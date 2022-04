Dietikon: Veloständer beim Bahnhof wird geputzt

Dietikon Hier bitte keine Velos abstellen: Veloständer beim Taxistand wird am Donnerstag gereinigt Die Stadt Dietikon bittet darum, stattdessen das Velohaus zu benutzen. David Egger 08.04.2022, 14.56 Uhr

Er ist sehr beliebt: der besagte Veloabstellplatz am Donnerstagabend, 7. April, kurz nach 22 Uhr. deg

Velofahrer sollten am nächsten Donnerstag, 14. April, den beliebten Velo­abstellplatz beim Taxistand am Dietiker Bahnhof meiden. Denn der Abstellplatz wird dann gereinigt, wie die Infrastrukturabteilung der Stadt Dietikon auf Schildern beim Veloständer bekannt gibt. Man solle am 14. April lieber das nahe Velohaus nutzen.