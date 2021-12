Für die «Krone» Dietikon sind «Gault-Millau»-Punkte Nebensache

Dietikon Die «Krone» möchte für alle Gäste da sein – die 14 «Gault-Millau»-Punkte sind für Schenkels Nebensache Die Taverne zur Krone in Dietikon wurde neu mit 14 «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnet. Für Küchenchef Heinz Schenkel sind die Punkte allerdings Nebensache – hier erklärt er warum. Celia Büchi Jetzt kommentieren 06.12.2021, 09.14 Uhr

Positive Überraschung für Heinz und Maria de Lourdes Schenkel: Sie wurden von «Gault-Millau» mit neu 14 Punkten ausgezeichnet. Alex Spichale

Es durfte gejubelt werden: Am vergangenen Montag wurde bekannt, dass das älteste Dietiker Restaurant zur Überraschung von Heinz Schenkel und Maria de Lourdes Schenkel mit 14 «Gault-Millau»-Punkten bewertet wurde. Davor erreichte die Taverne zur Krone neun Jahre lang jeweils 13 Punkte.

«Mein Name steht im Vordergrund, aber eine solche Leistung kann man nicht alleine erbringen», stellt Küchenchef und Gastgeber Heinz Schenkel klar. Hinter der Auszeichnung stünden auch seine Frau Maria de Lourdes Schenkel und das ganze Personal. Mit dem Aufstieg bei «Gault-Millau» sei er zufrieden, eine Erklärung für die höhere Bewertung habe er nicht. Wahrscheinlich sei das konstant hohe Niveau der Küche bei den Testern positiv aufgefallen.

Für den Küchenchef sind die «Gault-Millau»-Punkte eigentlich Nebensache, die Gäste stünden im Zentrum. «Wenn das Haus voll ist und alle zufrieden nach Hause gehen, das ist immer das Schönste», sagt er. Ausserdem solle die «Krone» ein Restaurant für die Allgemeinheit sein:

«Es ist ein öffentliches Restaurant, kein ‹Gault-Millau›-Restaurant.»

Bevor sie nach Dietikon kamen, bekochten die Schenkels ihre Gäste im Gasthof zum Löwen in Mollis GL. Dort schafften sie zuletzt ebenfalls bis zu 14 «Gault-Millau»-Punkte. Seit die Schenkels 2010 die Bewirtung der «Krone» übernahmen, sei das Niveau ihrer Küche immer konstanter geworden, sagt Heinz Schenkel. Daran wolle er weiterarbeiten, denn «heraufkommen tut man schnell, aber runterfallen noch schneller». Ab und zu kreiere er neue Gerichte oder probiere verschiedene Weine, wodurch er und das Personal motiviert blieben. Abwechslung bringe auch die Änderung der Menükarte viermal im Jahr. «Die saisonalen Gerichte kommen besonders gut an», sagt der Küchenchef. Es sei für ihn sehr wichtig, dass sie mit frischen saisonalen Produkten von hoher Qualität kochten.

Den Testern gefiel unter anderem das Weinangebot

Bei «Gault-Millau» konnte Heinz Schenkel besonders überzeugen mit seinem Hummerschwanz auf knackigem Salat sowie mit dem sommerlichen ­mexikanischen Cocktail Campechano aus Crevetten, Tintenfischen, Avocado und Frühlingszwiebeln. Auch die zwei getesteten Fleischgerichte und der Abschluss mit lauwarmer Tarte Tatin und Vanilleglace wurden gelobt. Ausserdem wiesen die Tester auf die grosse Auswahl an Weinen zu fairen Preisen hin.

Der erste Bau der Taverne zur Krone wurde 1259 erstmals urkundlich erwähnt. Alex Spichale Im Restaurant finden über den Mittag viele Geschäftsessen statt. Alex Spichale In der Brasserie sind neben den à la carte-Gerichten jeweils drei günstige Tagesmenus erhältlich. Alex Spichale Das Bistro ist vor allem bei Gästen, die alleine oder zu zweit kommen, sehr beliebt. Alex Spichale

zeichnungen locken immer wieder neue Besucherinnen und Besucher in die «Krone» oder erinnern ehemalige Gäste an dieses Juwel in der Stadt Dietikon. Während der ersten Wochen nach der Herausgabe des «Gault-Millau»-Guide ginge die Anzahl Gäste üblicherweise nach oben. Danach flache sie wieder zum Normalzustand ab, sagt Maria de Lourdes Schenkel. Nicht, dass sie im Normalzustand zu wenig zu tun hätten: Praktisch jeden Mittag und jeden Abend sei die Bude voll, sagt Heinz Schenkel. «Heute Abend haben wir zum Beispiel ein 40er-Bankett und 30 bis 40 Gäste, die à la carte essen.»

Die Pandemie kann der «Krone» nichts anhaben

Momentan sei das Restaurant ungefähr gleich gut besucht wie vor der Pandemie, sagt Heinz Schenkel. Die vielen Gäste fühlten sich trotz Corona wohl in der «Krone». Das Jahr 2021 scheint also gut überstanden. Heinz Schenkel persönlich hat zwar während der temporären Schliessung zu Beginn etwas gehadert, doch dank schöner Wanderungen mit seiner Frau sei es «gar nicht mal so eine schlechte Zeit gewesen». Nun können der Küchenchef, seine Frau und das ganze Personal das zweite coronageprägte Jahr mit einem krönenden Abschluss, dem Aufstieg zu 14 «Gault-Millau»-Punkten, ausklingen lasse

Vor über 700 Jahren wurde die Taverne erstmals erwähnt Das heutige Gebäude der «Krone» wurde im Jahr 1703 gebaut. In ihrer ersten Bauform wurde die Taverne aber schon 1259 erstmals urkundlich erwähnt. Sie gehörte dann dem Kloster Wettingen und als Taverne war es ihr im Gegensatz zu sogenannten Pinten erlaubt, neben Getränken auch Speisen zu servieren und Gäste zu beherbergen. 1873 gelangte das Gebäude in den Besitz der Familie Gstrein, die es 2005 der Stadt Dietikon verkaufte – unter der Bedingung, dass es weiterhin als Gasthof genutzt werde. Zwischen 2008 und 2010 renovierte die Stadt die «Krone» gemeinsam mit der Architektin Tilla Theus, die unter anderem auch dafür bekannt ist, dass sie später das neue Gemeindehaus von Unterengstringen baute. Nach der Renovation zog das Gastgeber-Paar Schenkel mit seiner hochwertigen Küche ins Erdgeschoss. Sie wirten seither in der Taverne zur Krone und damit im Herzen der Stadt. (ceb) 1873 gelangte das Gebäude in den Besitz der Familie Gstrein, die es 2005 der Stadt Dietikon verkaufte – unter der Bedingung, dass es weiterhin als Gasthof genutzt werde. Zwischen 2008 und 2010 renovierte die Stadt die «Krone» gemeinsam mit der Architektin Tilla Theus, die unter anderem auch dafür bekannt ist, dass sie später das neue Gemeindehaus von Unterengstringen baute. Nach der Rennovation zog das Gastgeber-Paar Schenkel mit seiner hochwertigen Küche ins Erdgeschoss. Sie wirten seither in der Taverne zur Krone.

