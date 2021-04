Dietikon Bald mehr bezahlbare Wohnungen? Die Stadt will einen Gegenvorschlag zur Initiative ausarbeiten Der Stadtrat beurteilt die Forderungen der Initiative «Bezahlbares Wohnen in Dietikon» als unrealistisch. Bis im Februar 2022 erarbeitet er einen Gegenvorschlag. Virginia Kamm 21.04.2021, 18.24 Uhr

Das Initiativkomitee besteht aus den sechs Jungpolitikern Matteo Patrizio Casanova, Philipp Sanchez (SP), Aurora Melo Moura (SP), Katharina Kiwic (SP), Johannes Küng (SP) und Silvan Fischbacher (SP). zvg

Der Dietiker Stadtrat will einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Bezahlbares Wohnen in Dietikon» ausarbeiten, wie er am Dienstagabend in einer Mitteilung schrieb. Im Oktober 2020 war die Initiative mit 535 Unterschriften zustande gekommen. Dahinter stecken sechs junge Dietikerinnen und Dietiker. Sie wollen, dass bis 2050 ein Viertel aller Mietwohnungen in Dietikon gemeinnützig sind und somit für diese nur kostendeckende Mieten verlangt werden. Davon ausgenommen sind Wohnungen und Einfamilienhäuser im selbst genutzten Eigentum.

Die Forderungen der Initiative sind für den Stadtrat nicht realistisch: Gemäss einer Schätzung liege der Anteil gemeinnütziger Wohnungen zurzeit bei rund acht Prozent, heisst es im entsprechenden Stadtratsbericht. In der Stadt Zürich liege die Zielvorgabe seit 2011, nachdem eine entsprechende städtische Initiative angenommen wurde, bei 33 Prozent. Die Stadt sei aber damals schon mit einem Anteil von 25 Prozent gestartet. Bei einer hohen Bautätigkeit, wie sie in Dietikon zu erwarten ist, sei es schwierig, nur schon den Status quo zu halten. Der Stadtrat anerkennt aber die Wichtigkeit des Themas und möchte sich daher «vertieft damit auseinandersetzen». Sein Gegenvorschlag muss bis zum 1. Februar 2022 dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Initiative würde laut Stadtrat 40 bis 50 Millionen pro Jahr kosten

«Der Stadtrat hat Sympathie für das Thema, ist aber der Meinung, dass Dietikon zu viel alten und daher billigen Wohnraum hat», sagt Hochbauvorsteher Anton Kiwic (SP) auf Anfrage. In der Stadt gebe es bereits diverse Genossenschaftswohnungen. Aus der Befürchtung, dass die Initiative beim Volk Chancen haben könnte, wolle der Stadtrat mit einem Gegenvorschlag auf die Dietiker Bevölkerung zugehen. «Bei einer Annahme der Initiative würde das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum nach der Schule zur zweitgrössten Abteilung der Stadt werden», sagt Kiwic. «40 bis 50 Millionen Franken müssten pro Jahr darin investiert werden.»

Der Stadtrat wolle in seinem Gegenvorschlag nicht einfach einen neuen Prozentsatz nennen, sondern durch eine sinnvolle Wohnungspolitik einen höheren Prozentsatz erreichen, sagt Kiwic. Zudem soll der bezahlbare Wohnraum von Anfang an zu denjenigen gelangen, die ihn wirklich brauchen. Dazu sagt er:

«Das Ziel des Stadtrats ist, dass die Initiative zurückgezogen wird, weil die wichtigsten Eckpunkte abgedeckt sind.»

Sollte es zu einer Annahme der Initiative kommen, wäre das eine «dramatische Belastung», sagt Kiwic.

Initianten befürchten, dass Wenigverdienende verdrängt werden

Die sechs Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker, die hinter der Initiative stehen, setzen sich für eine nachhaltige und soziale Entwicklung Dietikons und des Limmattals ein. Die Initiative ist ihr erstes grosses Projekt. Sie sind der Ansicht, dass Dietikon auch wegen Grossprojekten wie der Limmattalbahn, den Überbauungen im Limmatfeld und dem erst noch entstehenden Neubauquartier Niderfeld rasant wachse und dies die Mieten in der ganzen Stadt in die Höhe treiben werde. So würden Menschen aus ihren langjährigen Quartieren verdrängt werden.

«Wir finden es gut, dass der Stadtrat einen Gegenvorschlag ausarbeiten will», sagt Aurora Melo Moura (SP) vom Initiativkomitee. «Das zeigt, dass die Stadt Interesse am Anliegen hat.» Die Initiantinnen und Initianten seien bei der Reaktion des Stadtrats auf alles gefasst gewesen – von einem Gegenvorschlag bis zur kompletten Ablehnung. Sie halten zwar nach wie vor an den eigenen Forderungen fest und wollen die Initiative nicht zurückziehen. Zu Gesprächen mit der Stadt wären sie aber bereit, um eine gute Lösung zu finden.

«Die Initiative ist extrem wichtig für Dietikon, jetzt, wo so viel gebaut wird», sagt die 26-jährige Melo Moura. Das Beispiel der Stadt Zürich zeige, dass eine solche Zielvorgabe helfe, den Anteil gemeinnütziger Wohnungen zu erhöhen. Das Initiativkomitee wünscht sich nun, dass Initiative und Gegenvorschlag vors Volk kommen. Melo Moura fügt an: «Die Bevölkerung kennt die Situation in Dietikon und kann sich gut eine Meinung bilden.»