die Bewilligung der Spreitenbacher Behören erhalten, sagte Weber, die seit 1965 mit Bruno Weber verheiratet war und sieben Jahre später mit ihm Zwillinge zur Welt brachte. Nur habe er dann einfach weitergebaut und im Park seien neben dem Wohnhaus immer mehr bunte Fabelwesen und exotische Schönheiten entstanden. Maria Anna Weber wohnte selbst ab 1969 im Wohnhaus des Parks und war massgeblich beteiligt am Aufbau der Traumwelt.

Man konnte ein Sternenzimmer und ein prunkvolles Bad besichtigen

1988 erteilten die Behörden schliesslich eine generelle Baubewilligung für die ganze Anlage. Der Weg dorthin sei beschwerlich gewesen: «Glücklicherweise ist Anwalt Peter Conrad über 20 Jahre für den Erhalt des Werks eingestanden», erinnert sich Weber. Auf Anraten eines Freundes habe Bruno extra einen Aargauer Anwalt angeheuert, der dank seines Dialekts nicht benachteiligt war, erzählte Weber. Auf der Führung nahm sie die Gäste auch mit in den normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Wohnraum ihres Hauses und zeigte etwa das prunkvolle Bad und das magisch leuchtende Sternenzimmer im Turm, in das sich Bruno Weber ebenfalls gerne zum Arbeiten und Denken zurückgezogen habe.

«Obwohl Bruno enorm viel kreiert und geleistet hat, war er nie ein Workaholic», sagte Maria Anna Weber. Sie seien viel zusammen wandern gegangen, blickte sie zurück.

«Die Natur war ihm immer wichtig. Er war schockiert, dass das Limmattal über die Jahre so verbaut wurde.»

Er habe im Park aufzeigen wollen, dass man mit Beton auch Schönes kreieren könne. Viele seiner Werke bestehen aus dem Baustoff. Stein sei hingegen nicht sein Material gewesen, «sonst hätte er für jede Skulptur Jahre gebraucht», sagte Weber. Auch ihr Schlafzimmer ist mit vielen Details verziert, das Bettgestell besteht etwa aus vielen feingliedrigen Beton-Blättern. «Hier sieht man seine Liebe für Beton», sagte sie auf dem Rundgang.

Die farbenfrohe Traumwelt am Waldrand begeistert jährlich zigtausende Kunstliebhaber von nah und fern. Die bekannte Künstlerin Niki de Saint Phalle habe sich beim Aufbau ihres eigenen Kunstparks in der Toskana auch vom Bruno-Weber-Park inspirieren lassen, wie sie selbst in einer Biografie festhielt. Die visuellen Parallelen zum Schaffen von Antoni Gaudí seien hingegen zufällig. Als Bruno Weber das Werk des katalanischen Künstlers bei einem Besuch im Park Güell in den 1970er-Jahren erstmals sah, hätte er gleich gesagt: «Das ist mein Seelenverwandter.», erinnert sich Weber. Nach dem Besuch im Bruno-Weber-Park habe ihr ein Gast mal voller Bewunderung über die Gesamtkunstwerke der Künstler gesagt: «Spanien hat Antoni Gaudí, Italien hat Niki de Saint Phalle und die Schweiz hat Bruno Weber.»

Die Stadtführerinnen leiteten die Besucher über den Künstlerweg zum Park

Vor dem Besuch im Park führten Catherine Peer und Elfie Rabenbauer vom Stadtverein Dietikon entlang des Bruno-Weber-Wegs durch den Bezirkshauptort. 2006 war der Weg zusammen mit einem ähnlichen Pfad durch Spreitenbach anlässlich von Webers 75. Geburtstag angelegt worden. Vom markanten Hirsch neben dem Busbahnhof führt der Weg über das Kronenareal vorbei am Färberhüsli nach Westen bis zur Stadthalle, bevor die Steigung zum Park ansteht.

Unterwegs laden diverse fabelhafte Tierskulpturen von Bruno Weber zum Entdecken ein und geben Spaziergängerinnen und Spaziergängern einen kleinen Einblick, was sie am Ziel in der wundersamen Fantasiewelt Webers erwarten wird. Die beiden Stadtführerinnen erzählten auf dem Weg zum Bruno-Weber-Park nicht nur interessante Hintergründe über den Künstler, sondern gaben auch einen vertieften Einblick in die Geschichte Dietikons.

Am kommenden Samstag führt der Stadtverein den Spaziergang über den Bruno-Weber-Weg mit anschliessendem Besuch des Parks erneut durch. Los geht's um 9.30 Uhr bei der Hirschfigur am Bahnhof Dietikon. Weil die Anzahl der Teilnehmenden beschränkt ist, müssen kostenlos Tickets bezogen werden über die städtische Website oder bei der Stadt- und Regionalbibliothek.