Dietikon Gemeinderat Ernst Joss kündigte Referendum gegen Swiss-Life-Projekt an Aufgrund einer Interpellation debattierte der Dietiker Gemeinderat über Wohnraumpolitik. Die linke Ratsseite warnte davor, dass günstige Wohnungen mittelfristig knapp werden könnten. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 03.06.2022, 17.21 Uhr

Die Swiss Life will entlang des Limmattalbahntrassees auf Höhe Lägernstrasse 175 neue Wohnungen erstellen. David Egger

«Der Stadtrat konnte mir meine Befürchtungen nehmen», sagte Beat Hess (Grüne) am Donnerstagabend in der Dietiker Gemeinderatssitzung, als seine Interpellation behandelt wurde. Darin hatte er sich besorgt darüber geäussert, dass in der Stadt ärmere Menschen aus ihren Wohnungen verdrängt würden, weil viele ältere Siedlungen und Liegenschaften durch Neubauten ersetzt werden und dabei die Mieten steigen. Er wollte deshalb wissen, wie die Stadt Betroffene unterstütze.

Mit vielen Zahlen habe der Stadtrat in seiner Antwort aufgezeigt, dass billiger Wohnraum noch lange zur Genüge in Dietikon vorhanden sein. Hess lobte, dass das Intake der Sozialabteilung in solchen Fällen auch Menschen, die keine Sozialhilfe beziehen, unterstütze. «Das müsste noch etwas breiter bekannt sein», sagt er.

Obwohl Interpellant Hess sich mit der Antwort zufrieden zeigte, war das Thema damit erst so richtig lanciert und artete schnell in eine grundlegende Debatte über die Wohnraumpolitik in Dietikon aus. Gemeinderatspräsident Anton Felber (SVP) ermahnte deshalb gleich mehrere Sprecher, doch bitte beim Thema Unterstützung von Mietenden zu bleiben. Und Martin Christen (Mitte) betonte in seiner Stellungnahme, dass Interpellationen nicht dazu genutzt werden sollten, um zu stark allgemein abzuschweifen. Schliesslich koste die Ratsarbeit die Steuerzahlenden Geld. «Ich hoffe, dass wir diesbezüglich etwas disziplinierter werden.»

SP-Gemeinderat kritisiert die Argumente des Stadtrats

Der Stadtrat habe in seiner Interpellationsantwort korrekterweise erwähnt, dass viele Wohngebäude in Dietikon vor 1960 gebaut wurden und heute deshalb viel billiger Wohnraum zum Ausweichen zur Verfügung stehe, sagte Silvan Fischbacher (SP). «Für mich wirkt es aber etwas absurd, dass der Stadtrat genau dies als Argument aufführt, um nicht handeln zu müssen.» Mit Blick nach vorne müssten alle diese alten Wohnbauten in absehbarer Zeit ebenfalls erneuert werden, deshalb sei es nur eine Frage der Zeit, bis der günstige Wohnraum in Dietikon knapp werde.

«Ihr müsst euch davon verabschieden, dass wir Mietwohnungen auf dem aktuellen Kostenniveau einfrieren können», sagte Markus Erni (SVP) an die linke Ratsseite gerichtet. Weil viele billige, alte Wohnungen an ihr Lebensende kommen würden, sei eine baldige Sanierung und damit auch eine Wertsteigerung unausweichlich.

Sicher sei es so, dass Dietikon erneuert werden müsse, sagte Ernst Joss (AL). «Aber wir müssen aufpassen, wie diese Erneuerung passiert. Wir haben Möglichkeiten, da etwas zu machen.» Das habe er bereits an der letzten Sitzung im Mai ­gesagt, als das Parlament den Gestaltungsplan für ein Verdichtungsprojekt an der Lägernstrasse grossmehrheitlich befürwortete. Dort will die Swiss Life 175 neue Wohnungen erstellen.

«Wir werden deshalb das Referendum gegen den Gestaltungsplan ergreifen», sagte Joss, der selbst im Referendumskomitee mitwirkt und dieses mit seiner Partei unterstützt. Bis zum 11. Juli habe man noch Zeit, um innerhalb der zweimonatigen Sammelfrist die nötigen 250 Unterschriften zusammenzukriegen, erklärte Joss nach der Sitzung.

Das Thema wird wohl noch viel zu reden geben

«Wir wollen eine Aufwertung des Wohnraums in Dietikon», sagte Michael Segrada für die FDP und erinnerte daran, dass die Unterstützung durch das Intake der Sozialabteilung kaum genutzt werde. Bezahlbarer Wohnraum sei eine sehr breite politische Frage und werde den Gemeinderat in nächster Zeit sicher noch stark beschäftigen, sagte Sven Johannsen (GLP). Er begrüsse, dass das Intake der Sozialabteilung bei der Wohnungssuche Hilfe anbiete.

