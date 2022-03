Dietikon: Politisches Werbeverbot am Frühlingsmarkt irritiert

Dietikon Gemeinderat Beat Hess ist überrascht über das politische Werbeverbot am Frühlingsmarkt Zur Verwunderung der Grünen Dietikon ist politische Werbung und das Sammeln von Unterschriften am Frühlingsmarkt nicht mehr erlaubt. Und das, obwohl die Partei seit rund 20 Jahren am Markt immer politisch aktiv gewesen sei, schreibt Gemeinderat Beat Hess in einer Kleinen Anfrage. Florian Schmitz 19.03.2022, 05.00 Uhr

Auch 2019, als der Frühlingsmarkt letztmals stattfand, betrieben die Grünen zusammen mit dem Natur- und Vogelschutzverein einen Stand. Dabei war auch Stadtrat Lucas Neff im Einsatz. Archivbild: Ly Vuong

«Politische Parteien und religiöse Organisationen sind grundsätzlich zugelassen. Es dürfen aber keine politischen Werbungen und keine Unterschriftensammlungen vorgenommen werden», heisst es in der neuen Marktordnung des Dietiker Frühlingsmarkts, der am 7. Mai auf dem Kirchplatz stattfinden und erstmals von der Standortförderung organisiert wird. Per 2020 nahm die Stadt die zuvor von der Vereinigung Zentrum Dietikon organisierten Märkte selbst in die Hand und übertrug die Verantwortung an die Standortförderung. Wegen der Coronapandemie fielen die letzten beiden Ausgaben allerdings ins Wasser.

Das politische Werbeverbot überrascht Gemeinderat Beat Hess (Grüne). «Dies stellt langjährige Gewohnheiten in Frage», schreibt er in einer Kleinen Anfrage im Namen seiner Partei. Seit rund 20 Jahren würden die Grünen Dietikon zusammen mit dem Natur- und Vogelschutzverein am Frühlingsmarkt teilnehmen, führt Hess aus.

Neben dem Verkauf von einheimischen Wildstauden, um die Biodiversität in der Stadt zu fördern, sei der Stand auch immer Teil der politischen Arbeit der Grünen gewesen. Meist seien auch Unterschriftsbögen für verschiedene Anliegen aufgelegen. Der politische Teil sei immer dezent umgesetzt und entsprechend gekennzeichnet worden. «Dass dies nicht zentral sein darf, verstehen wir auch so», schreibt Hess. Aber der Stand sei ein bewährtes Werbemittel gewesen.

Ist das Verbot im Sinne des Stadtrates?

Nun soll der Stadtrat die Hintergründe erklären: «Ist es im Sinne des Stadtrates, dass an Märkten keinerlei politische Werbung und kein Sammeln von Unterschriften möglich ist?», fragt Hess. Er will zudem wissen, ob der Stadtrat sich vorstellen könne, dass es auch künftig erlaubt ist, begleitend zu einem Marktstand politische Werbung zu betreiben und Unterschriften zu sammeln.

Auf Nachfrage der «Limmattaler Zeitung» wollte die Dietiker Standortförderung nicht erklären, wie eine eigentlich zulässige Teilnahme der politischen Parteien am Markt ohne politische Werbung aussehen soll. Stattdessen verweist die Standortförderung auf die laufende Antwortfrist, die bei Kleinen Anfragen gilt. Laut Geschäftsordnung des Gemeinderates beträgt die Antwortfrist zwei Monate.