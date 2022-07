Dietikon: Immer mehr Menschen interessieren sich für E-Harleys

Dietikon «Die Beschleunigung und das Feeling sind einzigartig» – sogar Harley-Fahrer setzen nun auf Batterie statt Benzin Rainer Bächli führt den «Motorcycle-Heaven» in Dietikon. Er merkt, wie die Nachfrage nach umweltfreundlichen Alternativen zu Benzinern steigt. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Rainer Bächli verkauft seit 25 Jahren Harley-Davidsons. Zu Beginn seiner Karriere waren Elektro-Motorräder noch kein Thema. Heute erhält er viele Anfragen. Fabio Baranzini

Harley-Davidson steht für knatternde und röhrende Motoren, die sich bereits weit im Voraus ankünden. Dass es auch anders geht, zeigt Rainer Bächli im «Motorcyle-Heaven» in Dietikon. Er rollt eine Harley-Davidson LiveWire über das Parkett seines Geschäfts. Erst auf den zweiten Blick bemerkt man die grosse Batterie und den fehlenden Auspuff. Bächli dreht den Schlüssel in der Zündung und daraufhin erscheint auf dem Display ein blaues Harley-Davidson Logo und anschliessend der Stand der Ladung der Batterie. Auch bei eingeschaltetem Motor bleibt die Harley leise.

Das Motorrad beschleunigt in drei Sekunden auf hundert Kilometer pro Stunde. «Es gibt einem beinahe das Gefühl, auf einer Achterbahn zu sein», sagt Bächli. Solche Worte zu hören von einem Mann, in dessen Adern nach eigenen Angaben seit Jahrzehnten Benzin fliesst, mag erstaunen. Sie zeigen, dass auch in der eingefleischten Szene der Harley-Fahrer ein Wandel in Richtung erneuerbare Energie begonnen hat. Tatsächlich hat Bächli seit der Einführung der E-Harley vor drei Jahren 15 Stück verkauft. Das Modell gehört mit 36’000 Franken zur oberen Preiskategorie.

Statt eines Auspuffs eine dicke Batterie: Die E-Harley fährt mit Strom. Fabio Baranzini Futuristisches Licht: Die E-Harley hat einen bemerkenswerten Scheinwerfer. Fabio Baranzini Statt eines normalen Tachos: An der E-Harley befindet sich ein Display, der auch über den aktuellen Ladestand Auskunft gibt. Fabio Baranzini Fabio Baranzini

«Es gibt keine andere Harley, die so schnell beschleunigt und eine derartige Leichtigkeit vorweist», sagt Bächli überzeugt. Vergleichswerte hat er genug, denn seit 25 Jahren verkauft Bächli im «Motorcyle-Heaven», den sein Vater Felix Bächli vor 55 Jahren gegründet hatte, Motorräder der legendären Marke. Ende 2020 erweiterte er sein Sortiment um Modelle von BMW und im Frühjahr 2022 kam noch Triumph hinzu. Das kam bei Harley Schweiz nicht gut an. So kam es zum Bruch mit dem US-Motorradhersteller. Bächli agiert seither als unabhängiger Harley-Davidson-Verkäufer.

Dank des breiteren Sortiments hat Bächli dafür einen grösseren Überblick über die verschiedenen Entwicklungen in der Motorradwelt. Er weiss, dass die Elektrofront der grossen Motorrad-Hersteller noch stark hinter jener bei E-Autos hinterherhinkt – zumindest was leistungsstarke Maschinen angeht. Elektro-Zweiräder sind bis heute vor allem in Form von Scootern oder Mofas im urbanen Stadtverkehr unterwegs. Und dort sind sie umso beliebter. «Wir erhalten sehr viele Anfragen von Jugendlichen, die einen E-Roller möchten», sagt Bächli. Im Eingang zu seinem BMW-Vorführungsraum steht nun ein grosser Elektroroller der Marke.

In seinem Alltag spürt Bächli die gesellschaftliche Trendwende: Fragten die Kunden früher, wie schnell man von null auf hundert beschleunigen kann, fragen sie heute, wie viel Benzin das Gefährt auf hundert Kilometer verbraucht. «Die Thematik, über die man vor 10 Jahren lachte, ist jetzt ernst geworden», sagt Bächli. Interessiere sich jemand wirklich für ein E-Motorrad, empfehle er, das Gefährt auszuprobieren. Er sagt:

«Die Beschleunigung und das Feeling sind einzigartig.»

Nach der Probefahrt seien die meisten begeistert. «Selbst meine Mitarbeiter wollen jeweils die E-Harley ausleihen, wenn sie kurz wegfahren», sagt Bächli. Viele Motorradfahrer, die bei ihm vorbeischauen, seien nicht auf den kernigen Sound von Benzin-Harleys aus. «Die Kunden lassen heute durchblicken, dass sie keinen Ärger wollen und nicht durch Lärm auffallen möchten», sagt Bächli. Da komme die E-Harley, mit der man Autofahrer ohne Probleme geräuschlos überholen könne, zum rechten Zeitpunkt.

Die Reichweite sei gerade gut für einen Tagesausflug

Kinderkrankheiten wie andere neue Motorradmodelle habe die E-Harley bislang keine gezeigt. Das liege wohl auch daran, dass man viel Wissen von der Autoindustrie habe übernehmen können. Trotzdem gebe es noch einige Baustellen. «Man muss unbedingt an der Reichweite arbeiten», sagt Bächli. Diese beträgt bei der 105 PS und 78 Kilowatt starken E-Harley momentan im Schnitt 200 Kilometer. Das reiche gerade für einen Tagesausflug.

Mehr und vor allem Spontanes würden aufgrund des notwendigen Ladens an der E-Tankstelle nicht drin liegen. Das minutiöse Planen einer Tour widerspreche aber dem Freiheitsdrang vieler Fahrer. «Mit einem Töff verbindet man Emotionen. Besonders in der Coronazeit merkten wir, dass die Leute sich dadurch ein Stück Freiheit erhofften», sagt Bächli.

Gesetze entscheiden über Zukunft der Motorräder

Auch deshalb wehren sich manche ältere Fahrer laut Bächli gegen die E-Motorräder. «Doch mit der heranwachsenden Generation wird sich dies schnell ändern. Die E-Welle ist nun losgetreten und lässt sich nicht mehr aufzuhalten», sagt er. Eine Prognose über den Zeitpunkt, an dem das Brummen der Motorräder ganz von der Strasse verschwindet, stellt Bächli nicht. Das sei davon abhängig, für welche Gesetze sich die Gesellschaft entscheide.

Dabei ist es für Bächli noch offen, ob künftig Motorräder eher mit synthetischem Kraftstoff oder mit Strom betrieben werden. Klar sei einzig, dass bei Neufahrzeugen die knatternden Harleys, BMWs und andere benzingetriebene Motoren immer mehr von Alternativen überholt werden.

