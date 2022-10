Gestaltungsplan Lägernstrasse: Grüne sagen Ja, die SP Nein

Dietikon Gestaltungsplan Lägernstrasse: Die Grünen empfehlen ein Ja, die SP ist dagegen An der Lägernstrasse in Dietikon sollen bestehende Wohnbauten durch acht neue ersetzt werden. Vor der Abstimmung sind sich die Grünen und die SP beim Neubauprojekt nicht einig. Florian Schmitz 31.10.2022, 17.23 Uhr

Swiss Life plant eine Neubausiedlung an der Lägernstrasse. Diese schliesst direkt bei der Limmattalbahnhaltestelle Oetwilerstrasse an die Badenerstrasse an. Florian Schmitz

Am 27. November stimmt das Dietiker Volk über den Gestaltungsplan für ein Neubauprojekt an der Lägernstrasse ab. Dort will die Swiss Life bestehende Wohnbauten von 1954 durch acht neue mit total 175 Wohnungen ersetzen. «Der Gestaltungsplan Lägernstrasse ist wohl der beste Gestaltungsplan in der Geschichte Dietikons», schreiben nun die Dietiker Grünen in einer Mitteilung. Folglich empfiehlt die Ortspartei der Stimmbevölkerung, an der Urne Ja zu stimmen. Dies habe eine knappe Mehrheit vom Vorstand und der Fraktion der Grünen entschieden, heisst es weiter.

Das Projekt schaffe qualitativ hochwertigen und im Vergleich günstigen Wohnraum. Zudem werde der Bestand an alten Bäumen berücksichtigt und die Bauherrin Swiss Life sei auf die Wünsche der Stadt und der Nachbarn eingegangen – auch bezüglich der Qualität und dem Preissegment der Wohnungen.

Diverse Leistungen für die Allgemeinheit

«Im Gestaltungsplan Lägernstrasse gibt es erstmals in Dietikon auch eine Mehrwertabschöpfung zu Gunsten der Gemeinde», schreiben die Grünen. Im Gegenzug erlaubt der Plan der Swiss Life, dichter zu bauen als normalerweise erlaubt. Die Grünen erwähnen, dass das Projekt diverse Leistungen für die Allgemeinheit enthält wie etwa eine Fuss- und Veloverbindung zwischen der Gassacker- und der Römerstrasse, einen öffentlichen Quartierplatz inklusive Beteiligung am Unterhalt, einen Veloständer bei der nahen Haltestelle Oetwilerstrasse und die Einhaltung des Minergie-P-Eco-Standards

Auch die Minderheitenmeinung kommt in der Mitteilung der Grünen zu Wort. Die Gegner des Gestaltungsplans innerhalb der Partei begrüssen ebenfalls die genannten Fortschritte gegenüber früheren Gestaltungsplänen. Aber diese gehen ihnen zu wenig weit. So werde das Solarenergie-Potenzial auf den geplanten Gebäuden zu wenig ausgeschöpft und die Grünräume würden zu stark durch unterirdische Bauten beeinträchtigt. Zudem ist die Minderheit der Meinung, dass ein Teil der Wohnungen in der Kostenmiete angeboten werden müsse.

«Steigende Mietkosten auf jeder Schiene bekämpfen»

Im Gegensatz zu den Grünen hat die SP Dietikon an ihrer Mitgliederversammlung die Nein-Parole gefasst, wie die Ortspartei mitteilt. Die SP spricht von einem «in vielen Punkten überzeugenden Gestaltungsplan» und lobt die öffentlichen Grünflächen und den geplanten Weg für Langsamverkehr.

Aber: «Es muss jetzt ein Zeichen gesetzt werden, dass die Erneuerung und die Verdichtung in Dietikon nur sozial passieren kann», heisst es weiter. Schon beim Gestaltungsplan Sonnenhof habe die Partei kritisiert, dass keine bezahlbaren Wohnungen geplant waren, aber sich damals nicht quergestellt, um das Projekt nicht zu verzögern.

«Die Bewohnenden von Dietikon sollen nicht durch Ersatzneubauten, die sie sich nicht leisten können, vertrieben werden.»

Dem Stadtrat müsse nun klar sein, dass bei jedem Neubauprojekt mit Mehrausnutzung kostengünstige Mietwohnungen inkludiert werden müssen. «Das Problem der stets steigenden Mietkosten muss auf jeder möglichen Schiene bekämpft werden», schreibt die SP, die sich auch für eine kommunale Initiative für mehr bezahlbaren Wohnraum stark macht.

Zur Abstimmung über den Gestaltungsplan Lägernstrasse kommt es, weil ein Komitee um die Gemeinderäte Ernst Joss (AL) und Max Bodenmann (Gamfa) sowie Wachstumsgegner Bernhard Schmidt (parteilos) das Referendum gegen die Bewilligung des Gestaltungsplans, ergriffen hatte. SVP, FDP, Mitte, EVP und GLP setzen sich in einem Ja-­Komitee für ein Ja zum Gestaltungsplan ein.