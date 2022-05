Gemeinschaftskonzert zog viel Publikum an

Dietikon Grosser Auftritt junger Musikanten: Das Gemeinschaftskonzert zog viel Publikum in den Kirchgemeindesaal Am Samstagnachmittag traten in Dietikon neun Formationen mit Kindern und Jugendlichen im Kirchgemeindesaal der reformierten Kirche auf. Christian Murer 15.05.2022, 18.30 Uhr

Volle Konzentration: Das Cellospiel bereitete den Kindern viel Spass. Christian Murer Früh übt sich: Auch junge Geigenspielerinnen waren mit von der Partie. Christian Murer Durchmischt: Mädchen und Jungen traten gemeinsam auf. Christian Murer Cornelia Spissu präsentierte die einzelnen Instrumente und sagte zugleich die Stücke an. Christian Murer Viel Publikum: Das Konzert war gut besucht. Christian Murer Musikschulleiterin Daniela Jordi-Körte begrüsste die zahlreich erschienenen Gäste. Christian Murer Gespannte Zuhörerschaft: Grossandrang im Reformierten Kirchgemeindehaus Dietikon. Christian Murer Die Bläser des Zwischenkorps der Stadtjugendmusik Dietikon zeigten ebenfalls ihr Können. Christian Murer Auch die Tambouren der Stadtjugendmusik Dietikon (SJMD) hatten einen Auftritt. Christian Murer

Es war ein besonderes Konzert, zu dem die Dietiker Musikschulleiterin Daniela Jordi-Körte das Publikum am Samstag im vollen reformierten Kirchgemeindesaal begrüssen durfte. Auf der Bühne warteten ungeduldig alle mehrere Bläser- und Streicherklassen auf ihren ersten grossen Auftritt. Moderatorin Cornelia Spissu stellte zuerst die einzelnen Instrumente vor. Dann spielten die Kinder fünf kurze Lieder. Besonders sinnlich war dabei das letzte Stück, «Freude schöner Götterfunken» von Beethoven.

Die Bläser- und Streicherklassen sind reguläre dritte Dietiker Schulklassen, die während eines Schuljahres im Fach Singen als «Klassenmusizier-Klasse» unterrichtet wurden. In dieser Zeit erlernten sie im Klassenverband ein Blas- oder ein Streichinstrument. Mit diesem Gemeinschaftskonzert fand das Projekt einen Höhepunkt. Denn es war der erste grosse Auftritt vor den Eltern.

Überzeugende Jungmusikanten und eine zufriedene Musikschulleiterin

Im gleichen Programm traten weitere Ensembles wie die Cellibassi und das Anfänger-Bläserensemble der Musikschule Dietikon und das Zwischen- und Hauptkorps sowie die Tambouren der Stadtjugendmusik Dietikon auf. Sie alle zeigten den Kindern und Eltern damit einen möglichen Weg auf, wie das Instrumentalspiel auch nach Abschluss des Klassenmusizierens im Leben der Drittklässlerinnen und Drittklässler als Hobby Platz finden könnte.

So sagte Jordi-Körte nach dem Konzert: «Ich bin mit diesem Konzert äusserst zufrieden. Die Kinder waren sehr aufmerksam und hörten gut zu.» Es sei auch sehr schön, dass so viele Eltern dieses erste Gemeinschaftskonzert verfolgt hätten. «Für die Kinder war es bestimmt ein Riesenerlebnis, vor einem so vollen Saal auftreten zu können. Für mich gehört Musik zum täglichen Leben. Sie vermittelt Freude und öffnet Türen.»