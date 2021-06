Dietikon: Diese Public Viewings zeigen die Fussball-EM

Fussball Halligalli liegt nicht drin – ein bisschen EM-Stimmung gibt’s trotzdem in Dietikon Dank Roger’s Summer Lounge beim Kirchplatz und dem Gleis 21 beim Bahnhof kommt der Fussball doch in die Stadt. Ruedi Burkart 09.06.2021, 13.56 Uhr

Volles Haus vor fünf Jahren. Im Sommer 2016 ging in Dietikon noch die Post ab, hier während des EM-Spiels der Schweiz gegen Rumänien.

Flurina Dünki

Am Freitag startet mit der Partie Türkei gegen Italien um 21 Uhr die Fussball-Europameisterschaft. Doch wenige Stunden vor dem Anpfiff ist von einer Euphorie bei den Fans in der Region noch herzlich wenig zu spüren. Aufgrund der Auflagen wegen der Corona-Pandemie ist es diesen Sommer zwischen dem 11. Juni und dem 11. Juli nichts mit grossen Fussball-Events mit Tausenden von Fans vor überdimensionalen Bildschirmen. Dennoch gibt es sie, die Orte, an denen man sich in den kommenden Tagen und Wochen zu einem Getränk mit Freunden treffen und gleichzeitig einen Match geniessen kann.

Roger Zeindler, Betreiber von Roger's Summer Lounge. Ruedi Burkart

Roger Zeindler lehnt an einen Stehtisch seiner Roger’s Summer Lounge auf dem Dietiker Kirchplatz und blickt sich in seinem Reich um. Die letzten Arbeiten sind im Gange, gerade eben wurden drei zusätzliche grosse Bildschirme unters Dach der Markthalle gehängt. Zusammen mit den vier anderen Screens sollen diese allen Besucherinnen und Besuchern einen hindernisfreien Blick auf die Fussballspiele ermöglichen. «Wir sind im Zeitplan. Von mir aus kann es losgehen», sagt der 54-jährige frühere 1.-Liga-Fussballer. Losgehen ja, aber bei weitem nicht so wie während früheren Europa- oder Weltmeisterschaften. Zeindler:

«Es gab Zeiten, da hatte ich knapp 2000 Leute hier im Public Viewing. Da ging die Post richtig ab, wir standen zu zehnt hinter der Bar.»

Heuer werden kleinere Brötchen gebacken. Sitzplatz- und Registrierungspflicht sind der Grund, dass er zusammen mit seinem Team diesen Sommer gerade mal maximal 300 Gäste bewirten darf. «Wir empfehlen, Tische vorgängig zu reservieren», sagt Zeindler.

Ebenfalls in Dietikon lädt das Kulturhaus Gleis 21 beim Bahnhof zum Fussballschauen auf einem grossen LED-Screen. Während der gesamten Dauer der Europameisterschaft gibt es hausgemachten Pepito und Wrap vom Grill. Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Anpfiff der Partien.