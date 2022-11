Dietikon Gleis21-Oskar: Der Kurzfilmevent mit Publikumspreis wird auf zwei Tage erweitert Mehr Tage, mehr Filme, mehr Vielfalt: Die zweite Ausgabe des Kurzfilmevents im Gleis 21 will die Premiere von 2021 in fast jeder Hinsicht übertreffen. Dafür wurde das Organisationskomitee erweitert. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Wie aus einem Bilderbuch: Der Lette Gints Zilbalodis hat seinen Film «Away» beeindruckenderweise ganz alleine produziert. zvg

Vor einem Jahr verlieh das Publikum dem Zürcher Trickfilmmacher Basil Vogt den ersten Gleis21-Oskar. Am kommenden Wochenende lädt der Verein Trickfilm Dietikon im Gleis 21 am Bahnhof zum zweiten Kurzfilmevent mit diesem Publikumspreis ein. Nach der erfolgreichen Premiere vor einem Jahr wurde der Anlass dieses Jahr auf zwei Tage ausgeweitet und startet bereits am Freitag mit dem kunstvoll animierten Langspielfilm «Away». Am Tag darauf buhlen dann 14 Kurzfilme um die Gunst des Publikums, das direkt vor Ort nach der Vorführung abstimmen wird.