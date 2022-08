Dietikon Herrenlose Publibikes in Dietikon aufgetaucht: Bahnt sich da ein Problem an? An der Limmat standen kürzlich drei Leihvelos, die dort eigentlich nichts zu suchen hatten. Publibike-CEO Markus Bacher meint, dass das Problem der herrenlosen Velos nicht dramatisch ist. Lukas Elser Jetzt kommentieren 14.08.2022, 21.44 Uhr

Dürfen in Dietikon nicht zurückgelassen werden: Herrenlose Publibikes an der Limmat unter der Autobahnbrücke beim Bahnhof Glanzenberg. Florian Schmitz

Kürzlich standen drei herrenlose E-Bikes der Firma Publibike in der Nähe des Bahnhofs Glanzenberg in Dietikon, dabei ist der Veloverleiher in der Stadt offiziell gar nicht angemeldet. Wiederholt sich da eine Geschichte, die die Schweizer Städte lieber vergessen hätten? Zur Erinnerung: Im Sommer 2017 wurde das Limmattal mit den gelben Singapurer O-Bikes geflutet.

Wie andere Schweizer Städte und Gemeinden hatte auch das Limmattal, insbesondere Dietikon, Urdorf und Schlieren, plötzlich mit den lästigen Billigvelos zu kämpfen, die jemand in einer Nacht- und Nebelaktion hier abgestellt hatte. Der Ärger in der ganzen Schweiz war gross: Überall standen herrenlose Drahtesel herum, die niemand abholte – und sie verstopften den öffentlichen Raum.

Als sich die Firma schon ein Jahr später aus dem Schweizer Markt zurückzog, weil sie offenbar pleite gegangen war, liess sie zig-tausend Velos in den europäischen Städten zurück, die dann oft auf Kosten der Allgemeinheit eingesammelt werden mussten.

Das sind die Spielregeln

Publibike-CEO Markus Bacher möchte nun aber beruhigen. Es komme selten vor, dass Publibike-Nutzer mit ihrem Leihvelo übers Einzugsgebiet hinaus fahren würden. Und er macht auf die Spielregeln beim Gebrauch der Leihvelos aufmerksam: Grundsätzlich sei der Nutzer dafür verantwortlich, das Velo wieder zu einer Publibike-Station zurückzubringen und abzuschliessen, damit die Fahrt vom System auch als beendet registriert werde.

Andernfalls werde ein Kunde nach 24 Stunden automatisch kontaktiert und darauf aufmerksam gemacht, dass er immer noch ein Velo ausgeliehen habe – und dass damit auch die Kosten für ihn stiegen. So finde man meist auch rasch heraus, was mit dem Velo passiert sei. E-Bikes seien aus diesem Grund mit einem GPS-Tracker gesichert.

Der Nutzer hat also ein Interesse daran, das ausgeliehene Velo ordnungsgemäss zurückzubringen. Zwar komme es vor, dass Velos dennoch irgendwo abgestellt würden, sagt Bacher. In den meisten Fällen liege das aber daran, dass der Kunde vergessen habe, sein Velo abzuschliessen. In diesem Fall ist aber auch vorgesorgt, denn Publibike ist verpflichtet, herrenlose Velos einzusammeln. Das ist nun auch geschehen – zumindest sind die Velos in der Zwischenzeit nicht mehr in Glanzenberg zu sehen.

