Dietikon Wegen Beschwerden von Marktbesuchern hat die Stadt politische Werbung auf saisonalen Märkten verboten Die Stadt Dietikon hat ihre Marktordnung für die saisonalen Märkte um ein Verbot für politische Werbung und das Sammeln von Unterschriften ergänzt. In seiner Begründung präzisiert der Stadtrat nun, dass politische Parteien aber weiterhin Werbematerial an eigenen Ständen auflegen dürfen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 22.04.2022, 14.46 Uhr

Der Herbstmarkt 2021 stand unter dem Zeichen des 222-Jahr-Jubiläums der Zweiten Schlacht bei Zürich. Carmen Frei

Wenn am 7. Mai in Dietikon der Frühlingsmarkt nach zweimaligem Corona-Ausfall wieder auf den Kirchplatz zurückkehrt, dürfen politische Parteien auf dem Marktgelände keine Werbung verteilen und keine Unterschriften sammeln. Solche Aktivitäten seien in der Vergangenheit für zahlreiche Marktbesuchende störend gewesen, schreibt der Stadtrat in seiner am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage.

«An den saisonalen Märkten soll jeweils das Markt-Motto im Vordergrund stehen.»

Für politische Parteien und Interessengruppen würden sich zudem über das ganze Jahr verteilt genügend andere Möglichkeiten anbieten für politische Werbung und das Sammeln und Unterschriften. Deshalb sind die Einschränkungen aus Sicht des Stadtrats vertretbar.

Das Thema aufgebracht hatte Grünen-Gemeinderat Beat Hess. Seine Partei betreibt seit rund 20 Jahren gemeinsam mit dem Natur- und Vogelschutzverein am Frühlingsmarkt einen Stand. Dieser sei auch für die politische Arbeit der Grünen immer wertvoll gewesen. Nachdem er in der Marktordnung für den nun stattfindenden Frühlingsmarkt gelesen hatte, dass dies nun nicht mehr möglich sein soll, bat der den Stadtrat um Aufklärung. Denn diese Änderung stelle langjährige Gewohnheiten in Frage.

Werbeverbot ist laut Stadt kein Politikverbot

In seiner Antwort schreibt der Stadtrat nun, dass das Verbot für politische Werbung und das Unterschriftensammeln bereits 2019 in der Marktordnung ergänzt worden sei. Wegen der Coronapandemie hat seither aber kein Frühlingsmarkt mehr stattgefunden. Das Werbeverbot sei aber keinesfalls als Ausschluss der Politik vom Marktgeschehen zu verstehen: «Selbstverständlich sind politische Parteien und Interessengruppen auch an den saisonalen Märkten als Standbetreiber willkommen», schreibt der Stadtrat. Dabei soll auch passive Werbung, die sich auf den Stand beschränkt, möglich sein – etwa das Auflegen von Werbematerial.

Das Werbeverbot betreffe nur die aktive Verteilung von Werbematerial auf dem Marktgelände, heisst es dazu in der Antwort. Um diesen Unterschied klarzustellen, will der Stadtrat die geltende Marktordnung präzisieren. «Wir Grünen können unseren Marktstand wie gewohnt weiterbetreiben, da wir vor allem passive Werbung machen», sagt Gemeinderat Hess auf Anfrage. Es freue ihn, dass dies weiterhin möglich sei und die Marktordnung entsprechend angepasst wird.

Parteien suchen mit begrenzten Ressourcen das grösstmögliche Publikum

Die Begründung für das politische Werbeverbot erscheine ihm aber nicht ganz logisch, ergänzt Hess. Auch die Politik funktioniere doch wie ein Markt und wenn einen ein Marktstand nicht interessiere, könne man ihm gut ausweichen. Wer sich an einem Markt durch Werbung – egal ob politische oder andere – gestört fühle, müsse Märkte wohl generell eher meiden.

Beat Hess sitzt für die Grünen im Dietiker Parlament. zvg

Mit dem Argument, dass es übers Jahr gesehen genug andere Möglichkeiten für politische Werbung gebe, verkenne der Stadtrat zudem, dass Parteien begrenzte Ressourcen haben, sagt Hess. Folglich würden sie diese dort einsetzen, wo sie ein möglichst grosses Publikum erreichen. Deshalb erscheine ihm die Beschneidung der politischen Aktivitäten an den saisonalen Märkten fragwürdig. Hess fragt den Stadtrat: «Soll’s am Frühlingsmarkt nur heile Welt und Spass geben, oder haben auch ernstere Themen Platz?»

