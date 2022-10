Grünen-Gemeinderat will höhere Schulwegsicherheit in Dietikon

Dietikon Für sicherere Schulwege, auch im Limmatfeld: Grünen-Gemeinderat will mehr Fussgängerstreifen und Hinweisschilder Beat Hess (Grüne) fordert den Dietiker Stadtrat auf, verschiedene Massnahmen für sicherere Schulwege zu prüfen. Besonders im Limmatfeld sieht er Handlungsbedarf. Florian Schmitz 21.10.2022, 05.00 Uhr

Entlang der Limmatfeldstrasse sind die Parkplätze auf beiden Seiten gut besetzt. Die Kinder aus der Betreuung und dem Kindergarten, die beide im Gebäude links untergebracht sind, müssen sich ihren Weg durch die geparkten Autos bahnen, um die Strasse zu queren. Florian Schmitz

Jährlich verunfallen laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) auf den Schweizer Strassen über 1000 Kinder bis 14 Jahre. Weil ein grosser Teil dieser Unfälle auf dem Schulweg geschieht, setzt sich der Dietiker Gemeinderat Beat Hess (Grüne) für eine höhere Schulwegsicherheit in Dietikon ein. In einem Postulat fordert er den Stadtrat auf, zu prüfen, ob verschiedene Massnahmen an beziehungsweise auf Strassen in der Nähe von Schulen, Kindergärten und Horten umgesetzt werden können.