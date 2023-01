Dietikon Phänomena 2024: Zum grössten Erlebniscampus der Schweiz werden neue Details bekannt Die Phänomena soll auf rund 20'000 Quadratmetern eine Erlebniswelt für Jung und Alt bieten. Das zurzeit aufliegende Baugesuch für ein Teilprojekt enthält weitere Details zur Gestaltung des geplanten Areals in Dietikon. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Eine Visualisierung der geplanten Holzbauten für die Phänomena im Niderfeld Dietikon. zvg / Yves Weinand Architectes

Wer mit der Limmattalbahn von Dietikon nach Spreitenbach fährt, passiert im Dietiker Gebiet Niderfeld die einzige noch nicht ausgebaut und bediente Haltestelle auf der Strecke. Dort, wo zurzeit bis auf ein paar Bauprofile gähnende Leere herrscht, soll im April 2024 die Erlebnisausstellung Phänomena ihre Tore öffnen und innerhalb eines halben Jahres rund eine Million Besucherinnen und Besucher nach Dietikon locken.

Auf 20'000 Quadratmetern wollen die Veranstalter eine Erlebniswelt mit Holzbauten, einem Restaurant und einem grossen Teich erschaffen. Um diesen Campus auf der grünen Wiese zu realisieren, sind diverse Baubewilligungen notwendig. Noch bis zum 2. Februar liegt ein Baugesuch für ein Teilprojekt der Phänomena im Dietiker Stadthaus auf. Dieses beinhaltet ein zweistöckiges Bürogebäude, Sanitäranlagen, einen Holzmodulbau sowie ein Zelt als Lager. Darüber hinaus wird für die Phänomena auch eine eigene Bushaltestelle mit Buswendeschlaufe geplant. Diese ist ganz in der Nähe der Mutschellenstrasse vorgesehen, wo heute eine Strasse abrupt aufhört.

Die neue Bushaltestelle soll da hinkommen, wo heute eine Strasse abrupt endet. Soraya Sägesser

Bürogebäude aus Containern

Ein Blick ins Baugesuch zeigt, wie die Organisatoren das Areal planen. So sollen am Eingang ein Holzbau für den Verkauf von Werbeprodukten sowie ein Bistro entstehen. Gegenüber davon sind das Bürogebäude aus Containern und die Sanitäranlagen vorgesehen. Die Sanitäranlagen sollen ebenfalls in Containern installiert werden. Darin sind neben WCs und Duschen auch Garderoben und Schliessfächer für die Mitarbeitenden geplant. Im Vollbetrieb rechnet die Phänomena mit 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Zusätzlich wollen die Verantwortlichen mit dem zurzeit aufliegenden Teilprojekt den Installationsplatz für das Hauptgebäude vorbereiten, die Bushaltestelle erschliessen, das Areal mit der Limmattalbahn-Haltestelle Niderfeld verbinden sowie die Grundinfrastruktur – also Wasser, Abwasser und Strom – sicherstellen.

Das Niderfeld mit den beiden geplanten Grossveranstaltungen. Grafik: Martin Ludwig

Die Phänomena soll insgesamt 47 Millionen Franken kosten. Laut Gesamtleiter Urs J. Müller entfallen voraussichtlich 1,6 Millionen Franken davon auf das aktuelle Teilprojekt.

Dietikon als perfekter Austragungsort

Das Areal der Phänomena schliesst direkt nördlich an die Limmattalbahn-Gleise an, der Eingang ist bei der künftigen Haltestelle Niderfeld geplant. Diese soll laut Müller zum nächsten Fahrplanwechsel in Betrieb gehen, um dann 2024 die vielen Besucherinnen und Besucher direkt zur Ausstellung zu bringen. «Dietikon und das Limmattal sind verkehrstechnisch und vom Platz her optimal für Phänomena geeignet», sagt Müller.

Bereits im Juli 2022 präsentierten die Veranstalter das Siegerprojekt für den Erlebniscampus. Geplant sind etwa ein Restaurant auf einem Teich, ein kunstvoller Holzturm mit Spielbereich, ein Biodiversitätslabor sowie das mehrstöckige Hauptgebäude, über das ein grosses Zeltdach gespannt werden soll. Das Baugesuch für den Teich wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt öffentlich aufgelegt, noch warten die Veranstalter aber auf die Bewilligung.

Die Limmattalbahn trennt das Areal der Phänomena und jenes von Karl's kühne Gassenschau. Soraya Sägesser

Das Bauprojekt für die gesamte Ausstellung mitsamt allen grossen Gebäuden wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Laut Bauplan sollen zudem zwei Gebäude am Maienweg abgerissen werden. Aktuell sind dort mehrere Autohändler und -garagen zu Hause. Die Bauarbeiten für die Phänomena sollen im April dieses Jahres beginnen, also genau ein Jahr vor der Eröffnung. Geplant ist laut Müller, dass die Bauarbeiten im Januar 2024 enden.

Läuft alles nach Plan, wird die Erlebniswelt zwischen Natur, Mensch und Wissenschaft das Dietiker Niderfeld vom 12. April bis zum 13. Oktober 2024 beleben. Die Phänomena ist aber nicht die einzige Grossveranstaltung, die nächstes Jahr ins Niderfeld kommen wird. Denn auf der anderen Seite der Limmattalbahn-Gleise will die bekannte Theatergruppe Karl’s kühne Gassenschau 2024 und 2025 ihr neues Stück präsentieren.

