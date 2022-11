Dietikon Kein Markt auf dem Rapidplatz, kein Zirkuszelt auf der Allmend Glanzenberg und viel Sicherheit auf dem Schulweg – das war die Fragestunde im Gemeinderat Die Dietiker Stadträte beantworteten an der Fragestunde am Donnerstagabend im Parlament insgesamt 31 Fragen – eine Auswahl. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Wie schon so oft war die Limmattalbahn auch bei der Fragestunde am Donnerstagabend ein Thema. Florian Schmitz

Limmattalbahn: Nach der Inbetriebnahme sorgt die Stadtpolizei bis Weihnachten für die Schulwegsicherung

Am 11. Dezember nimmt die Limmattalbahn ihren Betrieb auf. Mit Christiane Ilg-Lutz (EVP) und Beat Hess (Grüne) erkundigten sich gleich zwei Gemeinderäte beim Stadtrat, wie ab dann die Schulwegsicherheit gewährleistet werde. Gemäss Schulpräsidentin Mirjam Peter (SVP) wird die Stadtpolizei ab dann bis Weihnachten für eine Schulwegsicherung sorgen. Dabei gehe es darum, den Schülerinnen und Schülern zu helfen, die neue Verkehrssituation zu meistern.

Die Polizei sei an verschiedenen Standorten aktiv – etwa bei der Birmensdorferstrasse. Zudem werde in den Schulhäusern Luberzen, Steinmürli und Fondli im Januar eine zusätzliche Verkehrsinstruktion für die Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Dabei werde man in den Unterrichtslektionen unter anderem das Queren der Strassen nochmals üben.

Das Zirkuszelt auf der Allmend Glanzenberg ist Geschichte, nun ist ein Kiosk geplant

Die Konzession für den Zeltbetrieb auf der Allmend Glanzenberg ist Ende Oktober ausgelaufen und wurde vom Stadtrat nicht mehr verlängert, sagte Hochbauvorsteher Anton Kiwic (SP) auf eine Frage von Mitte-Gemeinderätin Ottilie Dal Canton. Sie monierte, dass die Liegewiese bald nur noch ein Imbiss- und Abstellplatz mit Zirkuscharakter sei und wollte vom Stadtrat deshalb wissen, was er zu unternehmen gedenke, damit die Wiese nächsten Sommer wieder als öffentlicher Freiraum genutzt werden könne.

Das Zirkuszelt auf der Allmend Glanzenberg soll einer festen Einrichtung weichen. Hck

Laut Kiwic plant die Hochbauabteilung seit letztem Frühling eine feste Einrichtung. Diese werde auf einer zusätzlichen Arealfläche in der Verlängerung des bestehenden Kiesplatzes entstehen. Es handle sich dabei um eine Art Kioskgebäude mit Aussensitzplätzen. Die Projektierung sei fast abgeschlossen. «Die Betriebsaufnahme ist auf den Anfang der warmen Jahreszeit 2023 festgelegt», so Kiwic.

Der Stadtrat will eine Dietiker Vertretung im Verwaltungsrat der Aargau Verkehr AG

Der Stadtrat strebt einen Sitz im Verwaltungsrat der Aargau Verkehr AG (AVA) an. Wie Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) auf eine Frage von AL-Gemeinderat Ernst Joss sagte, habe der Stadtrat dem Verwaltungsrat der AVA bereits eine konkrete Nomination vorgeschlagen. Dies mit der Bitte, diese bei der nächsten Vakanz ernsthaft zu prüfen. Details und Namen könne er allerdings noch nicht bekanntgeben, so Bachmann.

Dem Stadtrat sei seitens der AVA immer signalisiert worden, dass man grundsätzlich daran interessiert sei, dass wieder eine Vertretung aus dem Limmattal im Verwaltungsrat dabei ist. «Für uns im Stadtrat ist klar, wir wollen nicht einfach irgendeinen Limmattaler, wir wollen einen Dietiker. Dieses Unternehmen führt zwei Bahnen nach Dietikon. Wir sind in besonderem Masse betroffen», hielt Bachmann fest.

Bei nicht gelöschten Lichtern in städtischen Gebäuden soll der Stadtmelder genutzt werden

«Bezüglich der Energiesparmassnahmen kommen Rückmeldungen aus der Bevölkerung, dass bei städtischen Gebäuden über Nacht und am Wochenende regelmässig Licht brennt. Was gedenkt der Stadtrat dagegen zu tun?», wollte SVP-Gemeinderätin Eveline Heiniger wissen. Man lege schon seit längerem grossen Wert darauf, Energie zu sparen, sagte Hochbauvorsteher Anton Kiwic. Deshalb werde fortlaufend das Licht auf LED umgestellt. «Zudem haben wir überall dort, wo es sinnvoll ist, Bewegungsmelder», so Kiwic.

Oft würden die städtischen Gebäude bis spät in die Nacht genutzt. Trotzdem sei es so, dass immer mal wieder irgendwo Licht brenne, weil es jemand nicht ausgeschaltet habe oder wegen Fehlern bei den technischen Anlagen. «Ich kann die Bevölkerung nur dazu ermuntern, den Stadtmelder zu nutzen und uns mitzuteilen, wo Licht brennt. Dann gehen wir der Sache nach», sagte Kiwic.

Auf dem Rapidplatz ist in ­absehbarer Zeit kein Markt mehr geplant

Eine Wiederbelebung des Marktes auf dem Rapidplatz im Limmatfeld steht nicht auf der Agenda des Stadtrats, wie Stadtpräsident Roger Bachmann auf eine entsprechende Frage von Mitte-Gemeinderätin Patrizia Hüsser antwortete. Er erinnerte daran, dass der Feierabendmarkt auf dem Rapidplatz 2018 wegen zu geringer Frequenzen eingestellt werden musste.

«Aktuell ist es so, dass auch der Frischmarkt im Zentrum zu kämpfen hat»,

so Bachmann. Deshalb habe man im Herbst entschieden, dass der Markt am Mittwoch ersatzlos gestrichen werde. Dies in Absprache zwischen der Stadt und den Marktfahrenden. «Wir haben entschieden, dass wir die ganze Energie und Kraft auf den Frischmarkt am Samstag auf dem Kirchplatz konzentrieren», hielt Bachmann fest. Die Stadt könne keinen Markt organisieren. Dazu brauche es Marktfahrende und nicht zuletzt Konsumentinnen und Konsumenten, die den Markt frequentieren.

Der Feierabendmarkt auf dem Rapidplatz musste wegen zu geringer Frequenzen eingestellt werden. Alex Spichale

Die Stadtpolizei hat eine Broschüre zu E-Trendfahrzeugen erstellt

E-Roller, die auf den Trottoirs unterwegs sind und dabei Fussgängerinnen und Fussgänger gefährden, beschäftigen Gemeinderätin Sophie Winkler-Payot (GLP). Vom Stadtrat wollte sie daher wissen, wie die Stadtpolizei sicherstelle, dass die Situation nicht eskaliert und die Sicherheit für Fussgänger­innen und Fussgänger sowie für junge E-Roller-Lenker gewährleistet ist.

Die neue Broschüre zum Thema Trendfahrzeuge der Stadtpolizei Dietikon. Florian Schmitz

Für die Stadtpolizei seien diese Trendfahrzeuge schon seit längerem ein Schwerpunkt bei ihrer Tätigkeit, sagte Infrastrukturvorsteher Lucas Neff (Grüne) in Vertretung der abwesenden Sicherheits- und Gesundheitsvorsteherin Catherine Stocker (Mitte). In den letzten Monaten seien deshalb schon verschiedene Massnahmen umgesetzt worden, etwa regelmässige Verkehrskontrollen oder ganz neu die Herstellung einer Broschüre mit den wichtigsten Angaben zum Thema. Zudem würden präventive Beratungen an Veranstaltungen durchgeführt.

Wichtig sei auch die Zusammenarbeit mit der Schule betreffend Aufklärung. Ergänzend dazu würden regelmässig Ordnungsbussen verteilt und Verzeigungen gemacht, gerade beim Befahren von Trottoirs. «Bei den Kontrollen spricht die Polizei auch immer mit den Lenkerinnen und Lenkern, um auf die gesetzlichen Bestimmungen aufmerksam zu machen», so Neff. Erschwerend komme aber hinzu, dass nicht für alle Fahrzeuge die gleichen gesetzlichen Bestimmungen gelten würden.

Die Schule hat bislang gute Erfahrungen mit Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern gemacht

«Wir sind in Dietikon in der glücklichen Lage, dass wir sowohl die Lehrer- als auch die Klassenassistenzstellen alle besetzt haben», sagte Schulpräsidentin Mirjam Peter auf eine Frage von SP-Gemeinderätin Kerstin Camenisch, die sich um das Thema Lehrerinnen- und Lehrermangel sowie Quereinsteigende drehte. Man habe aktuell eine offene Stelle, die sich auf verschiedene Wochenlektionen aufteilt. Ansonsten sehe es sehr gut aus.

Mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern habe man bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Letztere seien noch bis Ende Jahr in der Probezeit. Gemäss Peter machen die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gemessen an der gesamten Lehrerschaft etwas mehr als neun Prozent aus. Diese würden alle betreut, sagte sie auf eine Frage von Patrizia Hüsser (Mitte).

Zu aufwendig: Der Stadtrat will keine Baumpaten

Im Zentrum würden immer wieder Bäume durch Fahrzeuge verletzt. «Warum werden diese nicht besser geschützt?», wollte Andreas Wolf (Grüne) wissen. Zudem interessierte ihn, ob sich der Stadtrat vorstellen könne, die Idee von Baumpaten, die sich um eine gewisse Anzahl Bäume kümmern, aufzunehmen. Infrastrukturvorsteher Lucas Neff sagte, dass Bäume im befahrbaren Bereich im städtischen Raum grundsätzlich geschützt werden sollten. Dafür gebe es viele Systeme.

Bei städtischen Planungen werde darauf geachtet, dass Bäume wenn möglich in Rabatten gepflanzt werden, wo es solche Systeme nicht brauche. Zudem achte man auf robuste Bäume und solche, die gut heilen, wenn sie verletzt werden sollten. Baumpatenschaften erachte die Infrastrukturabteilung nicht als zielführend. Die Pflege der Stadtbäume funktioniere gut. Zudem würden das Erarbeiten von Pflichtenheften für Patinnen und Paten sowie die Kontrolle viel Zeit beanspruchen.

