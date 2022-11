Dietikon Hier finden verstossene Katzen trotz schwerer Erkrankung ein neues Zuhause Einige Katzen mit unheilbarer Krankheit haben bei Sibylle Wettstein in Dietikon ein neues Zuhause erhalten, nachdem sie von ihren Besitzern verstossen wurden. Das sind laut dem Urdorfer Tierarzt Jann Rapp jedoch Einzelfälle. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Kaminsims stehen Fotos der verschiedenen Katzen, die bereits bei Sibylle Wettstein Unterschlupf gefunden haben. Manche sind bereits verstorben. Sandra Ardizzone

Der erste todkranke Kater, der bei Wettsteins unterkam, war ein Zufall. «Wir gingen zum Tierarzt mit einer anderen Katze, dort sah ich den Kater im Käfig. Ich fragte die Tierärztin, ob ich das Tier haben könne», sagt die Dietikerin Sibylle Wettstein, die lange als Lehrerin arbeitete. Zausel, so heisst die Katze, sei nicht gut auf den Beinen gewesen. Die Tierärztin gab zu bedenken, dass der Kater wohl nicht mehr lange lebe.

Zausel war die erste kranke Katze, die bei Wettsteins Unterschlupf fand. zvg

Das machte Wettstein nichts aus. Sie habe Zausel wenig später mit nach Hause genommen, dort habe der Kater statt der angekündigten drei Monate noch über ein Jahr gelebt. «Wir wollen nicht, dass lebensfähige Tiere einfach eingeschläfert werden», sagt Wettstein. Das sei weder menschen- noch tierwürdig. «Die Tiere haben einen schönen Lebensabend verdient.»

Besitzer wollte keine Behandlung bezahlen

Sullivan, eine andere kranke Katze, die bei Wettsteins in Dietikon Unterschlupf fand, litt an Diabetes. «Wir rannten ihm jeden Tag nach und verpassten ihm eine Insulinspritze», sagt Wettstein. Sullivans ursprünglicher Besitzer habe ihn nicht mehr gewollt, als er von der Krankheit und der nötigen Behandlung erfuhr. Wohl auch wegen der Kosten für die Behandlung, vermutet Wettstein. Diese zahlt sie wie auch die zusätzlichen Futterkosten aus ihrem eigenen Portemonnaie. Denn sie erhalte keine Erstattung für ihren freiwilligen Dienst. Doch das mache ihr nichts aus: «Haustiere sind mein Hobby», sagt sie.

Der Kater Tatu litt an einer Nierenkrankheit und musste deshalb täglich Medikamente nehmen. zvg

Katze Mia kam zu Wettsteins, nachdem sie von ihrem ehemaligen Besitzer angefahren worden war. Dieser brachte das Tier zur medizinischen Versorgung ins Tierspital, aber habe es dann nicht mehr abgeholt, da ein Bein amputiert wurde und er die Operation nicht bezahlen wollte. «Wir haben die 600 Franken für die subventionierte Operation bezahlt und die Katze nach Hause genommen», sagt Wettstein. Ansonsten wäre Mia vermutlich in ein Tierheim gekommen. Dasselbe Schicksal hätte wohl auch Tatu, einer weiteren Katze in Wettsteins «Mini-Tierheim», geblüht. Denn der alte und nierenkranke Kater habe nach dem Tod seines Frauchens als unvermittelbar gegolten.

Halter verstossen selten kranke Haustiere

Dass für Besitzer ein Haustier mit einer Krankheit unerwünscht ist, hat der Urdorfer Tierarzt Jann Rapp auch schon erlebt. Dies sei jedoch äusserst selten. Sei eine Behandlung sehr teuer, können die Besitzer diese auch in Raten bezahlen. Trotzdem erlebte er auch schon Fälle, in denen die Herrchen oder Frauchen ihre kranken Tiere nicht mehr wollten: «Ich habe mich auch schon geweigert, ein Tier einzuschläfern. In diesem Fall müssen die Besitzer eine sogenannte Verzichtserklärung unterschreiben», sagt Rapp. Mit dieser Unterschrift treten sie ihre Rechte am Tier an den Tierarzt ab, dieser führt danach die benötigte Therapie durch und sucht einen neuen Platz für das Haustier.

«Wir erleben jedoch eher das Gegenteil», sagt Rapp. Damit spricht er Tierbesitzer an, die ihre kranken Hunde oder Katzen nicht loslassen können. «In zwei Fällen musste ich die Polizei rufen und dann im Beisein eines Beamten das Tier einschläfern», sagt Rapp, der bereits seit mehreren Jahrzehnten praktiziert. In den meisten Fällen sei den Haustierbesitzern aber nach einer ausführlichen Erklärung klar, weshalb sie ihr geliebtes Tier nun loslassen müssen. «Dabei geht es immer darum, dass das Leben der Tiere lebenswert und schmerzfrei ist», sagt Rapp. Das sei in den allermeisten Fällen auch das grosse Ziel der Besitzerinnen und Besitzer.

Die angefahrene und danach verstossene Katze Mia klettert mittlerweile wieder munter auf Gartenzäune und Bäume hoch. zvg

Auch Wettstein fällt der Abschied von ihren Katzen jeweils schwer. Dies, obwohl sie wisse, dass es sich bei den angenommenen Katzen oft um eine Begleitung im Lebensabend handle. «Das Tier gehört fast zur Familie», sagt Wettstein. Der Tod ihrer «Palliativtiere», wie sie sie nennt, passiere dabei sehr unterschiedlich. Sullivan sei eines Tages einfach tot umgefallen. Tatu und Zausel habe sie einschläfern müssen, da sie zu sehr unter ihrer Krankheit gelitten hätten. Nur Mia gehe es mittlerweile wieder so gut, dass sie auf drei Pfoten auf Bäume und Palisaden klettere.

