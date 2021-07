Dietikon Impfungen für Kurzentschlossene sind jetzt neu von 8 bis 19 Uhr möglich Auch ohne Impftermin kommen Impfwillige in der Stadthalle nun zu ihrer Dosis. Neu bietet das Dietiker Impfzentrum von Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr Spontan-Impfungen an. Carmen Frei 08.07.2021, 05.00 Uhr

Dietikon und der gesamte Kanton: Viele Impfzentren bieten nun Impfungen für Spontane an. Sandra Ardizzone

Es sollen sich alle impfen können, die möchten. Dieses Credo gilt auch im Limmattal. Darum können seit dieser Woche auch spontane Besucherinnen und Besucher des Dietiker Impfzentrums zu einer Impfdosis kommen.

Der Entscheid kam jedoch vom Kanton, wie Gesundheitsvorsteher Heinz Illi (EVP) klarstellt. «Das ist bei allen Impfzentren im Kanton Zürich gleich», erklärt er auf Anfrage. Eine Walk-in-Impfung sei bei allen Impfzentren, die dies anbieten können, neu möglich.

Dietikon kann und die Stadt signalisierte schnell Bereitschaft.

«Als die Anfrage vom Kanton kam, haben wir sofort zugesagt»,

erklärt Illi. «Wenn wir schon ein Impfzentrum haben, dann sollen Personen auch von überall her kommen können.»

Die Nachfrage bei den Erstimpfungen nimmt ab

Dass die Impfbereitschaft insgesamt im Moment abnimmt, bestätigt Illi aber. «Das ist nicht nur in der Region der Fall, sondern schweizweit», sagt er. Eine Abnahme der Nachfrage bemerke er vor allem bei den Erstimpfungen.

Seit der Eröffnung des Impfzentrums hätte sich aber auch die Verfügbarkeit der Impfdosen verändert. «Am Anfang hatten wir wenig Impfstoff. Wir führten 160 bis 180 Impfungen pro Tag durch. Das konnten wir konstant steigern.» Seit Anfang Juni seien im Impfzentrum täglich 1200 Impfdosen verabreicht worden.

Das Abend-Angebot wird schon genutzt

Das Walk-in-Angebot im Impfzentrum ist nicht komplett neu: Letzte Woche waren im Dietiker Impfzentrum am Abend zwischen Wie gross ist die Nachfrage nach spontanen Impfungen?

«Es gab am Abend jeweils keinen riesigen Ansturm», findet Illi. «Manchmal sind es drei, manchmal bis zu dreissig Personen.» Es kämen aber immer Leute. «Für jeden, der so zu einer Impfung kommt, ist es eine gute Sache», findet Illi.

Kein Steuergeld für Impfmuffel

Zusätzliche Anreize zu schaffen, um noch mehr Personen von einer Impfung zu überzeugen sieht er nicht als Aufgabe der Stadt an. llli meint:

«Das geht immer zulasten des Steuerzahlers. Das sollte nicht sein. Wenn einer sich impfen will, kommt er aus eigener Motivation vorbei.»

Der Kanton habe zudem bereits eine weitere Plakatkampagne lanciert, um mehr Personen zum Impfen zu bewegen.

Ein effizientes Impfzentrum mit Personal aus verschiedenen Quellen

Beim Impfen will die Stadt Dietikon auch sonst gut kalkulieren. Auf die sinkende Anzahl Anmeldungen für die Impfungen könne auch personell gut reagiert werden, sagt Illi. «Die Impfzentren arbeiten mit der Firma Coople zusammen, die Angestellte für sie rekrutieren. Diese arbeiten Teilzeit.»

Im Impfzentrum in Dietikon arbeiten aber auch weitere Personen aus ganz unterschiedlichen Ecken. Die Stadt habe sich mit dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Verbindung gesetzt und auch von dort Personal rekrutiert, um Arbeitssuchenden wieder eine Stelle anzubieten. «Darauf haben wir sehr viel Wert gelegt», sagt Illi. Auch medizinisches Personal sei teilweise so für das Impfzentrum rekrutiert worden.

Einige Personen hätten sich aber auch direkt gemeldet, um im Impfzentrum mitzuarbeiten, so zum Beispiel Pensionierte. Mit dem durchmischten Personal könne gut auf Veränderungen in der Nachfrage reagiert werden.

«Wenn es weniger Anmeldungen gibt, machen wir Impfkabinen zu, dann arbeiten weniger Leute. Wir planen das wöchentlich je nach Anzahl Anmeldungen», sagt Illi. «Wir probieren zu sparen, wo wir können. Wir holen die Personen, die wir brauchen – nicht mehr und nicht weniger.»