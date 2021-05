Dietikon Über 50'000 «Dietiker Wäppli» wurden verteilt – am Samstag kommt es zum goldenen Finale Die Standortförderung der Stadt Dietikon sieht die Aktion mit den Treuebons zur Unterstützung des lokalen Gewerbes als Erfolg. Initiantin Margrith Stähli weist ebenso auf positive Erfahrungen hin, zieht aber grundsätzlich eine durchzogene Bilanz. Hans-Caspar Kellenberger 27.05.2021, 15.08 Uhr

Die ehemalige Lehrerin Margrith Stähli lancierte im Frühling 2020 die «Dietiker Wäppli». Am Samstag endet die Sammelaktion. Severin Bigler

Zur Unterstützung lokaler Geschäfte während des Baus der Limmattalbahn lancierte die Standortförderung der Stadt Dietikon 2019 im Rahmen der Initiative «Mitenand für Dietike» einen Ideenwettbewerb. Eines der Projekte dieser Kampagne sind die «Dietiker Wäppli» von Margrith Stähli. Die 60-jährige Dietikerin regte ein System mit Treuebons zur Kundenbindung an. Die Bevölkerung sollte animiert werden, lokal einzukaufen und so das Dietiker Gewerbe zu unterstützen. Wer eine ausgefüllte Sammelkarte einschickt, nimmt Anfang Juni an einer Verlosung für verschiedene Preise teil. Darunter zwei Tickets für den Leichtathletikanlass Weltklasse Zürich im September.

Am Samstag läuft die Aktion am Frischmarkt aus. Ausgefüllte Sammelkarten, die noch nicht an Stähli abgegeben wurden, können dann beim Stand der Oberstadtbäckerei gegen einen von 200 Stadtweggen eingetauscht werden. Einer von ihnen birgt eine Überraschung – ein Goldvreneli, gesponsert von der Limmattalbahn AG.

Initiantin zieht durchzogene Bilanz

Insgesamt wurden innerhalb eines Jahres 53'500 «Dietiker Wäppli» an verschiedene lokale Detailhändler ausgegeben. Dies entspricht einem Umsatz von rund 535'000 Franken. Stähli zieht trotz ansprechender Zahlen eine durchzogene Bilanz. «Das ganze hat zwei Seiten. Einige Geschäfte wollten immer wieder Nachschub an ‹Dietiker Wäppli›, wiederum andere wollten keinen Nachschub und haben trotz ihrer Zusage gar nicht richtig mitgemacht. Das ist dann ärgerlich», sagt Stähli. «Ich halte mich da aber an die positiven Punkte. Ein Geschäft hat 5000 ‹Wäppli› Nachschub bestellt, das freute mich sehr», sagt die im Zürcher Oberland aufgewachsene Stähli.

Die ehemalige Lehrerin hatte über 200 Dietiker Läden und Restaurants angeboten, bei der Aktion mitzumachen. Zum Start im Mai 2020 waren dann schliesslich 28 Geschäfte und 10 Restaurants offiziell mit dabei. Anfangs waren viele Anbieter im lokalen Gewerbe skeptisch, auch weil sie keine neuen Rabatte gewähren wollten wegen der «Wäppli». «Das Ziel der Aktion war, dass die Kunden in Dietikon einkaufen und nicht in Spreitenbach oder Zürich», sagt Stähli. «Deshalb konnte ich diese Zurückhaltung vor allem seitens der Detailhändler nicht wirklich verstehen. Ganz im Gegensatz zu den Restaurants, die wegen des Coronavirus lange geschlossen waren», sagt Stähli.

Ladenschliessungen wegen Corona kamen ungelegen

Die vom Bundesrat beschlossene Schliessung der Läden und Restaurants ab Dezember 2020 kam für die Sammelaktion sowieso sehr ungelegen. «Das war natürlich schlimm», sagt die seit 1997 in Dietikon wohnhafte Stähli. «Man hätte ja auch eine volle Sammelkarte in einem Restaurant gegen ein Getränk eintauschen können. Das ist wirklich dumm gelaufen», sagt Stähli. Bis anhin wurden 296 ausgefüllte Sammelkarten bei Stähli abgegeben.

Die ehemalige Lehrerin Margrith Stähli hält sich an die positiven Seiten der Aktion «Dietiker Wäppli». Severin Bigler

Die Preise, die einem bei einer mit «Dietiker Wäppli» ausgefüllten Sammelkarte winken, sind so vielfältig wie die teilnehmenden Geschäfte. Neben den Leichtathletik-Tickets werden unter anderem auch ein Velohelm und Bettwäsche sowie verschiedene Gutscheine von lokalen Unternehmen verlost. An der Aktion machten sehr unterschiedliche Läden mit: zum Beispiel die Drogerie Locher, der Spielwarenhändler «Spiel + Hobby», die Metzgerei Hildebrand sowie Coiffeursalons und Schmuckgeschäfte.

Dietiker Standortförderung sieht die Aktion als Erfolg

Aus Sicht der Standortförderung der Stadt Dietikon war die Aktion «Dietiker Wäppli» ein Erfolg. Die Aktion sei auf ein grosses Interesse gestossen, was auch die Zahlen belegen würden. Standortförderer Adrian Ebenberger spricht von einer «ansehnlichen Kenngrösse».

Stähli selbst hat nach eigener Aussage, nur positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung für die von ihr angestossene Aktion erhalten. «Ich wollte mich einfach für Dietikon einsetzen», sagt die ehemalige Lehrerin. Geschadet hat die Aktion «Dietiker Wäppli» dem hiesigen Gewerbe sicherlich nicht.