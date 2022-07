Dietikon Gutes Zeugnis für Stadtrat: Parlament genehmigte Geschäftsbericht 2021 einstimmig Für den Geschäftsbericht 2021 erhielten der Dietiker Stadtrat und die Stadtverwaltung aus dem Parlament vor allem lobende Worte. Einzig die intransparente Kommunikation bei der Tagesschule Stierenmatt wurde von den Grünen moniert. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 08.07.2022, 15.24 Uhr

Dass der Skilift Röhrenmoos 2021 nach drei Jahren Unterbruch wieder in Betrieb genommen werden konnte, sorgte in Dietikon für Freude. Entsprechend prangt auch auf dem Titelblatt des Geschäftsberichts 2021 eine Aufnahme vom Skilift. Claudio Thoma

Während die Dietiker Infrastrukturabteilung 2021 besonders von Hochwasser und Schneemassen gefordert wurde, prägte die Coronapandemie die Arbeit der Sicherheits- und Gesundheitsabteilung weiterhin stark. «Wir wurden ausführlich über die Herausforderungen wie den Betrieb des Impfzentrums informiert», sagte Gemeinderat Markus Erni (SVP) im Namen der Geschäftsprüfungskommission (GPK) an der Parlamentssitzung.

Gut eine Stunde lang befasste sich der Gemeinderat am Donnerstagabend mit dem im Mai veröffentlichten Geschäftsbericht 2021 der Stadt, bevor er den Bericht in der Schlussabstimmung einstimmig genehmigte. Im Vorfeld der Sitzung hatten alle städtischen Abteilungen der GPK ihre Bilanzen für das vergangene Jahr präsentiert und sich Nachfragen gestellt. An der Sitzung präsentierten nun verschiedene GPK-Mitglieder dem Rest des Gemeinderats die Erkenntnisse aus diesem Prozess.

Martin Steiner (SP) stellte dem Stadtrat und der Stadtverwaltung insgesamt ein gutes Zeugnis aus; die GPK empfehle einstimmig die Annahme des Geschäftsberichts. Die vielen lobenden Worte, die zu den einzelnen Abteilungen folgten, zementierten diesen Gesamteindruck. Entsprechend empfahlen auch alle Fraktionen die Annahme.

Leitfaden für künftige Krisen erstellt

Die wegen der Pandemie erstmals einberufene Gemeindeführungsorganisation (GFO) habe die Sicherheits- und Gesundheitsabteilung auch 2021 vor die grosse Herausforderung gestellt, alles Theoretische plötzlich in den Alltag überführen zu müssen, berichtete Erni. Weil Dietikon die GFO früh einberief, habe diese am Anfang auch als Auskunftsorgan andere Gemeinden unterstützt. Und für künftige Krisen sei ein Leitfaden auf Basis der bisherigen Erfahrungen erstellt worden.

Zum Thema Sicherheit meldete sich zudem Ernst Joss (AL) zu Wort: Dank seinem Grosskind habe er erfahren, dass die Stadtpolizei nicht nur in Kindergärten, sondern auch bereits in Kinderkrippen einen Verkehrsunterricht anbietet.

«Das finde ich ausserordentlich löblich»,

sagte er. Sein Grosskind sei vom Polizeibesuch begeistert gewesen.

Silvan Fischbacher (SP) rekapitulierte einige Höhepunkte aus der Präsidialabteilung wie den Skilift Röhrenmoos, der erstmals seit 2017 wieder in Betrieb genommen werden konnte. Sophie Winkler (GLP) berichtete aus der Hochbauabteilung, Martin Christen (Mitte) aus der Infrastrukturabteilung. Thomas Gartmann (SVP), der das vergangene Jahr der Finanzabteilung rekapitulierte, bemerkte als kleinen Wermutstropfen, dass die durchschnittliche Steuerkraft der Dietiker Bevölkerung pro Kopf um rund 100 Franken gesunken sei.

Bei ihrem Bericht über die Sozialabteilung erwähnte Katharina Kiwic (SP) auch, dass aktuell rund 252 Geflüchtete in Dietikon leben – davon fast die Hälfte aus der Ukraine. Bei Ukrainerinnen und Ukrainern sei die Stadt eher zurückhaltend mit Integrationsmassnahmen, denn viele würden gerne möglichst bald wieder in ihre Heimat zurückkehren oder hätten Dietikon bereits wieder verlassen.

Wissen besser für die Zukunft erhalten

Catalina Wolf-Miranda (Grüne) blickte zurück auf das Jahr der Schulabteilung, die ebenfalls erneut stark von der Pandemie gefordert wurde. Im Namen der Grünen-Fraktion kam Wolf-Miranda dann kurz auf die Tagesschule Stierenmatt zu sprechen. Den Grünen sei klar, dass vieles noch nicht einwandfrei funktionieren könne, weil sich das einjährige Projekt noch in der Testphase befinde. Aber:

«Im Namen der Stierenmatt-Elternschaft wünschen wir uns eine bessere und transparentere Kommunikation zwischen allen Akteuren»,

sagte Wolf-Miranda. Sie appelliere an die neue Schulvorsteherin Mirjam Peter (SVP), dass künftig alle Stimmen gehört und ernstgenommen werden sollen. Das sei bisher nicht der Fall gewesen.

Damit all die Erkenntnisse und das Wissen aus dem Geschäftsbericht und dem Prüfungsprozess nicht verloren gehe, regte das neue GPK-Mitglied Peter Metzinger (FDP) zum Schluss der Debatte ein besseres Wissensmanagement an. So könne etwa für jede Abteilung in einem zusätzlichen Punkt abgedeckt werden, was im letzten Jahr gelernt wurde und wie dieses Wissen für die Zukunft festgehalten und weitergeben werden kann.

Ratstelegramm Zu Beginn der Sitzung waren 28 von 36 Gemeinderatsmitgliedern anwesend. Gemeinderatspräsident Anton Felber (SVP) begrüsste Sicherheits- und Gesundheitsvorständin Catherine Stocker-Mittaz (Mitte) und Schulvorständin Mirjam Peter (SVP) zu ihrer ersten Gemeinderatssitzung nach ihrer Wahl in den Stadtrat. Michael Angstmann (SVP), der als Nachfolger für die neue Stadträtin Mirjam Peter in den Gemeinderat nachrutschte, nahm an seiner ersten Gemeinderatssitzung teil. Der Geschäftsbericht 2021 der Stadt Dietikon wurde einstimmig genehmigt. Die traktandierte Totalrevision der Polizeiverordnung wurde nicht behandelt, weil die Geschäftsprüfungskommission noch keinen Beschluss gefasst hat. Catalina Wolf-Miranda (Grüne) begründete ihre Interpellation betreffend die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf Dietikon (I). Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 1. September statt. (flo)

