KK Fashion in Dietikon verkauft Kleider, die glitzern und funkeln

Dietikon Glitzer für die Festtage: Mit seinen Kleidern macht er Bräute und kleine Partygäste glücklich Kerem Kabalar verkauft seit elf Jahren in seinem Geschäft KK Fashion in Dietikon Abendroben, festliche Kleidung für Kinder und alles, was funkelt. Heiss begehrt ist der Laden bei Menschen diverser Nationen – ausser bei den Schweizern. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 29.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er glitzert manchmal bis auf die Unterwäsche: In Kerem Kabalars Modegeschäft in Dietikon finden Limmattalerinnen extravagante Abendroben und Brautkleider. Severin Bigler

Es glitzert und leuchtet in jeder Ecke: Bis zur Decke hoch ist der Raum mit Kleidern, Lackschuhen, Haarreifen, Armbändern, Ohrringen, Taschen und Krönchen gefüllt. «Meine Kundinnen wollen glänzen. Sie suchen nichts Schlichtes», sagt Kerem Kabalar und ergänzt lachend: «Ich glitzere regelmässig bis auf die Unterhose.» Der 36-Jährige aus Zürich stattet die Limmattaler Bevölkerung seit elf Jahren in seinem Laden KK Fashion in Dietikon mit funkelnder Festmode aus.

Einmal Prinzessin sein: Krönchen und Tiaras finden sich bei KK Fashion zuhauf. Severin Bigler

Vor den Festtagen und Silvester ist das Geschäft an der Zentralstrasse 6 in der Dietiker Stadtmitte gut besucht. «Normalerweise flacht der Ansturm um diese Zeit ab. Am meisten zu tun gibt es zwischen März und August während der Hochzeitssaison», erzählt Kabalar. Doch 2022 sei ein Jahr der Superlative gewesen.

Kleiderständer brachen unter der Last zusammen

«Ich habe in den elf Jahren zuvor noch nie erlebt, dass der Kleiderständer neben der Umkleide zusammenbricht. Zwischen den Gängen wurden Sachen anprobiert, Mütter fuhren sich mit Kinderwagen gegenseitig in die Schienbeine. Es war ein Saustall», sagt Kabalar und zeigt Handyfotos und Videos, auf denen er die aussergewöhnlichen Szenen festgehalten hat.

Anzüge für Knaben: Kerem Kalabar verkaufte früher auch solche für Männer, doch weil diese weniger gefragt waren, konzentrierte er sich auf Frauenkleider und führte mehr und mehr Kinderkleider ein. Severin Bigler

Die Kundschaft habe ihn nach den Coronaeinschränkungen regelrecht überrollt. «Gefeiert wurde immer, auch im Kleinen. Doch jetzt können die Leute wieder verreisen und in ihren Heimatländern Feste begehen», sagt Kabalar. Die meisten seiner Kundinnen und Kunden haben nämlich ausländische Wurzeln.

Den Schweizern ist es zu viel Bling-Bling

«Schweizer spricht die Mode in meinem Geschäft weniger an. Manchmal kommen welche rein und fragen ungläubig, ob denn überhaupt jemand solche Kleider anzieht, schliesslich sei ja nur einmal im Jahr Fasnacht.» Kabalar muss schmunzeln und sagt: «Ich wäre wohl nicht schon seit elf Jahren da, wenn es nicht gut laufen würde. Den Schweizern ist das ganze Bling-Bling halt einfach zu viel.»

Je auffälliger, desto besser: die ausländische Limmattaler Bevölkerung geht in Kerem Kabalars Laden ein und aus. Severin Bigler

Umso mehr schätzen Menschen anderer Herkunft Kabalars Sortiment. Äthiopier, Somalier, Tamilen, Pakistaner, Albaner, Kosovaren, Türken, Italiener, Rumänen, Spanier sowie Kurden und Personen aus verschiedenen anderen Ländern Afrikas decken sich für ihre Feste besonders gerne bei KK Fashion ein. «Ich lerne so viel über andere Kulturen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Tamilen sehr viel Wert auf Kindergeburtstage legen. Die werden so gross gefeiert wie bei uns Hochzeiten», sagt Kabalar, dessen Eltern aus der Türkei stammen.

Gibt es nicht überall: Der Sünnet-Anzug ist ein Beschneidungskostüm für Buben samt orientalischer Kopfbedeckung und Zepter. Severin Bigler

Spezielles Outfit für beschnittene Buben

Neben Trauungen und Geburtstagen putzen sich die Leute auch gerne für Kommunionen und Beschneidungsfeiern heraus. Für Letztere hat der Geschäftsinhaber ein ganz besonderes Outfit auf Lager. Das sogenannte Sünnet-Kostüm ist für den Jungen, der beschnitten wird, gedacht und besteht aus einem weissen Umhang mit Federn, weissen Hosen, Hemd und Weste sowie einem orientalisch anmutenden weissen Hut und einem Zepter. An Extravaganz nicht zu toppen seien die Albanerinnen, sagt Kabalar.

«Jede will die andere übertrumpfen, es kann nicht pompös genug sein. Da nimmt man auch keine Rücksicht auf die Braut. Es ist ein richtiger Konkurrenzkampf.»

Für manche ist Kabalars Laden die letzte Rettung. Regelmässig besuchen ihn Bräute, die kurz vor der Hochzeit noch ein Kleid brauchen oder ändern lassen müssen. «Einmal kam eine Braut am Mittag zu mir und suchte für ihre Hochzeit am Nachmittag noch ein Kleid.» Auch Ramla Ibrahim aus Geroldswil benötigt an diesem Mittag noch Accessoires für ihre Hochzeit, die am kommenden Tag stattfindet.

Auch Frauen mit Figurproblemen und Übergewicht sollen bei Kerem Kabalar fündig werden. Er berät sie gerne und ist äusserst ehrlich. Severin Bigler

«Ich bin extrem nervös und muss noch so viel erledigen», sagt die 24-Jährige, während sie verschiedene Hochzeitskronen begutachtet. Vier Kleider wird die Somalierin tragen, für das weisse sucht sie noch den passenden Haarschmuck. Aus 250 seien plötzlich 450 Gäste geworden, verrät sie Kabalar leicht verzweifelt. «Welche Frisur passt am besten zu dieser Krone?», fragt sie den Ladenbesitzer.

Er sagt Kundinnen, wenn ihnen etwas nicht steht

Die Beratung ist eine Stärke von Kabalar. «Viele Frauen sagen mir, dass sie sich wünschen würden, dass ihr Mann sie so unterstützt. Sie schätzen meine Ehrlichkeit. Ich würde ihnen niemals ein Kleid verkaufen, das ihnen nicht steht.» Mit seinen Kundinnen fiebert er auf die Ereignisse und grossen Tage hin. Selbst an so rauschenden und pompösen Festen teilzunehmen, ist jedoch nicht sein Ding. «Ich mag es lieber ruhig und gemütlich. Zudem bin ich kein guter Tänzer», sagt Kabalar und lacht.

Kerem Kabalar arbeitete früher in der Sterne-Gastronomie und -Hotellerie. Der 36-Jährige liebt den Kontakt mit Menschen. Severin Bigler

Der Kontakt mit Menschen ist für den ausgebildeten Hotelfachmann, der vor seiner Selbstständigkeit in der Sterne-Gastronomie und -Hotellerie wie etwa dem «Uto Kulm» gearbeitet hat, das Schönste an seiner Tätigkeit.

«Wenn jemand den Laden betritt, frage ich mich bereits, was für ein Abenteuer diese Person vor sich hat.»

Manchmal gehen ihm die Begegnungen richtig ans Herz. «Ich habe auch schon mal eine Träne verdrückt, weil mir eine Frau so leidgetan hat, da sie in kein Kleid passte», erzählt Kabalar.

Kinderschuhe in Hülle und Fülle. Severin Bigler

2011 eröffnete er den Laden mit einem Geschäftspartner, der sich 2020 zurückgezogen hat. «Wir waren Arbeitskollegen. Als wir gemeinsam in den Ferien waren, kam er auf diese Idee. Ich war eigentlich zufrieden mit meinem alten Job», sagt Kabalar und lacht. Das Angebot hat er immer wieder an die Wünsche seiner Kundschaft angepasst. «Anfangs habe ich auch auf Anzüge für Männer gesetzt. Ich habe aber schnell gemerkt, dass Frauen die Hauptzielgruppe sind.» Nach und nach erweiterte er zudem das Kindersortiment, das immer gefragter wurde.

Kein Kleid ist teurer als 300 Franken

Die Beliebtheit des Ladens hat wohl auch mit den unschlagbaren Preisen zu tun. «Lange Abendkleider kosten bei mir nie mehr als 300 Franken. Und Änderungen führen meine Schneider für 20 bis 50 Franken aus. Sie sollen schliesslich nicht mehr kosten als das Kleid selbst.» Vor allem für Bräute mache das Sinn, die verschiedene Kleider an ihrem Fest tragen. «Wenn sie das Kleid nur zwei bis drei Stunden lang anhaben, sollte es nicht zu teuer sein», findet Kabalar.

Und noch mehr Glitzer: Haarreifen finden sich ebenso zahlreiche in den Gestellen. Severin Bigler

Viele Kundinnen würden auch mit ihren im Internet bestellten Waren vorbeikommen, um diese auszubessern. «Sie sehen in echt halt nie so aus wie auf den Bildern.» Kabalar legt trotz preiswerter Mode Wert auf Qualität und bezieht seine Artikel aus der Türkei. «Die Nähte müssen schön sein und der Stoff angenehm. Ich mag das Plastikzeug aus China nicht.»

In der Umkleidekabine probiert derweil die fünfjährige Noela mit ihrer Tante Majlinda Gashi aus Dietikon ein mintgrünes Kleid an. «Wir fahren über Neujahr in den Kosovo und feiern das Beschneidungsfest ihres Cousins. Da will sie schön aussehen», erklärt Gashi. «Vor jeder Reise dorthin kommen wir hier vorbei und decken uns mit Kleidern ein. Im Kosovo gehört es sich, sich an Festen chic anzuziehen.»

Noela hat ihr Kleid für das Beschneidungsfest ihres Cousins gefunden und präsentiert es stolz. Severin Bigler

Der Vorhang geht auf und Noela präsentiert sich mit einem strahlenden Lächeln. «Für mich ist es das Schönste, wenn ich den Kindern mit den Kleidern eine Freude bereiten kann», sagt Kabalar. Sein Ziel ist es deshalb, einen weiteren Laden zu eröffnen, der sich nur auf Festmode für Kinder konzentriert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen