Musiker Blvmenkind feiert ein Heimspiel am Dietiker Sommerfest

Dietikon Gabriel Brönnimann alias Blvmenkind präsentiert an seinem Heimspiel auf dem Kirchplatz erstmals sein Debütalbum Trotz seines Hits, der über zehn Millionen Mal angehört wurde, hat der Dietiker Gabriel Brönnimann sich bis zu seinem Debütalbum sechs Jahre Zeit gelassen. Vor seinem ersten Auftritt in seiner Heimat gibt er Einblick in sein Schaffen und erzählt, wie er in den vergangenen Jahren das nötige Selbstvertrauen aufgebaut hat, um als Musiker durchzustarten. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Als Blvmenkind will Gabriel Brönnimann voll auf die Musik setzen. Dafür hat er in den vergangenen Jahren viel investiert und geduldig gearbeitet. Valentin Hehli

Wenn an diesem Wochenende das Sommerfest im Dietiker Zentrum steigt, feiert Gabriel Brönnimann auf der Bühne ein Heimspiel. Am Freitagabend tritt er erstmals unter seinem Künstlernamen Blvmenkind in Dietikon auf. «Für mich ist es sehr aussergewöhnlich, auf dem Kirchplatz zu spielen», freut er sich. Ganz besonders, weil er erstmals einen Grossteil seines fast fertigen Debütalbums präsentieren wird. Dass er nicht nur in seiner Heimat als Musiker bisher eher wenig bekannt ist, liegt keinesfalls an fehlendem Talent. Sondern daran, dass er am Anfang seiner Karriere steht, bisher erst wenige Tracks veröffentlicht hat und als Blvmenkind insgesamt erst zum dritten Mal auftritt.

Trotzdem wurde der 23-Jährige bereits 2020 von Radio SRF 3 als «Artist to Watch» ausgewählt und landete 2017 seinen ersten Hit «Dream With You», der auf Streamingplattformen wie Spotify und Soundcloud weltweit über zehn Millionen Mal gehört wurde. «Ich rechnete niemals damit, millionenfach gestreamt zu werden», sagt Brönnimann. Er sei aber nicht auf den schnellen Erfolg aus gewesen und habe sich musikalisch erst mal finden wollen, statt seinen eigenen Hit zu kopieren, um möglichst viele Klicks zu generieren.

Bisher der mit Abstand grösste Hit von Blvmenkind: «Dream With You» mit Sam Darton. Youtube

Deshalb habe er Angebote von Majorlabels wie Sony Deutschland und Warner Music Group ausgeschlagen. «Ich wusste noch wenig vom Musikbusiness und habe abgesagt, um mich selbst zu schützen und mir Zeit zu nehmen», sagt Brönnimann. Rückblickend sei er froh darüber, denn der Aufbau der eigenen Musikkarriere sei vergleichbar mit jenem einer Firma.

Sein erster Song, mit dem er selbst zufrieden war

Bei «Dream With You» habe er 2017 festgestellt, dass er mit einem guten Song, seinem Netzwerk und strategischer Vermarktung Erfolg haben kann. Er sagt:

«Ich sah zum ersten Mal eine Perspektive für meine Musikkarriere.»

Denn in der Schweiz würde leider oft der Fokus so stark auf die finanzielle Sicherheit gelegt, dass das Verfolgen der eigenen künstlerischen Träume sehr skeptisch beäugt werde.

Den Song hatte er bereits Ende 2015 kreiert. Es sei der Erste gewesen, bei dem er am Ende auch wirklich zufrieden war, erinnert sich Brönnimann. «Es dauert lange, bis man die nötigen Fähigkeiten hat, um seine Vorstellungen im Kopf auch wirklich umzusetzen.» Das sei inzwischen der Fall: «Jetzt bin ich happy mit meiner Musik und kann sie auch selbst hören.» In den letzten Jahren habe er sich musikalisch stark weiterentwickelt und viel über das Musikgeschäft und Marketing gelernt.

2020 veröffentlichte Blvmenkind die Single «Wanna Go». Youtube

Die nötige Zeit dafür hatte er auch, weil er 2019 seine Mediamatikerlehre abbrach. Weil er in der Lehre bei einer Werbeproduktionsfirma so viel arbeitete, sei er in ein Burn-out gerutscht und habe eine Auszeit gebraucht. Das habe sich im Nachhinein als Glücksfall erwiesen, denn in dieser Zeit habe er gemerkt, dass er voll auf die Musik setzen will. Er habe mit der Zeit gelernt, sich selbst genug wertzuschätzen, um seine Leidenschaft zu verfolgen. «Musik hat mir im Leben schon so viel gegeben», sagt er.

Das Sommerfestprogramm Das Sommerfest findet vom 10. bis 12. Juni im Dietiker Zentrum statt und wurde im Vergleich zur letzten Ausgabe von zwei auf drei Tage erweitert. Der Freitag (17 bis 23 Uhr) steht im Zeichen der Jugend. Bevor Rapper Didi und der Dietiker DJ und Musikproduzent Gabriel Brönnimann alias Blvmenkind auftreten, erhalten Dietiker Jugendliche eine Bühne, um ihr Können zu zeigen. Am Samstag (10 bis 23 Uhr) stellen sich diverse Dietiker Vereine dem Publikum vor und die Stadtmusik Dietikon, die Balkanpop-Band Suma Covjek und Steff la Cheffe sorgen für vielfältigen Sound. Am Familiensonntag (10 bis 16 Uhr) spielen Laurent & Max für Junge und Junggebliebene. Kinder können sich schminken lassen und Spiele aus aller Welt ausprobieren. An allen drei Tagen sorgen viele Essensstände für ein reichhaltiges Verpflegungsangebot. (flo)

Dass Brönnimann das Musizieren für sich entdeckte, hat einen sehr persönlichen und traurigen Hintergrund. Als er sieben Jahre alt war, verstarb seine Mutter. Dass an der Beerdigung ein Cello-Trio spielte, habe ihn inspiriert und motiviert, selbst das Instrument zu erlernen. «Das hat mir etwas geholfen, mit ihrem Tod umzugehen», blickt er zurück. Seinen ersten Song als Blvmenkind, den er im Herbst 2015 aufnahm, betitelte er «Theres», um ihn seiner gleichnamigen Mutter zu widmen.

Am 7. März 2020, unmittelbar vor dem ersten Corona-Lockdown, stand Blvmenkind am Radar-Festival in Zürich letztmals auf der Bühne. zvg / Limmattaler Zeitung

Seine Musik entsteht sehr intuitiv

Neue Musik produziere er mittlerweile vor allem am Computer an seinem Arbeitsplatz bei der Multimediaproduktionsfirma Next Hype in Wallisellen, wo er mit gutem Equipment ausgerüstet ist. Die Arbeit bei dem jungen Start-up lasse sich bestens mit der Musik verbinden, denn viele Mitarbeitende würden künstlerische Leidenschaften verfolgen. Musikalisch gehe er sehr intuitiv vor, erzählt Brönnimann. Mal beginne er mit einer Melodie, mal mit den Drums oder einem bestimmten Sample. «Ich habe über die Musik gelernt, meiner Intuition zu vertrauen.»

Entsprechend soll sich das musikalische Portfolio von Blvmenkind nun vergrössern. Sein erstes Album mit 25 Songs sei nach sechs Jahren Arbeit quasi fertig, bald wolle er beginnen, die Lieder als Singles zu veröffentlichen. Stilistisch habe er viel Wert auf Harmonie und Atmosphäre gelegt und bewusst viel experimentiert. Das Werk vereine Elemente von Pop, Elektronik, Hip-Hop, Techno sowie Drum und Bass. «Ich wollte, dass jeder Song anders klingt», sagt er.

Mittlerweile arbeitet Gabriel Brönnimann alias Blvmenkind vor allem in den Räumen seines Arbeitgebers, wo er über gutes Equipment verfügt. Valentin Hehli

Der australische Künstler Flume sei seine grösste musikalische Inspiration und habe auch sein Mindset geprägt, immer wieder Neues ausprobieren zu wollen. Aktuell sucht Brönnimann noch nach Investoren, um die Songs öffentlichkeitswirksam zu veröffentlichen. «Ich weiss, dass das Album Potenzial hat, meine Musikkarriere weiterzuentwickeln.»

Dass er seinen künstlerischen Weg verfolgen könne, verdanke er auch seinem Vater Rolf, der lange als selbstständiger Grafiker arbeitete und sich als Trickfilmemacher einen Namen gemacht hat. «Er stand immer hinter mir und hat mich unterstützt», sagt Brönnimann. Sein Vater, der das Filmhandwerk in den USA an der Rhode Island School of Design erlernte, hätte nach seinem Studium beste Voraussetzungen gehabt, um seine Leidenschaft für den Zeichentrickfilm in den Staaten professionell zu verfolgen, aber sei letztlich in die Schweiz zurückgekehrt. Auch deshalb habe er seinem Sohn mit auf den Weg gegeben, seine Chancen wahrzunehmen und sich etwas zu trauen, statt es später zu bereuen.

Gabriel Brönnimann alias Blvmenkind spielt am Freitagabend um 22.15 Uhr auf dem Kirchplatz in Dietikon.

