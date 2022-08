Auch der Modell-Bahn-Club Dietikon feiert das Bahnjubiläum

Dietikon Gute Stimmung bei den Dietiker Modelleisenbahnern im alten Spanisch-Brötli-Bahn-Bahnhof: Auch sie feiern das Jubiläum Seit dem Jahr 1978 haust der Modell-Bahn-Club Dietikon im alten Bahnhof der Spanisch-Brötli-Bahn, die dieses Jahr ihr 175-jähriges Jubiläum feiert. Die «Limmattaler Zeitung» besuchte sie an einem ihrer beliebten Fahrabende. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Der alte Spanisch-Brötli-Bahn-Bahnhof hat einem Club ein Zuhause gegeben, das passender nicht hätte sein können. Seit 44 Jahren bauen die Mitglieder des Dietiker Modell-Bahn-Clubs im historischen Bahnhof an ihrer Modellanlage. Die Passion für ihr Hobby ist ihnen anzusehen – so auch kürzlich, als die «Limmattaler Zeitung» sie an einem ihrer Fahrabende besuchte.

Vereinspräsident Hanspeter Neuhaus begrüsst die Anwesenden zu Beginn des Abends und weist sie auf die bevorstehenden Tage der offenen Tür hin, die am 10. und 11. September stattfinden werden. «Das Ziel ist, uns alle gut darauf vorzubereiten, sodass die Fahrzeuge dann auch plangemäss rollen», sagt der 60-Jährige.

Vor acht Jahren ist Neuhaus zum Club hinzugestossen und in diesem Jahr hat er das Präsidium übernommen. Dem Modelleisenbahnfieber sei er aber schon viel früher verfallen. In seinem Zuhause in Baden steht seit vielen Jahren seine eigene Modellanlage.

Unter den Mitgliedern findet ein reger Austausch statt. Seine Modellzüge im alten Dietiker Bahnhof direkt neben den echten vorbeirasenden Zügen fahren zu lassen, sei für ihn aber ein besonderes Gefühl. «Beim Betreten des Gebäudes stelle ich mir oft vor, wie es hier wohl früher aussah», sagt Neuhaus.

Die Fahrabende sind beliebt bei den Mitgliedern: Jeder bringt seine eigenen Züge mit und lässt sie auf der grosszügigen Modellanlage fahren, die sich über eine Fläche von rund 40 Quadratmetern erstreckt und aus bergigen sowie aus städtischen Landschaften besteht. Das gegenseitige Interesse und das Staunen über die mitgebrachten Fahrzeuge ist gross. An diesem Abend haben sich etwa 20 Personen im Clublokal versammelt, was gemäss Neuhaus dem Normalfall entspricht. Passivmitglieder seien es etwa 50.

Die Modellanlage im alten Spanisch-Brötli-Bahn-Bahnhof ist insgesamt 40 Quadratmeter gross. Sandra Ardizzone

Der 69-jährige Emil Moor, der seit drei Jahren Clubmitglied ist, kommt nicht etwa wegen der Modelleisenbahnanlage, sondern wegen des gegenseitigen Austauschs und der Kameradschaft regelmässig her. Denn eine Anlage und Züge habe er schliesslich auch zu Hause, sagt er.

Emil Moor. Sandra Ardizzone

Die Modellzüge werden von der Kommandobrücke aus gesteuert Einer nach dem anderen stellt seine Waggons sorgfältig auf die Gleise und nimmt per Funkgerät Kontakt mit der Kommandobrücke auf, die sich im anderen Raum auf einer Erhöhung befindet und einem Lokführerstand gleicht. Jegliche Bewegung der Fahrzeuge wird von dort aus gesteuert. Auf den Bildschirmen ist eine Übersicht aller Züge zu sehen, die sich gerade auf der Anlage befinden.

Einer, der sich damit besonders gut auskennt, ist der 23-jährige Yannis Hüsler. «Ich wirke hier vor allem hinter der Steuerung mit», sagt er. An den Fahrabenden lässt er aber auch gerne selbst seine Züge fahren. Seit etwa fünf Jahren ist Hüsler nun Mitglied bei den Dietiker Modelleisenbahnern.

Von der Eisenbahn im Allgemeinen sei er von klein auf fasziniert gewesen. Diese Faszination setzt er nun auch im Beruf um: Er macht eine Ausbildung zum Lokführer. «Ich glaube, bei mir liegt das in den Genen, denn mein Vater arbeitet auch bei der Bahn», sagt Hüsler.

Der 23-jährige Yannis Hüsler hat die Kommandobrücke im Griff. Sandra Ardizzone

Eine Gartenbahn oder eine Erweiterung auf die zweite Etage

Die Stimmung im alten Spanisch-Brötli-Bahn-Bahnhof ist an diesem Montagabend vertraut und ausgelassen. Laut Präsident Neuhaus ist das an den anderen Treffen nicht anders. Neben den einmal monatlich stattfindenden Fahrabenden werden die wöchentlichen Treffen zum Bau und zur Instandhaltung der Modellanlage genutzt. «Wir funktionieren gut als Team und greifen uns gerne gegenseitig unter die Arme. Jeder hilft, wo er kann – und macht das, worin er am besten ist», sagt er.

Obwohl der Grossteil der Anlage schon seit längerer Zeit fertig sei, finde man immer etwas, das man umbauen, erweitern oder reparieren könne, sagt er. Bei grösseren Umgestaltungen führt der Dietiker Modell-Bahn-Club hin und wieder vor der tatsächlichen Umsetzung des Projekts sogar interne Abstimmungen durch.

Für mögliche zukünftige Erweiterungen der Modellanlage haben Neuhaus und seine Clubkollegen verschiedene Ideen. Eine davon ist, die Anlage auf der zweiten Etage des Gebäudes, einer Art Galerie, fortzusetzen. «Worüber wir auch schon gesprochen haben, ist der Bau einer Gartenbahn draussen auf dem Gelände des alten Bahnhofs», sagt er.

Eine rekordverdächtig grosse Sammlung an Modellzügen

Heinz Reinhart. Sandra Ardizzone

Der pensionierte Heinz Reinhart ist seit über 30 Jahren Mitglied im Modell-Bahn-Club Dietikon und hat die Entwicklung der Anlage hautnah miterlebt. «Es hat sich viel verändert und vieles ist hier drin entstanden seit der Anfangszeit», sagt er. Der Club in Dietikon wird laut Reinhart unter den Modellbahnvereinen aufgrund des besonderen Standorts im alten Spanisch-Brötli-Bahn-Bahnhof als etwas Besonderes angesehen. «Nicht jeder hat solch ein Glück, sein Clubhaus direkt neben dem Bahnhof zu haben», sagt er.

Ebenfalls ein langjähriges Mitglied, das unter seinen Clubkollegen vor allem für seine rekordverdächtig grosse Sammlung an Modellzügen bekannt ist, ist der 41-jährige Daniel Biber. «Ich besitze insgesamt 438 Züge, die so gut wie alle Epochen der Eisenbahngeschichte abdecken», sagt er. Im Modell-Bahn-Club Dietikon ist er seit über 20 Jahren dabei. Auch beruflich hat Biber mit der Bahn zu tun: Er arbeitet im Eisenbahnbetriebslabor in Dübendorf.

Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Spanisch-Brötli-Bahn will der Modell-Bahn-Club Dietikon dieses Jahr auf seiner Anlage Modellzüge aus verschiedenen Eisenbahnzeitaltern präsentieren. Sandra Ardizzone

Auch im Spanisch-Brötli-Bahn-Bahnhof ist das Jubiläumsjahr ein besonderes

Angesichts des 175-jährigen Jubiläums der Spanisch-Brötli-Bahn renovieren die Modelleisenbahner in Zusammenarbeit mit der Stadt Dietikon das ehemalige Bahnhofsgebäude. Zurzeit wird die Aussenfassade gestrichen und die Innenrenovation befindet sich laut Neuhaus noch in der Planungsphase. «Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, müssen wir vorsichtig und bedacht vorgehen», sagt er.

Ebenfalls anlässlich des Jubiläums wollen die Dietiker Modelleisenbahner in diesem Jahr auf ihrer Anlage die Entwicklung der Eisenbahn mit Modellzügen aus verschiedenen Eisenbahnzeitaltern repräsentieren. Dabei darf natürlich auch die Spanisch-Brötli-Bahn nicht fehlen, die schon lange zum Inventar des Clubs gehört.

Seit bald einem halben Jahrhundert bauen die Modelleisenbahner im alten Spanisch-Brötli-Bahn-Bahnhof an ihrer Anlage. Sandra Ardizzone

Auch die diesjährigen Tage der offenen Tür, die am zweiten Septemberwochenende stattfinden werden, sollen etwas Besonderes werden. So hat der Modell-Bahn-Club Dietikon wichtige Persönlichkeiten eingeladen, die etwas mit der Bahn zu tun haben. Darunter sind unter anderem sämtliche Direktionen der SBB und auch die für den Verkehr zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP). «Uns würde es sehr freuen, dem einen oder anderen von ihnen unsere Tätigkeit im Spanisch-Brötli-Bahn-Bahnhof näherzubringen», sagt Neuhaus.

