Der Dietiker Bruno Weber gestaltete auch Alltägliches kreativ

Dietikon Gesamtkunstwerk über dem Limmattal: Auch Alltägliches gestaltete Bruno Weber mit viel Kreativität Viele Jahrzehnte lebte der Dietiker Künstler Bruno Weber mit seiner Familie in seinem traumhaften Skulpturenpark über dem Limmattal. Zu seinem zehnten Todestag gibt seine Witwe Maria Anna Einblicke in die gemeinsame Vergangenheit und erzählt von seiner künstlerischen Inspiration und seiner komplexen Beziehung zur Region. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 23.10.2021, 15.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Tage bevor Bruno Weber am 10. April 2011 80 Jahre alt wurde, posierte er in seinem Skulpturenpark vor dem Teich beim Wohnhaus für die Kamera.

Keystone Bruno Weber vor dem Tag-und-Nacht-Tor, dass mit unterschiedlichen Gesichtern auf beiden Seiten auf die zweigeteilte Zeit hinweist. Die Aufnahme stammt von 1975. Keystone Weber erweiterte das 1963 fertiggestellte Atelier über die Zeit immer wieder. Der Turm kam erst später hinzu.

Zvg / LTA Blick in das Atelier und Wohnhaus im Park.

Zvg / LTA Bruno Weber zusammen mit dem Schweizer Kurator und Ausstellungsmacher Harald Szeemann auf einer Skulptur im Park. Das Bild stammt von 1988. Nach rund drei Jahren Arbeit stellte Weber 1998 die zwei grossen Flügelhunde fertig. Bruno Weber vor dem grössten Werk im Park, den beiden Flügelhunden, die insgesamt 103 Meter lang sind.

Bettina Weinberger Bruno Weber und seine Frau Maria Anna Weber am Fest zum 40-Jahr-Jubiläum des Parks im Jahr 2003. Suleika Baumgartner Bruno Weber mit dem Bild Der Pan im Jahr 2006 Im April 2007 fand der Spatenstich für den Wassergarten statt: Bruno Weber zusammen mit dem damaligen Stiftungsratspräsident Stephan Musfeld.

Suleika Baumgartner / LTA Im Juni 2007 wurde der Grundstein für den Wassergarten gelegt. Als symbolischen Akt machte Weber einen Handabdruck.



Suleika Baumgartner / LTA Bruno Weber und Christine Egerszegi an der Grundsteinlegung zum Wassergarten. Philipp Muntwiler Der Glaspavillon des Stierenpaars diente Bruno Weber als wichtigen Zufluchtsort zum Denken und Arbeiten. In der Kuppel wurde auf seinen Wunsche eine Gedenkstätte für ihn eingerichtet. Suleika Baumgartner / LTA Bruno Weber mit Familie bei der Verleihung des Dietiker Kulturpreises im Stadthaus im April 2011. Gleichzeitig konnte der Künstler seinen 80. Geburtstag feiern. Limmattaler Zeitung Der damalige Dietiker Stadtpräsident Otto Müller überreichte dem Künstler den Kulturpreis für sein Lebenswerk.

Flavio Fuoli / LTA Bruno Weber und seine Frau Maria Anna Weber.







zvg

Angepasst war Bruno Weber nie und in so mancher Hinsicht war er seiner Zeit voraus. Schon als Jugendlicher sei er immer der Limmat entlang mit dem Velo von Dietikon zur Kunstgewerbeschule nach Zürich gefahren, erzählt seine Witwe Maria Anna Weber. Und statt sich den oft farbarmen Anzügen der Geschäftswelt anzupassen, trug er lieber bunte Kleidung. Allerdings sei es damals viel schwieriger gewesen, etwas Passendes zu finden, das aus der grauen Masse heraussticht.

Auch über die Luftverschmutzung habe er sich bereits vor knapp 30 Jahren Gedanken und Sorgen gemacht, obwohl das Thema damals noch kaum Aufmerksamkeit erhielt. Bruno Weber war ein faszinierender und vielseitig talentierter Mensch. Von 1962 bis zu seinem Tod am 24. Oktober 2011 im Alter von 80 Jahren gestaltete und erweiterte er sein Gesamtkunstwerk am Waldrand über dem Limmattal. Kurz nachdem Weber 1963 sein Atelier, das später zum heutigen Wohnhaus erweitert wurde, fertiggebaut hatte, lernte er Maria Anna Weber kennen. In der «Krone »traf sie als 19-Jährige zufällig auf den damals 33-jährigen Künstler, wie sie erzählt.

Steckenpferde für seine Mädchen und ein Denkmal für ihre Hunde

Die beiden heirateten einige Jahre später und Maria Anna Weber wurde zu seiner ersten Mitarbeiterin. Fortan half sie tatkräftig mit bei der Entstehung des Skulpturenparks, der zunächst als Weinrebenpark bekannt war und später zum Bruno-Weber-Park wurde. Ab 1969 lebte sie zusammen mit Weber im Wohnhaus des Skulpturenparks. 1972 brachte sie die Zwillingstöchter Rebecca und Mireille zur Welt.

Das Leben als Künstler und Familienvater habe für ihn immer zusammengehört. Seine Kunst sei oft beeinflusst gewesen von seinem Leben, sagt Maria Anna Weber. So habe er etwa kunstvolle Steckenpferde für seine Töchter kreiert. Und die Figuren der Pekinesen vor dem Drachentor seien ein Denkmal für die Hunde der Mädchen. Später halfen auch sie im Park mit und hatten ihre Projekte, unter anderem bei Mosaikarbeiten im Sternenzimmer des Wohnhauses.

Ohne die Unterstützung und den Rückhalt seiner Familie wäre der monumentale Park wohl kaum entstanden. Erst kürzlich sei der Schreiner, der vor vielen Jahren die Küche im Wohnhaus anfertigte, wieder mal zu Besuch gewesen und habe gesagt: «Bei euch habe ich gelernt, dass man nur so etwas Grosses erschaffen kann, wenn die ganze Familie zusammenhält.»

Darüber hinaus beschäftigte Bruno Weber auch meist weitere Mitarbeitende. An der Entstehung des Stierenpaars hätten etwa Architekturstudenten aus Stuttgart ein ganzes Semester mitgearbeitet, erinnert sich Maria Anna Weber.

«Sie haben im Atelier mit Schlafsäcken ihr Lager aufgebaut.»

Die Skulptur mit einer grossen Glaskuppel inklusive eingebauten Cheminée, in der die Familie früher auch mal Weihnachten gefeiert habe, sei ihm als Zufluchtsort besonders am Herz gelegen, sagt sie. Nicht umsonst hatte sich der Künstler gewünscht, dass die Skulptur nach seinem Tod zu seinem Mausoleum wird.

Im Glaspavillon des Stierenpaars ist die Gedenkstätte für Bruno Weber untergebracht. Keystone

Beim Bau seines Ateliers entstand die Liebe zu Beton

Erst als Bruno Weber 1962 auf dem rund 15'000 Quadratmeter grossen Landstück begann, sein Atelier zu bauen, entdeckte er seine Faszination für den Werkstoff Beton und seine Freude am architektonischen Gestalten. Seine künstlerische Ader lebte der in Dietikon geborene und aufgewachsene Weber als Kind und Jugendlicher zunächst in der Malerei aus. Mit 16 Jahren besuchte er die Kunstgewerbeschule in Zürich, wo ihm Max Gubler und Johannes Itten wichtige künstlerische Impulse mit auf den Lebensweg gaben. Nachdem er sich bei Orell Füssli zum Lithograf ausbilden liess, unternahm Weber ab 1950 Studienreisen nach Italien, Griechenland und in die damalige Tschechoslowakei, um sich künstlerisch weiterzubilden.

Bis zu seinem Tod erweiterte Weber seine traumhafte Märchenwelt immer wieder mit neuen Skulpturen. «Ihm war es wichtig, dass alle präzis platziert wurden, damit sie stimmig in die Landschaft passen», sagt Maria Anna Weber. Sein letztes grosses Werk, der spektakuläre Wassergarten bei den 103 Meter langen Flügelhunden, wurde erst 2012 nach seinem Tod eingeweiht. Dass Menschen den Park als Freilichtmuseum besuchen, sei nie geplant gewesen, sondern habe sich einfach ergeben, sagt Maria Anna Weber. Angelockt von Medienberichten und Mundpropaganda zog der Park mit der Zeit immer mehr Interessierte an – bis zu 20'000 sind es mittlerweile jährlich.

Der Wassergarten beim Flügelhund wurde 2012 eingeweiht. Keystone

Reichtum und Geltungsdrang interessierten ihn nie

Bruno Weber erschuf aber nicht nur grosse Fabelwesen: Er habe nach der Philosophie gelebt, dass möglichst alles aus eigener Hand stamme, erzählt Maria Anna Weber. «Er wollte zeigen, dass man auch Alltägliches kreativ gestalten kann.» Entsprechend fertigte er auch Besteck und Geschirr für die hauseigene Küche an oder schuf verspielte, auf Füssen stehende Trinkkelche mit Gesichtern drauf.

Und auch ausserhalb des Skulpturenparks war der Künstler produktiv und setzte nicht nur in der Schweiz viele öffentliche und private Aufträge um. «Wenn er Aufträge mit gewissen Vorgaben hatte, sind die Ideen oft nur so aus ihm herausgesprudelt», erinnert sich Maria Anna Weber. Alle Einnahmen seien aber immer gleich wieder in den Park geflossen, finanzieller Reichtum und Geltungsdrang als Künstler hätten ihn nie gross interessiert. Bereits früh habe er auch häufig seine Kunstwerke zum Zahlen oder Tauschen genutzt.

Für Bruno Weber war sein Skulpturenpark auch immer ein Gegenpol zum zunehmend verbauten Limmattal. Dass die Region sich so rasant entwickelt habe, sei für ihn prägend gewesen, sagt Maria Anna Weber. Der Abriss von so manchen schönen Häusern in Dietikon habe ihm wehgetan. Er habe sich auch erfolgreich für den Erhalt der grossen Linde bei seinem Geburtshaus an der Reppisch eingesetzt. An den Gewässern habe er sich immer wohl gefühlt, sagt Weber:

«Er spazierte sehr gerne der Limmat und der Reppisch entlang.»

Als der Park in den 1970er-Jahren wegen einer Abrissverfügung kurzzeitig auf der Kippe stand, habe er ein Angebot erhalten, in Mexiko frei von allen Regeln und Vorgaben einen neuen Park aufzubauen. Ihr Mann habe damals gesagt, dort gebe es doch schon so viele aussergewöhnliche Bauten, im Limmattal sei der Bedarf dafür viel grösser, erinnert sich Maria Anna Weber. «Obwohl seine Arbeit verspielt wirkt, steckt in seinem Werk auch eine grosse Strenge», erzählt sie. Weil er für seine in Beton gegossene Skulpturen jeweils Negativformen erstellte und das fertige Resultat deshalb selbst erst bei der Vollendung sah, musste er äusserst präzis vorgehen. Generell habe er sehr strukturiert gearbeitet und sich fast schon gutbürgerlich gerne an feste Zeiten gehalten, sagt Maria Anna Weber und lacht. «Um Punkt 7 Uhr hat er morgens mit der Arbeit begonnen, um 12 Uhr gab’s Mittagessen und um 16 Uhr war er bereit für einen Zvieri.»



Beim markanten Hirsch von Bruno Weber startete der vom Stadtverein Dietikon organisierte Spaziergang entlang des Bruno-Weber-Wegs. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Beim Kirchplatz im Zentrum zeigt der Kakadu mit seinem Schnabel den Weg weiter in Richtung Kronenareal, dem alten Dorfkern Dietikons. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Die Doppelgüggel standen lange vor der Kronenhalle, mussten aber auf die andere Strassenseite zur Reppisch weichen. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Beim Färberhüsli warten die Schnecken, die mit ihren Gesichtern verschiedene Emotionen ausdrücken. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Auf der gegenüberliegenden Seite des Färberhüsli steht das Geburtshaus von Bruno Weber, wie an einigen Details unschwer zu erkennen ist. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Stadtführerin Catherine Peer zeigte auch diverse Bilder aus der Geschichte Dietikon. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Wo sich früher die Dietiker Industrie entlang der Reppisch ansiedelte, führt heute der Künstlerweg entlang. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Auch der Frosch zeigt mit einem Wasserstrahl, wo der Weg weitergeht. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Vor dem Schulhaus Steinmürli ist der Kakadujunge versteckt. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Die Eule hat auf beiden Seiten ein Gesicht, weil sie nach vorne und zurückblickt, wie die Stadtführerinnen Catherine Peer und Elfie Rabenbauer erklären. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Bald ist man im Park: Im Hintergrund des Seepferdes bei der Stadthalle wird bereits das Wohnhaus durch die Bäume sichtbar. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Ankunft im Bruno-Weber-Park über Dietikon. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Bis heute wohnt Witwe Anna Maria Weber, die 1969 zu ihrem Mann Bruno in den Park gezogen war, im Wohnhaus. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Als Höhepunkt der Führung lud Weber in ihr Reich ein und erzählte von der gemeinsamen Vergangenheit. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Aus den Nasenlöchern des Ofens kommt warme Luft raus. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Ein Porträt des Künstlers, der heute 90 Jahre alt wär, hängt an der Wand. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Ein Selbstporträt des jugendlichen Künstlers, der zunächst die Malerei für sich entdeckt hatte. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Die opulente Badewanne benutzt Maria Anna Weber nicht mehr, weil sie zu viel Wasser verbrauche und der Betrieb zu aufwendig sei. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Das Schlafzimmer ist verziert mit feingliedrigen Betonelementen, die an die Natur erinnern. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Auch das Sternenzimmer im Turm konnten die Teilnehmenden besichtigen. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Nachts bringen viele kleine Lampen an der Decke das Sternenzimmer zum Erleuchten. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Kunst und Konsum: Vom Sternenzimmer sieht man die Grossbaustelle beim Shoppi Tivoli gut. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Spiegelungen und interessante Fluchtlinien liefern immer wieder spannende Perspektiven. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Überall im Park stechen die satten Farben hervor. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Das Mausoleum: In der Glaskuppel über dem Stierenpaar ruhen die sterblichen Überreste von Bruno Weber in einer Urne. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung» Auch an unerwarteten Stellen werden Farbtupfer sichtbar. Florian Schmitz / «Limmattaler Zeitung»

Ein kritischer Geist, der die Entwicklung im Limmattal genau beobachtete

«Die Fantasiewelt, die er über dem stark entwickelten Limmattal erschaffen hat, ist einmalig», sagt Otto Müller, der von 2006 vbis 2018 als Dietiker Stadtpräsident amtete. Der grosse Gegensatz zum Tal imponiere ihm jedes Mal aufs Neue. Im Namen der Stadt verlieh er Weber 2011 den städtischen Kulturpreis, um sein Lebenswerk zu würdigen. Vom Nachbarort Spreitenbach wurde er 1997 ebenfalls mit einem Kulturpreis ausgezeichnet. Dazu Müller:

«Er hatte eine wahnsinnige Schaffenskraft und eine enorme Kreativität.»

Und er sei auch ein kritischer Geist gewesen, der die Entwicklung im Limmattal genau beobachtete. Privat habe er Weber als ruhigen und überlegten Menschen kennen gelernt, sagt Müller, der immer wieder mit dem Künstler zu tun hatte und auch mal bei der Familie im Wohnhaus zum Abendessen eingeladen war.

Inspiration schöpfte Bruno Weber aus allen Teilen der Welt. Er habe grosse Kunst weltweit sehr geschätzt, aber habe seine eigene Kreativität gelebt und seine eigene Handschrift umgesetzt, sagt Maria Anna Weber. Als kreativer Mensch sei er auf der Suche nach neuen Ideen auch viel in sich gegangen. Auch Literatur interessierte ihn: «Vor dem Schlafengehen haben wir uns viele Jahre immer eine halbe Stunde gegenseitig vorgelesen», erzählt sie. So hätten sie gemeinsam viele Bücher und Geschichten erlebt und ihren Horizont erweitert.

«Er hatte noch ganze Mappen voll mit Ideen, die nie umgesetzt wurden», sagt Weber. Aber weil er im Umsetzungsprozess immer viel getüftelt und angepasst habe, seien diese Konzepte heute gar nicht mehr in seinem Sinn umsetzbar. Deshalb sei der Skulpturenpark für sie als Lebenswerk vollendet.

Streitigkeiten um den Skulpturenpark

Immer wieder sorgte der Skulpturenpark über Dietikon für politische Auseinandersetzungen. Für sein Atelier, das 1962 als Erstes auf dem Landstück entstand, erhielt Bruno Weber eine Baubewilligung. Weil er seiner Kreativität freien Lauf liess und weiterbaute, lag er immer wieder im Clinch mit den Spreitenbacher Behörden, auf deren Boden der Park liegt. «Er ging etwas naiv davon aus, dass sein Schaffen auf Anklang stossen werde», sagt Maria Anna Weber. Dank jahrzehntelangem Einsatz und viel Unterstützung, aber auch viel Goodwill der Gemeinde, sei alles gut rausgekommen. Nachdem die Spreitenbacher Gemeindeversammlung 2003 dem Antrag mit grosser Mehrheit zustimmte, wurde das Land schliesslich 2005 zu einer Spezialzone für künstlerische Nutzung umgezont und Webers Werk nachträglich legalisiert.

In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Streitigkeiten wegen der komplizierten Besitzverhältnisse und unterschiedlichen Nutzungsvorstellungen. Rund vier Fünftel des Parks sind im Besitz von Webers Witwe Maria Anna und werden von der sie unterstützenden Gesellschaft Weinrebenpark geführt. Aber der spektakuläre Wassergarten mit den Flügelhunden gehört der 1990 gegründeten Bruno-Weber-Stiftung. Gleich mehrmals trat der Stiftungsrat komplett zurück. Im Sommer 2020 ging die Stiftung in Konkurs und löste sich auf. Deshalb soll das Landstück mit dem Wassergarten versteigert werden. «Ich stehe für das Werk meines Mannes ein», sagt Weber. Sie habe nicht das nötige Geld, um sich bei einer Versteigerung durchzusetzen. Aber sie hoffe, dass sie mit Hilfe des Urheberpersönlichkeitsrechts das Lebenswerk von ihrem Mann schützen und wahren könne. (flo)