Dietikon Gestaltungsplan begraben: Jetzt will die Stadt über die Bau- und Zonenordnung für Rechtssicherheit in der Silbern sorgen Mit einer Teilrevision der Bau- und Zonenordnung soll das Planungsdebakel um den seit 2012 blockierten Gestaltungsplan für das Gebiet Silbern-Lerzen-Stierenmatt endlich gelöst werden. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 27.01.2023, 20.20 Uhr

Das Gebiet Silbern-Lerzen-Stierenmatt liegt im Norden Dietikons zwischen dem Rangierbahnhof und dem Naturschutzgebiet an der Limmat. Severin Bigler

Seit über zehn Jahren ist der 2012 von der Dietiker Stimmbevölkerung angenommene Gestaltungsplan für das Gebiet Silbern-Lerzen-Stierenmatt von einem Rekurs blockiert, weil der Schutzstatus der nahen Limmataltläufe rechtlich bis vor Kurzem nicht abschliessend geklärt war. Am Freitag informierte die Stadt Dietikon, dass der Gestaltungsplan endgültig aufgegeben wird. Dieser widerspreche mittlerweile in mehreren Punkten dem aktuell geltenden Recht, heisst es in der Mitteilung. Deshalb könne er von der Baudirektion des Kantons Zürich nicht mehr genehmigt werden.

Stattdessen will die Stadt in der Industriezone im Norden Dietikons mit einer Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) endlich für die langersehnte Planungs- und Rechtssicherheit sorgen. «Die wesentlichen Eckwerte aus dem öffentlichen Gestaltungsplan sollen in die Bauordnung integriert werden», heisst es weiter. Mit der BZO-Teilrevision, die das gleiche Gebiet wie der Gestaltungsplan umfasst, sollen einerseits die nötigen Vorschriften möglichst sinngemäss in die BZO überführt werden und andererseits die nicht genehmigungsfähigen Inhalte des Gestaltungsplans der aktuellen Rechtslage angepasst werden. «Änderungen werden nur dort vorgenommen, wo sie durch die übergeordneten Vorgaben notwendig sind», schreibt die Stadt.

Mischnutzung als Übergang zum Limmatfeld geplant

Der Teilrevisionsentwurf sieht vor, die Industriezone im Gestaltungsplangebiet differenziert zu unterteilen, um die möglichen Nutzungen etwas zu lenken. Südlich der Reppisch ist zudem eine Umzonung in eine Mischnutzung geplant, um eine Transformation und Aufwertung hin zum Wohn- und Geschäftsquartier Limmatfeld zuzulassen. Das Gebiet zwischen Kanalstrasse und Heimstrasse am Antoniloch soll zur Zone für öffentliche Bauten werden. Hier ist mittelfristig ein neues Schulhaus geplant, das den bis 2031 befristeten Schulpavillon Stierenmatt ersetzen soll.

Der 2021 bezogene Schulpavillon Stierenmatt ist auf zehn Jahre befristet. Florian Schmitz

Die nötigen Arbeiten seien schon erfolgt und die BZO-Teilrevision sei bereit für die öffentliche Mitwirkung, heisst es in der Mitteilung. Ebenfalls noch dieses Jahr soll die laufende Gesamtrevision der städtischen Bau- und Zonenordnung öffentlich aufgelegt werden. Beide Prozesse seien bewusst getrennt worden, damit die Regelung für das Gebiet bereit sei und kein planungsrechtliches Vakuum entstehe, wenn der Gestaltungsplan aufgehoben wird, erklärt Marlen Patt, Projektleiterin beim Dietiker Stadtplanungsamt. Denn die stadtweite Planung, die eine komplett neue Grundordnung auf Basis der angestrebten städtischen Gesamtentwicklung und des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes bildet, werde viel mehr Zeit für die öffentliche Mitwirkung und politische Beratung benötigen.

Wegen den nahen Limmataltläufen steht der Naturschutz im Gebiet Silbern-Lerzen-Stierenmatt rechtlich an oberster Stelle. Zwar trat die von der Baudirektion im vergangenen Dezember amtlich publizierte revidierte Verordnung zum Schutz der Limmataltläufe bereits in Kraft, weil Rekurse keine aufschiebende Wirkung haben. Aber neben dem Rekurs von BirdLife Schweiz wurden bis zum Ende der Frist noch zwei weitere eingereicht, wie das Baurekursgericht bestätigt. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.

Baubewilligungsverfahren sollen vereinfacht werden

Mit der BZO-Teilrevision sollen auch Bewilligungsverfahren vereinfacht werden. Obwohl der Gestaltungsplan nie rechtskräftig war, musste er seit 2012 bei der Umsetzung von einzelnen Bauvorhaben wegen der sogenannten negativen Vorwirkung berücksichtigt werden. Mit dieser wird verhindert, dass die Zeit von der Bekanntgabe bis zum Inkrafttreten neuer Bestimmungen genutzt werden kann, um Projekte, welche der Planungsabsicht widersprechen, noch nach alten Regeln umzusetzen. «Bisher mussten die städtische Baubewilligungsbehörde immer zweigleisig fahren», sagt Patt mit Verweis auf den Gestaltungsplan und die städtische Bau- und Zonenordnung. So habe jeweils die strengere Regelung angewendet werden müssen.

Um zwischenzeitlich eine unkontrollierte Entwicklung zu vermeiden, entfalte die BZO-Teilrevision mit der öffentlichen Auflage nun auch die nötige Vorwirkung bezüglich Nutzungs- und Verkehrsbeschränkungen, heisst es in der Mitteilung. Denn wegen dem Mitwirkungsprozess, der kantonalen Vorprüfung und dem politischen Entscheidungsprozess werde es noch eine Weile dauern, bis die angepasste Bauordnung in Kraft trete.

Was die Wirtschaft und der Naturschutz von den städtischen Plänen halten

«Wir müssen jetzt nach vorne schauen und das Beste daraus machen», sagt Urs Jenny, Präsident der IG Silbern, welche die Interessen der lokalen Wirtschaft und Grundeigentümer vertritt. Immerhin habe die Stadt mit der geplanten Teilrevision der Bau- und Zonenordnung für das Gebiet Silbern-Lerzen-Stierenmatt von den möglichen Lösungen die mit Abstand beste gewählt. Alles andere hätte die schon viel zu lange herrschende und absolut unzumutbare Rechtsunsicherheit erneut stark verlängert, sagt er. «Jetzt ist ein sehr sehr sehr schnelles Vorgehen nötig», fordert Jenny. Er sei überzeugt, dass die Stadt dies gut umsetzen werde, aber der Kanton, der in der Vergangenheit viel zu viel Zeit verplempert habe, stehe nun in der Pflicht.

Urs Jenny, Präsident der IG Silbern. Severin Bigler

Die Nachricht, dass der Gestaltungsplan von 2012 nun ganz begraben wird, sei zunächst ein Schock gewesen, so Jenny. Er sei selbst intensiv in die Ausarbeitung involviert gewesen. «Da arbeitet man so viele Jahre am Gestaltungsplan und zum Schluss heisst es dann, dass das Resultat gar nie gültig wird», sagt er. Und das nur, weil der Kanton alles so verschleppt habe und die Rekurse vonseiten des Naturschutzes alles verzögern würden. «Das ist kaum zumutbar.» Nächste Woche werde der Vorstand der IG Silbern an seiner Sitzung die nun präsentierten Vorschläge der Stadt intensiv diskutieren, um sich konstruktiv in den weiteren Prozess einzubringen.

Christa Glauser, stellvertretende Geschäftsführerin von BirdLife Schweiz. Severin Bigler

Auch bei BirdLife Schweiz, eine von drei Rekursparteien gegen die Schutzverordnung für die Limmataltläufe, wolle man sich zunächst intern besprechen, wie die stellvertretende Geschäftsführerin Christa Glauser sagt. Die vielen Abhängigkeiten der teilrevidierten BZO und der Schutzverordnung gelte es nun genau zu beobachten. Es sei schade, dass der Kanton Zürich und die Stadt Dietikon fertige Lösungsvorschläge präsentiert hätten, sagt Glauser. «Mehr Austausch im Vorfeld mit den verschiedenen Akteuren wäre besser gewesen.» Diese Gespräche müssten nun nachgeholt werden.

