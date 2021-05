Dietikon «Gegen Kollisionen und Verspätungen»: Aargauer Regierung plant 12 Millionen Franken ein, um Bremgarten-Bähnli auszubauen Der Ausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn auf zwei Gleise in Dietikon läuft bereits zwischen Bahnhof und Stadthaus. Von 2022 bis 2025 soll zwischen Stadthaus und Reppischhof gebaut werden. Bis dahin braucht es unter anderem noch das Ja des Aargauer Parlaments. LiZ/sda 01.05.2021, 10.03 Uhr

Auf den 450 Metern zwischen Bahnhof und Stadthaus erfolgt der Doppelspur-Ausbau für die Bremgarten-Dietikon-Bahn bereits. Severin Bigler

Der Aargauer Regierungsrat will knapp 12 Millionen Franken an den Doppelspurausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn der Aargau Verkehr AG (AVA) in Dietikon bezahlen. Er wird im dritten Quartal 2021 beim Aargauer Parlament einen Verpflichtungskredit von 11,85 Millionen Franken beantragen. Dies geht aus den Unterlagen zur am Freitag gestarteten Anhörung hervor.