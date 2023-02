Dietikon Viele U-Häftlinge und ein hoher Bedarf an Kriseninterventionsplätzen: Das Gefängnis Limmattal war zu 82 Prozent ausgelastet Die Plätze im Dietiker Gefängnis waren 2022 oft belegt. Trotz der Auslastung hat sich einiges verbessert. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 09.02.2023, 17.04 Uhr

Im Gefängnis Limmattal gleich neben dem Dietiker Bahnhof werden Jugendliche, Untersuchungshäftlinge und Häftlinge einquartiert. Bild: David Egger/Archiv

Das Bevölkerungswachstum zieht wieder an: Um 15'000 Menschen ist der Kanton Zürich letztes Jahr gewachsen. Und das Spital Limmattal hat 2022 mehrere Fallzahl-Rekorde gebrochen. Und wie sieht es im Gefängnis Limmattal aus?

Seine Erwachsenenabteilung verzeichnete 2022 eine durchschnittliche Auslastung von 82 Prozent, wie das Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung der kantonalen Direktion der Justiz und des Innern auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» mitteilt. Damit lag die Erwachsenenabteilung des Dietiker Gefängnisses unter dem nationalen Durchschnitt von 86 Prozent, wobei ein Vergleich schwierig ist, zumal das Bundesamt für Statistik den Durchschnitt nicht über das ganze Jahr, sondern zum Stichtag 31. Januar 2022 erhoben hat.

In den Jahren vor 2022 war die Auslastung im Gefängnis Limmattal im Durchschnitt höher.

«Die Auslastung der Erwachsenenabteilung im Gefängnis Limmattal betrug in den vergangenen fünf Jahren rund 95 Prozent»,

sagt Elena Tankovski, Sprecherin des kantonalen Amts für Justizvollzug und Wiedereingliederung.

95 Prozent entsprechen einer Vollbelegung, denn die Institution braucht einen Spielraum, um inhaftierte Personen zu verschieben und Plätze für kurzfristige Inhaftierungen zur Verfügung stellen zu können. Zudem wolle die Gefängnisleitung nach Möglichkeit die geplante Auslastung der Einer- und Doppelzellen nicht überschreiten.

Zurzeit sind alle Zellen belegt

Die Untersuchungshaft im Gefängnis Limmattal kommt zuweilen ans Limit. So seien derzeit alle Zellen des Untersuchungsgefängnisses belegt. Wegen der harten Bedingungen, die in der Schweizer U-Haft herrschen, sorgte diese immer wieder für Negativschlagzeilen. Tankovski erklärt, dass die Betreuerinnen und Betreuer in diesem Setting häufig Krisenarbeit leisten. Dabei müsse man einen Balanceakt ausführen: Einerseits braucht es die Untersuchungshaft, damit die Staatsanwaltschaft ihre Strafuntersuchung ungehindert durchführen kann. Andererseits müssen die negativen Haft-Begleiterscheinungen, die in diesem Fall möglicherweise eine unschuldige Person betreffen, abgefedert werden.

Die Street-Art-Künstler Marc Furer alias Malik (45) und Claude Lüthi (35) bemalen Gefängniswände, Büros und Rollläden. Blau, rot und vor allem sportlich hat das Duo die Spazierhöfe des Gefängnis Limmattal gestaltet. zvg Im Gefängnis Dielsdorf wurden mystische Welten erschaffen. zvg Von 2012 bis 2014 kreierten die beiden in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg Kunstwerke. zvg Turnschuhe, ein Sportler und motivierende Sprüche in der Justizvollzugsanstalt Thorberg BE. zvg Claude Lüthi und Malik am Werk im Paul-Scherrer-Institut in Villigen. zvg / Paul Scherrer Institut Claude Lüthi am Werk im Paul-Scherrer-Institut in Villigen. zvg / Paul Scherrer Institut Sie haben den Überblick: Tauben an den Rollläden des Restaurants Tschingg am Stauffacher. zvg Ihre Arbeit in der Musikschule Bülach. zvg Bücher, Bücher und noch mehr Bücher: Kunst an den Wänden der Bibliothek Nussbaumen. zvg

Konkret heisst dies, dass eine inhaftierte Person durch die U-Haft beispielsweise ihre Arbeitsstelle verliert oder es zu Spannungen in der Beziehung und der Familie kommen kann. Angesichts dieser Belastungen habe man die Verhältnisse in der Untersuchungshaft bereits ein wenig gelockert.

«In den Zürcher Untersuchungsgefängnissen können sich inhaftierte Personen täglich durchschnittlich während sieben Stunden auf der Abteilung frei bewegen», sagt Tankovski. Dieses Setting bezeichnet man als Gruppenvollzug. Zudem gebe es oftmals Zugang zu Bildung, Arbeit und Sport. Ausserdem werde seit einigen Jahren mehr Wert auf Kommunikation und sozialen Austausch gelegt. «All diese Massnahmen sollen den schädlichen Nebenwirkungen der Untersuchungshaft entgegenwirken», sagt Tankovski.

Akupunktur, Duschen und Videocalls für Inhaftierte

Das Gefängnis Limmattal soll nicht trist und grau sein. Letztes Jahr kamen zwei Street-Art-Künstler ins Gefängnis, die mit Pinsel und Spraydose bewaffnet farbige Welten auf die Betonwände kreierten. Die Wände sind aber nicht alles. Auch in den internen Strukturen soll es lebensnaher werden.

So gibt es mittlerweile diverse Verbesserungen, die den Häftlingen entgegenkommen sollen. So können sich die Insassen im Gruppenvollzug austauschen und dürfen zweimal täglich ohne zeitliche Begrenzung duschen. Weiter dürfen sie während der ganzen Woche Besuch empfangen und per Video telefonieren. Ausserdem steht den inhaftierten Personen auch Komplementärmedizin wie Akupunktur zur Verfügung.

Seit gut vier Jahren gibt es im Gefängnis Limmattal eine Kriseninterventionsabteilung mit neun Plätzen. In den hellen Räumen mit gelbem Boden werden Häftlinge betreut, die unter akuten psychischen Krisen leiden. Eine solche Krise kann auch durch den Eintritt in die U-Haft ausgelöst werden. «Das Angebot der Kriseninterventionsabteilung wird sehr gut genutzt», sagt Tankovski. Die Nachfrage sei kontinuierlich hoch. So seien seit der Eröffnung 162 Inhaftierte aufgenommen worden.

Im März 2019 wurde die neue Kriseninterventionsabteilung im Gefängnis Limmattal den Medien vorgestellt. Bild: David Egger

Jugendliche müssen zur Schule – mit praktischem Anteil

Die separate Jugendabteilung der Jugendlichen sei in den vergangenen Jahren deutlich weniger ausgelastet gewesen als jene der Erwachsenen, erklärt die Mediensprecherin weiter. Für die Jugendlichen gelten andere Bedingungen als für Erwachsene. Das Ziel sei, dass die Minderjährigen dabei unterstützt werden, ein deliktfreies Leben zu führen. «Im Jugendstrafrecht steht Schutz und Erziehung im Vordergrund, spezifische Vorgaben von den betreffenden Jugendanwaltschaften werden entsprechend berücksichtigt», sagt Tankovski.

Für alle gelte, dass gesetzliche Vorgaben wie das Rauchverbot für Jugendliche unter 16 Jahren strikt eingehalten werden. Auch der Schulbesuch ist obligatorisch. Dieser findet im Gefängnis an zwei Tagen unter der Woche und im Einzelunterricht statt. Der Unterrichtsinhalt sei dem jeweiligen Bedürfnis und Wissensstand des Jugendlichen angepasst. «Neben Deutsch wird auch praxisbezogener Unterricht vermittelt», sagt Tankovski. So üben sich die Jugendlichen beim Gärtnern in der Pflanzenkunde oder beim Werken und Reparieren in der Velowerkstatt. Dort werde theoretisches und praktisches Wissen verbunden.

Anders als 2016, als die Flucht des Sexualstraftäters Hassan Kiko mit seiner Aufseherin Angela Magdici für nationales Aufsehen sorgte, gab es letztes Jahr übrigens keinen Fluchtversuch aus dem Gefängnis Limmattal.

Häftlinge waren zu 94 Prozent männlich Von den insgesamt 7341 Haftplätzen in der Schweiz waren am 31. Januar 2022 laut dem Bundesamt für Statistik 86 Prozent belegt. Die Inhaftierten waren in insgesamt 91 Institutionen untergebracht. Das Amt teilte überdies mit, dass von den insgesamt 6310 Inhaftierten 94 Prozent Männer und 6 Prozent Frauen waren. Das Gefängnis Pöschwies in Regensdorf ist mit seinen 399 Plätzen das grösste Gefängnis der Schweiz. Es gibt unterschiedliche Gefängnisarten, neben geschlossenen Anstalten auch offene Anstalten oder Massnahmenzentren wie jenes in Uitikon.

