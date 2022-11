Dietikon Geflüchtete aus der Ukraine: Freiwillige halfen, die zusätzlichen Wohnungen zu möblieren Der Stadtrat erklärt auf Nachfrage von Catalina Wolf-Miranda (Grüne), wie Geflüchtete aus der Ukraine Dietikon beeinflussen und wie die Stadt Hilfswillige unterstützt. Florian Schmitz 03.11.2022, 05.00 Uhr

Die Asylunterkunft in der Luberzen wurde Ende 2020 fertiggestellt. zvg

Seit Russland im Februar seinen Angriff auf die Ukraine gestartet hat, sind viele Menschen aus dem kriegsversehrten Land in die Schweiz geflüchtet. «Die ­Situation verändert sich seit dem Kriegsausbruch ständig», schreibt der Dietiker Stadtrat in seiner Antwort auf eine Interpellation von Catalina Wolf-Miranda (Grüne). Die Gemeinderätin wollte wissen, wie sich die Flüchtlingsströme aus der Ukraine auf Dietikon auswirken.

Catalina Wolf-Miranda (Grüne). zvg

Einige Personen seien nach kurzer Zeit wieder zurück in ihr Heimatland gereist oder hätten eine Arbeit oder eine eigene Wohnung gefunden, heisst es weiter. In seiner Antwort bezieht sich der Stadtrat auf Zahlen von Mitte September, als in Dietikon 240 Asylsuchende, Schutzbedürftige, vorläufig Aufgenommene und abgewiesene Asylsuchende lebten. 133 davon stammten aus der Ukraine und verfügten über den Schutzstatus S. Die Stadt habe für die Betreuung und Unterbringung auf bewährte Strukturen zurückgreifen können, diese seien angesichts der vielen Betroffenen aber an ihre Grenzen gestossen.

Als der Kanton im April die Aufnahmequote für Zürcher Gemeinden erhöhte, musste Dietikon in kurzer Zeit neu 252 statt wie zuvor 138 Unterbringungsplätze zur Verfügung stellen. Das sei für die Sozialabteilung eine grosse Herausforderung gewesen, schreibt der Stadtrat.

«Dank der Hilfsbereitschaft von Verwaltungen, Privaten, Institutionen und Genossenschaften konnte der Wohnungsbestand in kurzer Zeit um 11 Wohnungen erweitert werden.»

Mitte September lebten 65 Personen aus der Ukraine in privaten Unterkünften und 68 in der Asylunterkunft oder Asylwohnungen.

Kein eigenes Netzwerk, aber viel Zusammenarbeit

Wolf-Miranda erkundigte sich auch danach, wie die Stadt Gastfamilien von Geflüchteten und freiwillige Helfer unterstütze und ob ein Austausch zu Privatpersonen bestehe, die bei Bedarf Hilfe leisten könnten. Gastfamilien werden laut Stadtrat in Dietikon von den Fallführenden der Asylorganisation Zürich (AOZ), die von der Stadt mit der Asylbetreuung beauftragt wurde, und den Mitarbeitenden des Sozialabteilung-Intakes informiert und beraten. Für den Austausch mit Freiwilligen verweist die Antwort auf die Anlaufstelle Notfallhilfe Ukraine des kantonalen Sozialamts. Dort können sich Hilfswillige online registrieren. Die Stadt habe keine eigenen Strukturen aufgebaut, denn es bestehe schon ein breites Netz aus verschiedenen Institutionen, Kirchen oder Vereinen, die sich mit Freiwilligen sozial engagieren. Mit diesen sei die Sozialabteilung auch vernetzt.

Die Zusammenarbeit mit Freiwilligen sei etwa beim massiven Ausbau der verfügbaren Unterbringungsplätze im Frühling zum Tragen gekommen, wie der Stadtrat schreibt. So hätten Freiwillige und Sozialhilfebeziehende die Sozialabteilung dabei unterstützt, die neu angemieteten Wohnungen mit von der Bevölkerung gespendeten Möbeln einzurichten.

In einem ersten Schritt geht es darum, Deutsch zu lernen

Zum Thema Integration und Arbeit schreibt der Stadtrat, dass alle Ukrainerinnen und ­Ukrainer, die Asylfürsorge beziehen, bei den Angeboten der Integrationsagenda angemeldet werden können. «Primär steht in einem ersten Schritt das Erlenen der deutschen Sprache im Vordergrund.» Bereits seit Ende März können sich Personen mit Schutzstatus S zudem bei der Regionalen Arbeitsvermittlung anmelden.

Bei qualifizierten Personen sei teils eine direkte Vermittlung in den Arbeitsmarkt möglich, heisst es in der Antwort. Die Fachstelle Arbeitsintegration stehe den Fallführenden der Sozialabteilung und der AOZ beratend zur Verfügung. Unter gewissen Bedingungen könnten Geflüchtete auch über Bildungsangebote ihre Fachkenntnisse verbessern oder über Beschäftigungsmassnahmen Arbeitserfahrung sammeln. Eine regionale Jobbörse sei wegen der ­aktuellen Lage aber nicht aufgebaut worden, schreibt die Stadt auf Nachfrage von Wolf-Miranda. Auch hier würden die bestehenden Strukturen genutzt.