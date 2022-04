Dietikon Harte Bussen oder Prävention? Das Littering-Problem löst im Gemeinderat intensive Diskussionen aus Kürzlich beantwortete der Dietiker Stadtrat zwei Interpellationen zum Thema Littering und illegalem Abfall. Im Gemeinderat wurde am Donnerstagabend darüber diskutiert – vermutlich nicht zum letzten Mal. Celia Büchi Jetzt kommentieren 08.04.2022, 19.53 Uhr

Abfall im öffentlichen Raum ist ein grosses Ärgernis und beschäftigt den Dietiker Gemeinderat immer wieder. Wie das Problem gelöst werden könnte, da gehen die Meinungen weit auseinander. Symbolbild: David Egger (Dietikon, 9. Mai 2016)

Littering: Dieses Schlagwort sorgt vielerorts für erregte Gemüter. So auch an der Dietiker Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Auf der Traktandenliste standen gleich mehrere Vorstösse zum Thema Littering und Vandalismus. Insbesondere wurde über die Antworten des Stadtrates zu den zwei Interpellationen von Ottilie Dal Canton (Mitte) und Peter Metzinger (FDP) diskutiert.

Sie wollen mehr als Prävention

Dal Canton, die nach bisherigen und geplanten Massnahmen gegen Littering und illegale Abfallablagerungen gefragt hatte, reichten die Antworten des Stadtrates nicht. «Der richtige Ansatz ist noch gar nicht gefunden worden», sagte sie. Prävention sei gut und werde gemacht, sei aber sehr langatmig und teuer. «Handeln ist besser.»

Doch wer sollte handeln und wie? Metzinger sprach sich für Polizei-Kontrollen, härtere Bussen und bessere Kommunikation aus. Dabei bezog er sich sowohl auf das Littering im Allgemeinen als auch auf die in seiner Interpellation thematisierten weggeworfenen Zigarettenstummel. Er sagte: Plakate, auf denen «100 Franken für jede weggeworfene Kippe» stehe und dazu regelmässige Kontrollen mit ausgesprochenen Bussen, «das zeigt Wirkung».

Sind Bussen nur Symptombekämpfung?

Auch Sven Johannsen (GLP) anerkannte die Wirksamkeit von Bussen. Die Antworten des Stadtrats zu den beiden Littering-Interpellationen – darin hiess es, das Aussprechen von Bussen sei lediglich Symptombekämpfung - sind aus Sicht von Johannsen zu kurz gefasst. Bussen hätten einen grossen kommunikativen Wert.

«Weil wenn jemand gebüsst wird, spricht sich das herum.»

Stadtrat Heinz Illi (EVP), Vorsteher der Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, sagte, das Problem beim Littering sei, dass nur gebüsst werden könne, wenn gesehen werde, wie etwas weggeworfen werde. Mit dem Polizeiassistenzdienst für die Parkraumkontrolle, der per 1. April eingeführt wurde, seien dafür wieder mehr Augen draussen. Reine Litteringkontrollen aber würden nicht gemacht. Ansonsten würde es reihum Kündigungen geben, sagte Illi.

«Sorry, das ist nicht die Polizei-Aufgabe.»

Manuela Ehmann (EVP) und Eveline Heiniger (SVP) waren ebenfalls der Meinung, dass die Polizei wichtigere Aufgaben habe, wie beispielsweise für die Sicherheit zu sorgen. Heiniger machte einen Aufruf an die Bevölkerung: «Haltet Dietikon sauber».

Catalina Wolf-Miranda (Grüne) meinte zu mehr Polizei-Massnahmen: «Würden wir nicht in einem Dschungel von Vorschriften herumirren?» Prävention sei genauso wichtig wie die Bekämpfung des Problems, sagte sie.

Geplante Kampagne verlief im Sand

Als Beispiel, was der Stadtrat bisher in Sachen Prävention tat, nennt er in seinen Interpellations-Antworten das Video «Flugverbot für Zigarettenstummel», das im September 2020 gemeinsam mit dem Duo Lapsus veröffentlicht wurde. Stadtrat Illi wies an der Gemeinderatssitzung darauf hin, dass sie für diese Kampagne viele weitere Aktionen und Plakate mit dem Logo «Dietikon bleibt sauber» geplant hätten. «Leider ist dann die Kampagne durchs Ressort Infrastruktur bis jetzt nicht weitergeführt geworden», sagte er und versetzte damit seinem Stadtratskollegen Lucas Neff (Grüne), Vorsteher der Infrastrukturabteilung, einen Seitenhieb.

Neff zeigte sich unbeeindruckt. Er hatte seine Position zum Thema Littering zuvor schon klar gemacht.

«Das Patentrezept wäre ganz einfach: Man muss aus dem Abfall einen Wert machen.»

Zum Beispiel indem ein Zigarettenstummel eingelöst werden könnte gegen zehn Rappen, sagte er.

Littering-Bekämpfung als Legislaturziel

Es brauche nicht nur eine einzige Massnahme, ein Patentrezept, sagte Johannes Küng (SP). «Es braucht eine Strategie.» Deshalb würde er es befürworten, wenn der Stadtrat die Bekämpfung von Littering als abteilungsübergreifendes Legislaturziel 2022-2026 angehen würde, wie er es sich zurzeit überlegt.

