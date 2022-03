Strassen im Dietiker Niderfeld nach Vögel und Handwerker benannt

Dietikon Handwerksberufe, Vögel und Fluren: Sie verleihen den künftigen Strassen und Wegen im Niderfeld-Quartier ihre Namen Der Stadtverein Dietikon unterbreitete dem Stadtrat Vorschläge für die Namensgebung der entstehenden Strassen und Wege im Gebiet Niderfeld. Stadtvereinspräsident Otto Müller erzählt vom Auswahlprozess, und auf was man dabei geachtet hat. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Stadtvereinspräsident Otto Müller zeigt einen Übersichtsplan von Dietikon aus dem Jahr 1921. Dieser half ihm bei der Suche nach passenden Namen für die neuen Strassen im Gebiet Niderfeld. Severin Bigler

Wagnerstrasse, Spechtweg, Dietoplatz, Färberstrasse, Storchenweg: Diese Strassen- und Ortsbezeichnungen existieren in Dietikon nicht – noch nicht. Doch in vier bis fünf Jahren werden verschiedene Örtlichkeiten im Niderfeld so heissen. Das hat der Dietiker Stadtrat 2021 in einem Beschluss, welcher der «Limmattaler Zeitung» vorliegt, festgelegt. Die Entwicklungsplanung für das neue Siedlungsgebiet im Nordwesten der Stadt schreitet voran. Der Quartierplan, der Gestaltungsplan sowie das Gestaltungsleitbild konkretisieren sich.

Aus diesem Grund ist es dem Stadtrat wichtig, dass die entstehenden Strassen, Wege und Plätze bereits einen Namen haben. «Wir können uns beim Planen besser verständigen, wenn wir wissen, wie die Strassen heissen. So müssen wir nicht ständig von Nummern sprechen», sagt Severin Lüthy, Leiter des Stadtplanungsamts. Dieses unterstützt den Stadtrat unter anderem bei der Raum- und Verkehrsplanung. Zudem unterbreitet es dem Stadtrat in Zusammenarbeit mit der Baukommission auch Vorschläge für die Bezeichnung von neuen Strassen, Wegen und anderen Orten. Diese werden jedoch nicht selbst ausgesucht.

Das Stadtplanungsamt holt sich Hilfe beim Vorstand des Stadtvereins Dietikon. «Unsere Kommission für Ortsgeschichte ist das historische Gewissen der Stadt. Wir sind für die Erarbeitung von Namensvorschlägen für neue Strassen, Wege und Plätze zuständig», sagt Otto Müller, Präsident des Dietiker Stadtvereins und alt Stadtpräsident.

Seit Kritik an Strassennamen im Limmatfeld setzt man auf den Stadtverein

Aufgrund einer Interpellation aus dem Gemeinderat bezüglich der Namensgebung der Strassen im Limmatfeld 2011 beschloss der Stadtrat damals, dass der Stadtverein künftig immer bei der Namensgebung von Strassen einbezogen werden soll. Das Problem damals: Die vorgeschlagenen Strassennamen Marmori- und Rotfarbstrasse nahmen Bezug auf Fabriken, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Dietikon ansässig waren. Allerdings befand sich keiner der namengebenden Betriebe im Limmatfeld. Die Marmorifabrik hatte ihren Standort beim Marmoriweiher, die Textilfärberei Rotfarb an der Reppisch bei den heutigen Reppischhallen. «Der Stadtverein hat den Stadtrat bei Benennungen von Strassen immer wieder unterstützt. Damals wurde er aber nicht konsultiert», sagt Müller.

Der Übersichtsplan aus dem Jahr 1921 ist das wichtigste Dokument für Flurnamen in Dietikon. Severin Bigler

Für das entstehende Niderfeld haben er und Arthur Huber, Lokalhistoriker und Mitglied der Kommission für Ortsgeschichte, einen Leitfaden für die Namensgebung der Erschliessungsstrassen erarbeitet und drei örtliche Cluster mit Flurbezeichnungen, Vogelnamen und Handwerksberufen gebildet. Die künftigen Strassen und Wege im Niderfeld tragen also Namen von Handwerkern, Fluren oder Vögeln. Für die Namensgebung zu Rate gezogen haben Müller und Huber den Übersichtsplan der Gemeinde Dietikon aus dem Jahr 1921. «1920 hat man erstmals die Grundstücke der Stadt ausgemessen und diese dann in dieser Übersichtskarte eingetragen. Es ist das wichtigste Dokument für Flurnamen in Dietikon», sagt Müller und blickt auf die Karte, die er auf einem Tisch im Ortsmuseum ausgebreitet hat.

Das wichtigste Kriterium für die Namensvergabe von Strassen und Wegen sei der historische Bezug. «Wir haben uns von historischen Flurnamen im Gebiet Niderfeld inspirieren lassen. Das Niderfeld selbst ist ja auch ein alter Flurname», sagt Müller.

Die Namen müssen gut aussprechbar sein

Die neuen Strassen, die von einem Flurnamen abgeleitet sind, heissen Niderfeldstrasse, Eigistrasse, Blächenstrasse, Güterstrasse und Teischlibachweg. Zudem werden bereits bestehende Strassen weitergeführt. So etwa die Gallenmattstrasse. Es gibt aber auch Neubenennungen. So wird aus dem Maienweg die Maienallee oder aus der Grabackerstrasse der Grabackerweg. «Es war uns ein Anliegen, dass wir nur Flurnamen aussuchen, die gut aussprechbar sind. Das ist nicht bei allen der Fall. Im Niderfeld gibt es zum Beispiel den Flurnamen Eililoo. Er ist ein Zungenbrecher und daher nicht geeignet», erklärt Müller. Zudem erfülle dieser Name auch nicht den Anspruch, beim Schreiben möglichst wenig fehleranfällig zu sein.

Auf der alten Übersichtskarte findet sich im nordwestlichen Teil Dietikons auch der Flurname Niderfeld. Dort wird in den nächsten vier bis fünf Jahren das neue Stadtgebiet entstehen. Severin Bigler

Ein weiteres Kriterium für die Namenswahl war die Eindeutigkeit. «Es darf keine Verwechslungsgefahr mit bestehenden Namen in Dietikon oder anderen Gemeinden geben.» Daher habe man auf die Vergabe des Namens Kreuzplatz verzichtet, auch wenn der Name Kreuz als Flurname im Gebiet Niderfeld belegt sei. Müller sagt:

«Einen Kreuzplatz gibt es bereits in der Stadt Zürich und in Spreitenbach. Wir wollen nicht, dass das GPS Probleme hat und die Leute an die falschen Orte schickt.»

Das zweite Strassencluster widmet sich Vogelnamen. Im Wohngebiet des Niderfelds sollen die Strassen und Wege Namen von einheimischen, dort vorkommenden Vogelarten tragen. «Im Niderfeld gibt es den historischen Flurnamen Storchennest. Das brachte uns auf die Idee, dieses Cluster zu bilden», verrät Müller. Neben dem Storchenweg empfehlen er und Kommissionsmitglied Huber die Bezeichnungen Amselweg, Reiherweg, Schwalbenweg und Spechtweg. Sie berufen sich dabei auf das Blüemliquartier beim Guggenbühlwald in Dietikon, das aus zwölf Strassen mit Blumennamen besteht. «Das Blüemliquartier schafft mit der Ansammlung von Strassen mit Blumennamen Identität. Das ist auch unser Ziel beim Strassencluster mit Vogelnamen. Sie sollen Identität stiften.»

Berufe, die in Dietikon ausgeübt wurden

Das dritte Strassencluster bezieht sich auf Handwerksberufe. «Dieses soll in dem Mischgebiet des Niderfelds angewendet werden, wo sich später auch Gewerbebetriebe niederlassen werden», sagt Müller. Es handelt sich dabei um die Zieglerstrasse, die Wagnerstrasse, die Spenglerstrasse und die Färberstrasse. «Das sind alles Berufe, die in Dietikon ausgeübt wurden oder die es noch immer gibt.» Müller denkt dabei etwa an den historischen Flurnamen Ziegelägerten im Gebiet des Niderfelds. «Der Name verweist darauf, dass dort früher Lehm aus dem Boden geholt wurde, um Ziegel herzustellen.»

Auch der Beruf des Wagners sei im alten Dietikon verbreitet gewesen. «Dietikon liegt am Fuss des Mutschellens. Früher musste man mit dem Fuhrwerk über den Pass fahren. Deshalb gab es in der Stadt Wagner», sagt Müller. Auch die Färberstrasse wurde als Erinnerung an die Rotfärberei an der Reppisch vorgeschlagen. «Dort wurden Tücher rot gefärbt, die von Dietikon aus nach Übersee exportiert wurden», erzählt Müller.

Türkischrotes Tuch, wie es in der Rotfärberei Dietikon gefärbt wurde. Die entsprechende Fabrik an der Reppisch gab dem Rotfarbweg seinen Namen. Bald wird auch eine Strasse im Niderfeld Rotfarbstrasse heissen. Severin Bigler

Überdies galt es auch noch, zwei Plätze zu taufen. Ein grossflächiger Platz ist am Eingang zum Niderfeld, der direkt an der Überlandstrasse neben der neuen Schulanlage liegen soll, geplant. «Für ihn ist der Name Maienplatz vorgesehen. Nach diesem Platz wird auch die dortige Haltestelle der Limmattalbahn benannt werden», sagt Müller. Der andere Platz kommt im Bereich der zweiten Haltestelle der Limmattalbahn zu liegen. Dort wird Wohn- und Werbegebiet entstehen. Müller und Huber schlagen für diesen den Namen Dietoplatz vor. «Dieto war der Name des Anführers der alemannischen Sippe, die Dietikon vermutlich als Erste besiedelte und aus dem später der Name Dietikon hervorgegangen ist», so Müller. Der neue Park, der im Niderfeld entsteht, wird Niderfeldpark heissen. «Er soll so eindeutig dem neuen Quartier zugeordnet werden können.»

Über mehrere Jahre suchte Otto Müller nach geeigneten Namen für die Orte im Niderfeld. Bereits als Stadtpräsident war er in die Benennung von Strassen und Wegen involviert. Severin Bigler

Der Präsident des Stadtvereins freut sich, dass er sich an der Namengebung der Orte im Niderfeld beteiligen durfte. Es habe ihm viel Spass bereitet. Müller betont jedoch: «Es war kein linearer Prozess, sondern eher ein Pingpong-Verfahren, das über mehrere Jahre lief. Wir mussten unsere Vorschläge einige Male überarbeiten, weil sie dem Stadtrat auf Anhieb nicht gefielen.» Die Idee, einige Strassen im Niderfeld nach Dietiker Familiennamen zu benennen, habe man zum Beispiel verwerfen müssen. «Man kam zum Schluss, dass das keine gute Lösung ist, weil es sehr viele alteingesessene Familien gibt und nur fünf Strassen zur Benennung zur Verfügung stehen. Man wollte keine Missgunst schaffen», sagt Müller.

Erfassung aller Wege für Navigationsgeräte

Das letzte Mal, als Müller Ortsnamen in der Stadt Dietikon vergeben durfte, war er noch Stadtpräsident. «Ich erinnere mich daran, dass der Bund vor rund fünf Jahren verlangte, dass wir alle Flur- und Wiesenwege, Brücken und Waldwege, die namenlos waren, erfassen müssen. Nötig wurde das, weil man damit die GPS-Lokalisierung für Navigationsgeräte sicherstellen wollte», sagt Müller. Diesen Auftrag habe der Stadtrat kreativ gelöst. «Wir haben zum Beispiel einen Weg, der zur Burg Schönenwerd führt, als Fledermausweg bezeichnet, weil es dort sehr viele Fledermäuse gibt.»

Als der Bund vor einigen Jahren verlangte, dass alle Wege wegen der GPS-Lokalisierung einen Namen haben müssen, wurde dieser Weg zur Burg Schönenwerd zum Fledermausweg. Dies, weil dort viele Fledermäuse vorkommen. zvg

Die Bezeichnung neuer Strassen und Wege gehört nicht zur Kernaufgabe des Stadtrats. «Es ist sehr selten, dass man mit einem solchen Auftrag betraut wird. Eigentlich ist das nur der Fall, wenn ein neues Gebiet entsteht wie im Niderfeld», sagt Müller. Er zeigt sich erfreut, dass er schon einige Male in verschiedenen Funktionen bei diesem seltenen Prozess mitwirken durfte. «Die Arbeit ist extrem spannend. Wir holen Namen aus der Vergangenheit, die Identität in der Zukunft stiften.»

