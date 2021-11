Dietiker Initiative fordert mehr Biodiversität in der Stadt

Dietikon Mehr Biodiversität: Grüne haben zusammen mit Natur- und Vogelschutzverein eine Initiative lanciert Ein sechsköpfiges Initiativkomitee fordert einen Rahmenkredit von 900'000 Franken, um mehr ökologisch wertvolle Flächen in der Stadt zu schaffen. Nun sammeln sie Unterschriften. Virginia Kamm 05.11.2021, 13.31 Uhr

Mehr Biodiversität bei Grünflächen kommt Insekten und somit auch Vögeln zugute. Britta Gut

In Dietikon soll die Artenvielfalt erhöht werden. Dies fordert ein sechsköpfiges Initiativkomitee bestehend aus Mitgliedern der Grünen und des Natur- und Vogelschutzvereins Dietikon. Sie fordern einen Rahmenkredit von 900'000 Franken für die Jahre 2023 bis 2025, um «den Anteil ökologisch wertvoller Flächen auf dem Gemeindegebiet zu erhöhen und deren Vernetzung zu fördern», wie das Komitee in einer Mitteilung schreibt. Nun bleiben den Initiantinnen und Initianten sechs Monate Zeit, um 500 Unterschriften für die Initiative zu sammeln, damit diese zustande kommt. Am 13. November führen sie die erste von mehreren geplanten Standaktionen am Frischmarkt auf dem Kirchplatz durch.