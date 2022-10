Dietikon Geopolitische und städtische Herausforderungen: Die Stadt budgetiert für 2023 ein Minus von 5,57 Millionen Franken Das für 2023 budgetierte Defizit fällt um 3,3 Millionen Franken geringer aus als im Voranschlag 2022. Der Aufwand und der Ertrag sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Den Steuerfuss will der neue Finanzvorstand Reto Siegrist (Mitte) nicht nur für 2023 bei 123 Prozent belassen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 05.10.2022, 19.18 Uhr

Die Schulanlage Wolfsmatt soll ab nächstem Jahr umfassend saniert und erweitert werden. Insgesamt fordert die Schule das Dietiker Budget, weil die Schülerzahlen in den nächsten 15 Jahren voraussichtlich um 40 Prozent steigen werden. Archivbild: Matthias Scharrer

Für 2023 rechnet die Stadt Dietikon mit einem Minus von 5,57 Millionen Franken. Das Defizit fällt geringer aus als in den letzten Budgets: Für das laufende Jahr rechnete die Stadt mit einem Aufwandüberschuss von 8,87 Millionen Franken, im Budget 2021 gar mit 14,71 Millionen Franken. Das muss für die Rechnung aber noch nichts heissen, denn 2021 resultierte schliesslich ein Plus von 2,96 Millionen Franken. Für 2022 habe die Stadt bewusst konservativ budgetiert und die Rechnung falle voraussichtlich besser aus, sagte Stadtrat Reto Siegrist (Mitte), der sein erstes Budget als neuer Finanzvorstand vorlegte, am Mittwochnachmittag an der Budgetpräsentation.

Der Steuerfuss soll 2023 weiterhin bei 123 Prozent bleiben, nachdem er per 2019 von 126 auf 123 Prozent gesenkt wurde. Ein konstanter Steuerfuss sei gerade für die Wirtschaft als Plangrösse wichtig, so Siegrist. Die Stadt habe die Ambition, den Steuerfuss auch künftig unverändert zu lassen, aufgrund der heutigen Finanzlage und anstehender Herausforderungen sei eine Senkung zurzeit eher unrealistisch.

Zehn Millionen Mehrausgaben für die Gasbeschaffung

Beim Blick in das Budget 2023 sticht besonders hervor, dass sowohl der betriebliche Aufwand als auch der betriebliche Ertrag deutlich höher ausfallen als im Voranschlag 2022. Der Aufwand ist mit 256,07 Millionen Franken um 23,33 Millionen gestiegen, der Ertrag mit 246,77 Millionen Franken um 26,45 Millionen. Grund dafür sind laut Siegrist weltweite Herausforderungen wie die Coronapandemie, der russische Angriffskrieg in der Ukraine mit den daraus resultierenden Preisanstiegen für Gas und Energie sowie die zunehmende Inflation. Die geopolitischen Unsicherheiten seien trotz überraschend guter Wirtschaftslage in der Schweiz mit solidem Wachstum und rekordtiefer Arbeitslosigkeit nicht von der Hand zu weisen.

Das zeigt sich besonders beim Posten «Sach- und übriger Betriebsaufwand»: So rechnet die Stadt für 2023 mit zusätzlichen 10 Millionen Franken Beschaffungskosten für Gas und einer Million Franken Mehrausgaben für Energie. Die Stadt gehe davon aus, die höheren Gaspreise über Gebührenerhöhungen wieder einzunehmen, sagte Siegrist. Deshalb ist der Posten «Benützungsgebühren und Dienstleistungen» auf der Ertragsseite gegenüber dem Vorjahresbudget um 11,64 Millionen auf 19,2 Millionen Franken gestiegen.

Neben globalen Themen sei die Stadt Dietikon andererseits mit spezifischen Herausforderungen konfrontiert: So steigen die Schülerzahlen in den nächsten 15 Jahren voraussichtlich um 40 Prozent, was aufgrund zusätzlicher Infrastruktur und Lehrpersonen zu höheren Bildungsausgaben führe, wie Siegrist ausführte. Das Stellenwachstum ist nicht nur bei der Schule, sondern auch in der städtischen Verwaltung und beim Alters- und Gesundheitszentrum ein Thema. So ist der budgetierte Personalaufwand im Vergleich zu 2022 um sechs Millionen beziehungsweise neun Prozent gestiegen. Das sei eigentlich zu viel, sagte Siegrist und stellte in Aussicht:

«Der Stadtrat will die Personalkosten in den Fokus nehmen.»

Sieben Millionen Franken vom Kanton dank Gerichtsurteil

Positiv wirkte sich auf das vorliegende Budget aus, dass die Stadt beim kantonalen Ressourcenausgleich mit 6,4 Millionen Franken Mehrertrag rechnet. Denn während die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton gestiegen ist, ist sie in Dietikon gleich geblieben. Zudem erwartet Dietikon vom Kanton eine Rückerstattung von Versorgungstaxen für Kinder und Jugendliche von rund sieben Millionen Franken. Grund dafür ist, dass die Gemeinden Regensdorf und Erlenbach den Kanton verklagten, weil sie argumentierten, dass sie jahrelang zu Unrecht für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen bezahlt haben. Im Frühling 2022 haben sie vom Verwaltungsgericht Recht erhalten.

Bei den Steuereinnahmen rechnet die Stadt für kommendes Jahr mit einem Ertrag von 87,56 Millionen Franken – drei Millionen mehr als im Vorjahresbudget. Davon stammen 63,38 Millionen von natürlichen Personen, 14,04 Millionen von juristischen Personen und 10 Millionen aus Grundstückgewinnsteuern. Während die Prognose im Vergleich zu 2022 bei den natürlichen Personen um 7,38 Millionen Franken gestiegen ist, fällt sie bei den juristischen Personen und den Grundstückgewinnsteuern tiefer aus.

Für 2023 sind insgesamt 31,13 Millionen Franken Nettoinvestitionen vorgesehen. Neben Bauprojekten wie der umfangreichen Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Wolfsmatt, der Sanierung des alten Bauamts sowie dem Umbau der Zehntenscheune zum Haus der Bevölkerung mit Mehrzwecksaal stehen auch diverse längerfristige Planungsaufgaben bevor.

Die Stadt will eine Nettoschuld vermeiden

Mit dem vorliegenden Budget 2023 geht die Stadt davon aus, dass sie Ende 2023 noch über ein Nettovermögen von 12,16 Millionen Franken beziehungsweise 427 Franken pro Kopf verfügt. Würde das Vermögen wegen weiteren negativen Rechnungen sich in eine Nettoschuld kehren, wäre Dietikon künftig beim Budgetieren wegen rechtlicher Auflagen eingeschränkter. «Wir wollen den Handlungsspielraum erhalten und müssen fokussiert budgetieren», sagte Siegrist. Deshalb prüfe die Stadt auch, ob in Zukunft dank Prozessoptimierungen gewisse Posten noch punktgenauer vorhergesagt werden können.

Noch nicht endgültig beschlossen ist der Teuerungsausgleich für das städtische Personal. Das vorliegende Budget rechnet mit zwei Prozent. Allerdings gab der Regierungsrat vor einer Woche einen Teuerungsausgleich von 3,5 Prozent für kantonale Angestellte bekannt. Spätestens bis zum 1. Dezember, wenn der Gemeinderat das Budget 2023 beraten wird, will der Stadtrat diesbezüglich eine Entscheidung getroffen haben.

