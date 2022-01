Dietikon «Gemeinsam sind wir stärker»: Wirtschaft und Stadt bündeln im Wirtschaftsrat ihre Kräfte Der Dietiker Wirtschaftsrat ermöglicht einen Austausch zwischen Wirtschaft und Stadt. Während die Zusammenarbeit unter den Mitgliedern meist funktioniert, stossen sie bei Bund und Kanton auf Granit. Celia Büchi Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Die Dietiker Silbern soll der Standort des geplanten Cleantech-Clusters werden. Dieser soll Firmen im Bereich Umwelttechnologie vernetzen und neue innovative Unternehmen anlocken. Sandra Ardizzone

«Es geht darum, ein gemeinsames Verständnis von der Zukunft zu entwickeln und festzuhalten, in welche Richtung die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Dietikon gehen soll», sagt der Standortförderer von Dietikon, Adrian Ebenberger. Seit 2004 tauschen sich in Dietikon Vertreter der Stadt und der Wirtschaftsverbände im Wirtschaftsrat aus. Kürzlich wurde nun in Schlieren ebenfalls ein solches Gremium ins Leben gerufen. Das Ziel: eine verbesserte Koordination von Wirtschaft und Politik. Konnte dies in Dietikon dank dem Wirtschaftsrat erreicht werden? Und an welchen Projekten arbeitet der Wirtschaftsrat zurzeit?

Projekte sollen konkreter angegangen werden

Viermal im Jahr treffen sich Vertreter des Gewerbevereins, des Industrie- und Handelsvereins (IHV), der IG Silbern, der Netzwerkstadt und der Stadt Dietikon zu einer rund zweistündigen Sitzung. Urs Jenny, Präsident der IG Silbern, ist schon seit der Gründung des Wirtschaftsrats Mitglied und erinnert sich: «Man kannte sich schon vor der Gründung. Aber durch die Zusammenarbeit lernte man sich besser kennen und konnte die Anliegen koordinierter und unkomplizierter vorbringen und behandeln.» Nun gelte das Motto:

«Gemeinsam sind wir stärker und haben mehr Gewicht.»

Josef Wiederkehr (links), Präsident des IHV, und Urs Jenny (rechts), Präsident der IG Silbern, arbeiten dank dem Wirtschaftsrat koordinierter zusammen. Sandra Ardizzone

Bisher sei der Austausch im Vordergrund gestanden, so Jenny weiter. «Momentan bemühen wir uns, unsere Kräfte besser zu bündeln und Aufgaben sinnvoller zu verteilen. Wir möchten die Netzwerke der Mitglieder besser nutzen.» Auch Josef Wiederkehr (Mitte), Präsident des IHV, beobachtet eine Entwicklung im Wirtschaftsrat: «In den letzten Monaten versuchten wir im Wirtschaftsrat, mehr konkret an Projekten zu arbeiten.» Der Präsident des Gewerbevereins Dietikon, Alfons Florian, sagt auf Anfrage, dass er momentan sehr beschäftigt sei und deshalb keine Zeit habe, Auskunft zu geben.

Der Kanton blockiert

Adrian Ebenberger, Standortförderer von Dietikon, beschäftigt sich momentan stark mit der Bildung eines Cleantech-Clusters, der Unternehmen für Umwelttechnologie vernetzen soll. Severin Bigler

Ein Thema, das den Wirtschaftsrat aktuell beschäftigt, ist die Verkehrsproblematik in Dietikon. Im Herbst 2021 habe die Stadt eine Planungsfirma mit einer Studie beauftragt, die den Verkehr in Dietikon analysiere und nach einer Lösung suche, sagt Standortförderer Ebenberger. Urs Jenny von der IG Silbern fügt an: «Mit den Ergebnissen der Verkehrsstudie soll eine kurzfristige bessere Anbindung des Gebiets Silbern an den Bahnhof Dietikon ermöglicht werden. Ausserdem bemühen wir uns, im Gebiet Silbern einen Ringverkehr zu realisieren, der den Verkehr flüssiger machen soll.» Dafür und für den Bau einer S-Bahn-Station in der Silbern habe sich die IG Silbern auch bei der Entwicklung der Wirtschaftsstrategie 2025 eingesetzt. Diese wurde vom Wirtschaftsrat entwickelt.

Bis die S-Bahn in den Silbern hält, dürfte es aber noch eine Weile dauern. Denn die Mitglieder des Wirtschaftsrats seien sich zwar einig, doch beim Bund stiessen sie auf Granit, sagt Wiederkehr vom IHV. Auch bei anderen Anliegen seien vor allem Bund und Kanton verantwortlich, dass es nicht vorwärts gehe. So beispielsweise auch bei der Überarbeitung der Moor- und Auenschutzverordnung, die «ein extrem grosses Ärgernis» darstelle. Jenny schliesst sich an:

«Die Zusammenarbeit mit der Stadt Dietikon ist sehr erfreulich, doch beim Kanton geht alles sehr schleppend voran.»

Ein anderes Projekt, das im Rahmen der Wirtschaftsstrategie geplant wurde und nun in die Umsetzung geht, ist die Bildung eines Cleantech-Clusters. Er soll Firmen vernetzen, die sich mit Fragen der Umwelttechnologie, der Energie oder der Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Mitte Februar 2022 wird ein Trägerverein für den Cleantech-Cluster gegründet werden. Ebenberger sagt: «Mit dem Cleantech-Cluster ist beabsichtigt, Firmen mit Entwicklungspotenzial nach Dietikon zu holen und so die Steuererträge der Stadt positiv zu beeinflussen.»

Projekte im Stadtzentrum stocken

Claudia Schmidtpeter, Vertreterin der Netzwerkstadt im Wirtschaftsrat, möchte den Detailhandel und das Gewerbe besser vernetzen. Claudio Thoma

Beschäftigen sich die Wirtschaftsverbände insbesondere mit der Verkehrsproblematik, der Moorschutz-Thematik, und dem Cleantech-Cluster, fokussiert sich die Netzwerkstadt vor allem auf die Vernetzung des Detailhandels und des Gewerbes untereinander. «Wegen den Corona-Massnahmen ist ein Grossteil der laufenden Projekte leider auf Eis gelegt worden», sagt Claudia Schmidtpeter, Vertreterin der Netzwerkstadt. Momentan fänden kleinere Treffen unter Interessierten aus dem Lokalgewerbe statt, bei denen Ideen ausgetauscht werden und Synergien entstehen könnten. «Ausserdem planen wir Netzwerk-Anlässe für 2022.»

Die Wirtschaft möchte liberalere Regelungen

Roger Bachmann, Stadtpräsident von Dietikon (SVP): «Wir müssen nicht nur auf die Wünsche der Wirtschaft, sondern auch auf ein breites Spektrum anderer Bedürfnisse eingehen und einen Kompromiss finden.» Sandra Ardizzone

Bei den meisten Anliegen sind sich die Mitglieder des Wirtschaftsrats einig. Ein grösserer Streitpunkt ist jedoch der kommunale Richtplan, der 2020 aufgelegt wurde. «Die Stadt will sehr viel regulieren. Aber wir denken, dass so die Bedürfnisse der Wirtschaft, die immer agiler und flexibler werden muss, nicht mehr erfüllt werden können. Es ist alles viel zu kompliziert», sagt Josef Wiederkehr, Präsident des IHV. Auch Urs Jenny ist nicht einverstanden mit dem Richtplan. Er warte noch auf eine Antwort auf die Einwände, die die IG Silbern zu diversen Punkten vorgebracht habe. Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), der die Stadt im Wirtschaftsrat vertritt, sagt: «Wir wissen, dass nicht alle nur Freude haben. Aber wir müssen nicht nur auf die Wünsche der Wirtschaft, sondern auch auf ein breites Spektrum anderer Bedürfnisse eingehen und einen Kompromiss finden.» Genau bei Themen wie dem Richtplan, sagt Bachmann weiter, sei gegenseitiges Verständnis sehr wichtig. Und dieses werde dank dem Wirtschaftsrat geschärft.

