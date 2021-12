Dietikon: Kanton Aargau bewilligt Millionen für Bahnausbau

Dietikon Grosser Rat des Kantons Aargau bewilligt Millionen für Bahnausbau Der Doppelspurausbau in Dietikon wird vom Kanton Aargau finanziell unterstützt werden. Auch dort würden Gemeinden profitieren. 07.12.2021, 17.13 Uhr

Mit 130 Ja-Stimmen wurde dem Vorhaben deutlich zugestimmt. (Symbolbild) zvg

Der Kanton Aargau bezahlt 11,85 Millionen an den Doppelspurausbau der Regionalbahn der Aargau Verkehr AG (AVA) in Dietikon ZH. Das hat der Grosse Rat am Dienstag mit 130 Ja-Stimmen gegen eine Nein-Stimme aus der SVP-Fraktion beschlossen.