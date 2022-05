546 Unterschriften für mehr Artenvielfalt in Dietikon gesammelt

Dietikon Grüne und Naturschützer sammelten 546 Unterschriften für mehr Artenvielfalt Die Grünen Dietikon und der Natur- und Vogelschutzverein haben ihre gemeinsame kommunale Initiative bei der Stadt eingereicht. Diese verlangt, dass bis 2025 in Dietikon zusätzlich 900'000 Franken für mehr Biodiversität ausgegeben werden. Florian Schmitz 05.05.2022, 18.01 Uhr

Von der Initiative sollen auch Insekten profitieren. (Symbolbild) Britta Gut

Von 2023 bis 2025 soll die Stadt Dietikon 900'000 Franken zusätzlich investieren, um die Artenvielfalt in der Stadt zu schützen und zu fördern. Das fordern die Grünen und der Natur- und Vogelschutzverein in einer gemeinsamen kommunalen Initiative. Am Dienstag hat das Initiativkomitee nun kurz vor Ablauf der Sammelfrist der Stadt 546 Unterschriften überreicht. Drei Monate Zeit bleiben nun der Stadt, um zu prüfen, ob mindestens 500 davon gültig sind und die Initiative zu Stande kommt.