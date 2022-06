Dietikon «Gemeinden sind die wichtigste Staatsebene»: So feierte Jacqueline Fehr im Gleis 21 mit Behördenmitgliedern Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) traf sich im Dietiker Gleis 21 mit Limmattaler Gemeindevertretern. 2018 hatte die gleiche Feier noch im «Giardino Verde» in Uitikon stattgefunden. David Egger 1 Kommentar 22.06.2022, 06.28 Uhr

Sandra Rottensteiner (EVP), Urdorfer Gemeindepräsidentin und Vertreterin des Bezirks Dietikon im Leitenden Ausschuss des Zürcher Gemeindepräsidentenverbands, und Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP), Vorsteherin der Direktion der Justiz und des Innern. David Egger Mitte-Trio: der Oberengstringer Gemeinderat René Beck und die Aescher Gemeinderätin Janine Vannaz – beide wollten in ihrer Gemeinde das Gemeindepräsidium, scheiterten aber – und der Dietiker Stadtrat Reto Siegrist, der von der Schule zu den Finanzen wechselt. David Egger Der neue Oetwiler Gemeinderat Philipp Frei (SVP), weiss noch nicht, welches Ressort er übernehmen dürfen oder müssen wird. Bei seiner Weininger Parteikollegin Brigitte Schai – die vom Volk explizit als Schulpräsidentin gewählte wurde – sind keine solchen Fragen offen. David Egger Der Geroldwiler Gemeindeschreiber Gregor Jurt, die neu gewählte Dietiker Stadträtin Catherine Stocker-Mittaz (Mitte), der Oetwiler Gemeinderat Thomas Bernegger (Mitte) und Raffaele Briamonte, seit 1. Mai neuer Gemeindeschreiber von Oetwil. David Egger Der Geroldswiler Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) und der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). David Egger Die Schlieremer Stadtschreiberin Janine Bron, der Schlieremer Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP), die neue Schlieremer Stadträtin Songül Viridén (GLP), der neue Schlieremer Stadtrat Beat Kilchenmann (SVP) und die Schlieremer Stadträtin Manuela Stiefel (parteilos). David Egger Auf weiterhin gute Nachbarschaft: Der Weininger Gemeinderat Heinz Brunner (Forum) und der Dietiker Stadtrat Philipp Müller (FDP). Beide amten als Sozialvorstände, beide wurden 2018 erstmals gewählt und beide wurden 2022 wiedergewählt. Zudem waren im Gleis 21 viele weitere Behördenmitglieder anzutreffen. David Egger

Noch hat die neue Legislatur in den Gemeinde- und Stadträten zwar nicht begonnen. Aber der 1. Juli rückt immer näher. Und mehrere Exekutivbehörden haben ihre konstituierende Sitzung bereits abgehalten – so zum Beispiel der Gemeinderat Oberengstringen und der Stadtrat Dietikon. Und in Oetwil steht die konstituierende Sitzung nächsten Montag an. Die eine oder der andere erhält zwar nicht das Wunschressort. Aber die Wahl durch das Volk haben sie alle geschafft. Darauf können sie alle anstossen.

Nur der Bezirk Zürich wird ausgelassen

Zum Beispiel letzten Montagabend im Gleis 21 in Dietikon. Jacqueline Fehr (SP), Regierungsrätin und Vorsteherin der Direktion der Justiz und des Innern, hatte wie schon 2018 zur Feier zum Legislaturstart geladen. Solche Feiern hält sie in elf der zwölf Bezirke des Kantons Zürich ab (einzig der Bezirk Zürich beziehungsweise die Stadt Zürich wird ausgelassen). Und Fehr erntet dafür wie schon 2018 – damals fand die Limmattaler Feier übrigens noch im «Giardino Verde» in Uitikon statt – auch Kritik. Ob es solche Feiern auf Staatskosten braucht oder nicht, stand am Montag aber nicht zur Debatte; das wird anderswo ausgefochten.

Für das Gemeindeamt und weitere kantonale Stellen geworben

Fehr will Wertschätzung und Dank aussprechen. Zu Beginn des Anlasses, der von einem Bläserquartett musikalisch untermalt wurde, bot sie gleich allen Behördenmitgliedern das Duzis an. Neben Fehr und den Behördenmitgliedern sowie Stadtschreiberinnen und Gemeindeschreibern waren auch Mitglieder der Bezirksbehörden da, etwa Bezirksratspräsident Simon Hofmann (FDP), sowie verschiedene Angestellte der Direktion Fehr, zum Beispiel Arthur Helbling, Leiter des kantonalen Gemeindeamts. Fehr rief die Behördenmitglieder dazu auf, die Dienstleistungen des Gemeindeamts und anderer kantonaler Stellen ungeniert in Anspruch zu nehmen.

«Ich finde Dietikon einen der spannendsten Bezirke. Ich sage das nicht überall»,

machte Fehr klar. Dietikon sei «der Bezirk der Gegensätze», in dem der Wandel «sehr, sehr stark» sei. «In kaum einem anderen Ort im Kanton ist das Veränderungstempo höher», so Fehr. Dies fordere sowohl die Limmattaler Behörden als auch die Bevölkerung heraus.

Sie war zudem voll des Lobes: Der Bezirk Dietikon erbringe sehr viele Leistungen, «die dem ganzen Kanton zugutekommen». «Hier geht die ganze Welt zur Schule», sagte Fehr, die Integrationsaufgabe sei sehr gross.

«Ihr leistet den Löwenanteil der Bewältigung der Zuwanderung im Kanton. Dafür möchte ich Euch herzlich bedanken»,

so Fehr weiter. Damit das weiterhin gut gelinge, brauche es eine gute Zusammenarbeit, sagte Fehr weiter, ehe sie die Urdorfer Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) ans Mikrofon bat, die den Bezirk Dietikon im Zürcher Gemeindepräsidentenverband vertritt und die Bezirkskonferenz der Stadt- und Gemeindepräsidenten des Bezirks Dietikon präsidiert.

Auch Sandra Rottensteiner hielt eine kurze Rede

Rottensteiner gratulierte zuerst allen Behördenmitgliedern zur Wahl respektive Wiederwahl und strich es als positiv heraus, dass es bei den Wahlen in mehreren Gemeinden erstmals seit langem wieder mehr Kandidierende als Sitze gab. «Im Laufe unserer Amtszeit werden wir in verschiedenen Gremien immer wieder miteinander zu tun haben. Setzen wir uns zusammen für unseren Bezirk, für unser Limmattal ein, vor allem beim Thema Verkehr und Raumplanung», so Rottensteiner. Dafür wünsche sie allen «viel Freude und Beharrlichkeit».

Nach einem weiteren musikalischen Intermezzo ergriff wieder Jacqueline Fehr das Wort. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Gemeinden «die wichtigste Staatsebene» seien. Denn in den Gemeinden entstehe das Urvertrauen der Schweizerinnen und Schweizer in die Politik. Denn in der Lokalpolitik werden unmittelbar die Themen gestaltet, die direkt vor der Haustüre beginnen.

«Wenn sich die Einwohnerinnen und Einwohner in einer Gemeinde wohlfühlen, färbt das auf das ganze System ab»,

so Fehr. Mit ihrem Engagement zeigten die Behördenmitglieder, dass sie an das Milizsystem glauben.

Gerade vor diesem Hintergrund sei es ihr so wichtig, zum Legislaturstart solche Feiern zu veranstalten, um zu danken und um Wertschätzung und Anerkennung auszusprechen. Schliesslich sei so ein Amt auch eine erhebliche Belastung und Verantwortung.

