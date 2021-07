Dietikon Theater Dietikon verliert Ende Jahr fünf von sechs Vorstandsmitgliedern und sucht motivierten Ersatz Gleich fünf der sechs Vorstandsmitglieder, darunter auch Präsidentin Simone Neff, verabschieden sich per Ende 2021 beim Verein Theater Dietikon. Bisher haben die Verantwortlichen eine interessierte Person für die Nachfolge gefunden. Carmen Frei 13.07.2021, 05.00 Uhr

Beim Verein mit dem Klappstuhl im Logo gibt es eine grosse Rochade. Wie der Vorstand im Jahr 2022 aussehen wird, ist noch unklar.

«Seit ich angefangen habe, ist der Vorstand sehr konstant geblieben. Wir haben ein sehr gutes Team. Für mich ist es nun einfach Zeit, um aufzuhören», sagt Simone Neff, die aktuelle Präsidentin des Vereins Theater Dietikon. Sie ist eines von fünf Vorstandsmitgliedern, die per Ende Jahr ihr Amt niederlegen.

Dass so viele den Vorstand gleichzeitig verlassen, habe wohl mit dem Team zu tun. Das habe einfach zusammengepasst, sagt Neff, die seit 2009 im Vorstand ist. Seit sie 2015 das Präsidium übernommen hat, habe sie sich stark für den Verein eingesetzt. «Es braucht jemanden, der zieht», sagt sie. «Ich habe einen grossen Teil der Arbeit selber erledigt.»

Gemeinsam ging es im April nach Thun

Wie die Aufgaben verteilt würden, hänge aber von den Personen im Vorstand ab. Die wichtigste Aufgabe bestreitet der Vereinsvorstand im Plenum: die Künstlerauswahl. «Dazu besuchten wir jeweils die Künstlerbörse, die einmal im Jahr stattfindet», erklärt Neff. Diese wird jeweils im April in Thun durchgeführt. Dort präsentieren sich Kleinkünstler aus der ganzen Schweiz in 20-minütigen Auftritten.

Der Verein Theater Dietikon hat einen Leistungsauftrag mit der Stadt. Er ist verpflichtet, Veranstaltungen für den Stadtkeller zu programmieren. «Mit der Coronapandemie war das aber schwierig», sagt Neff. «Im Stadtkeller hat es nur 48 Plätze, und auch die Lüftung ist in die Jahre gekommen.» Diese soll demnächst saniert werden.

Der Theatertag läutet die letzte Saison des aktuellen Vorstands ein

Sonst gefällt Neff der Stadtkeller. «Grundsätzlich ist es ein sehr cooler Ort für Veranstaltungen», sagt sie. Weil im Stadtkeller die nötigen Coronaschutzmassnahmen nicht umsetzbar waren, gastiert der Verein seit vergangenem Sommer im «Gleis 21». Auch der diesjährige Theatertag findet zum dritten Mal im Kulturhaus statt. Die Zusammenarbeit mit dem Team im Gleis 21 sei sehr befriedigend. Der Theatertag markiert jeweils den Start in die Herbstsaison.

Die diesjährige Ausgabe ist die Letzte, welche der aktuelle Vorstand organisiert. Danach hofft Neff, den Verein an ein Nachfolgeteam übergeben zu können.

Simone Neff tritt per Ende 2021 als Präsidentin des Vereins Theater Dietikon zurück.

Der Verein sucht neue Vorstandsmitglieder

Für die fünf abtretenden Vorstandsmitglieder sucht der Verein nun nach Ersatz. «Für einen Verein braucht es grundsätzlich einen Kassier oder eine Kassierin, einen Präsidenten oder eine Präsidentin und eine Archivarin oder einen Archivar», erklärt Neff. Aber natürlich seien mehr Personen besser.

Die genaue Ausschreibung für den Vorstand sollte eigentlich über die Website des Vereins einsehbar sein. Seit vergangener Woche ist diese allerdings nicht mehr erreichbar. Theater- und Kulturinteressierte können sich inzwischen über die städtische Website beim Verein melden, um sich zur Vorstandsarbeit zu erkundigen.

Verschiedene Aufgaben als Teil einer Kleinkunstfamilie

An den Veranstaltungen betreut der Vorstand die Künstler und die Besucher, organisiert den Apéro, ist für den Ticketverkauf zuständig und wohnt den Auftritten bei. «Da lernt man die Künstler auf ganz neue Weise kennen, und mit der Zeit ist man Teil einer grossen Kleinkunstfamilie. Das ist wunderbar», findet Neff.

Nicht nur für die Kleinkunst seien die Gäste jeweils in den Stadtkeller gekommen. Sie sagt:

«Die Veranstaltungen im Stadtkeller waren auch ein Treffpunkt. Viele Leute kamen schon lange vor der Vorstellung, um sich noch beim Apéro zu unterhalten.»

Eine Person zeige bisher Interesse für die Vorstandsarbeit. Es habe noch weitere Interessenten gegeben, diese hätten sich aber wieder umentschieden. «Viele haben vor den neuen Aufgaben Respekt. Ich hatte am Anfang auch fast einen 20-Prozent-Job», sagt Neff. Die Funktionen im Verein werden aktuell ehrenamtlich erledigt.

Neff sorgt sich nicht um die Zukunft der Kleinkunst in Dietikon

«Wir treten offiziell im Frühling bei der nächsten Generalversammlung ab. Entweder können wir dann den Verein übergeben oder wir müssen den Verein auflösen, wenn wir niemanden finden», sagt Neff. Sie ist zuversichtlich, dass die Kleinkunst in der Stadt aber so oder so nicht verloren gehen werde. «Es gibt genug Kleinkunst-Angefressene in Dietikon.»