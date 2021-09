Wechsel im Vorstand beim IHV Dietikon

Dietikon «So eigentümerfeindlich wie Zürich»: IHV-Präsident Josef Wiederkehr kritisierte die kommunale Raumplanung An der Generalversammlung des Industrie- und Handelsvereins Dietikon wurde Andreas Epting neu in den Vorstand gewählt. Während Präsident Josef Wiederkehr die Zusammenarbeit mit der Stadt bei Verkehrsthemen lobte, übte er am kommunalen Richtplan Kritik. Florian Schmitz 15.09.2021, 16.40 Uhr

IHV-Präsident Josef Wiederkehr führte durch die Versammlung. Im vergangenen Jahr seien einmal mehr die Themen Verkehr und Raumplanung besonders präsent gewesen, sagte er. Florian Schmitz

Die Coronapandemie hat die Aktivitäten des Industrie- und Handelsvereins Dietikon (IHV) im vergangenen Jahr stark geprägt. So konnten viele Anlässe wie der traditionelle Weihnachtsapéro und Firmenbesuche nicht durchgeführt werden. Trotzdem herrschte beim IHV keinesfalls Stillstand: «Alles in allem war es ein intensives Jahr», sagte Präsident Josef Wiederkehr am Dienstagnachmittag an der coronabedingt verschobenen Generalversammlung, die ursprünglich im Juni hätte stattfinden sollen.